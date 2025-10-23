Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii

LÝ DO FAT SA THẢI HLV ISHII

“Hôm nay, tôi muốn lên tiếng về việc chấm dứt hợp đồng (một cách hợp pháp và đúng quyền của bên thuê) với HLV Masatada Ishii, HLV trưởng đội tuyển bóng đá Thái Lan”, bà Pang mở đầu thông điệp được gửi đi vào tối nay (22/10). Theo bà, quyết định này được đưa ra “sau khi đánh giá kỹ lưỡng dựa trên kết quả làm việc, thống kê và khuyến nghị từ bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn”.

Madam Pang cho biết trên thực tế, việc thay HLV trưởng là chuyện bình thường trong bóng đá toàn cầu. “Thành tích và kết quả của đội tuyển quốc gia luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ Thái Lan”, bà nhấn mạnh.

Madam Pang phải chịu nhiều chỉ trích trong vòng 24h qua.

Trong tâm thư dài gần 3.000 chữ, Madame Pang nhắc lại hành trình 19 năm gắn bó với bóng đá Thái Lan, từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, trong đó có thời gian làm trưởng đoàn các đội tuyển nam, nữ và U23 quốc gia. “Từ trước đến nay, tôi luôn mang trong mình tình yêu, sự tận tâm và niềm tin mãnh liệt để phát triển bóng đá Thái Lan một cách thực chất”, bà chia sẻ.

Về thành tích, nữ chủ tịch FAT nhắc lại giai đoạn huy hoàng khi bà làm trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, giúp “Voi chiến” vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp (2020 tại Singapore và 2022 trên sân nhà). Khi ấy, bà được cựu Chủ tịch Somyot Poompanmoung tin tưởng giao quyền chọn HLV, và bà đã chọn Mano Polking – người có kinh nghiệm lâu năm tại Thai League, am hiểu cầu thủ bản địa.

“Trong thế giới bóng đá, các chỉ số khoa học, đặc biệt là winning ratio – tỷ lệ thắng – thường được dùng để đánh giá thành công. Ở thời HLV Mano, con số đó là 56%”, bà tiết lộ. Tuy nhiên, do mục tiêu của Liên đoàn là đưa đội tuyển tiến sâu ở vòng loại World Cup, cụ thể là lọt vào vòng 3, nên việc thay đổi là điều bắt buộc. Trước đây, chỉ có hai HLV từng làm được điều này – Kiatisuk Senamuang (Zico) với tỷ lệ thắng 50%, và Peter Withe năm 2002.

Madam Pang nhắc lại mốc thời gian ngày 16/11/2023, khi tuyển Thái Lan thua Trung Quốc 1-2 trên sân Rajamangala, và đó là lúc áp lực tìm người thay thế HLV Mano Polking trở nên rõ rệt. Ông Masatada Ishii, khi ấy là Giám đốc kỹ thuật, được tin tưởng trao quyền dẫn dắt đội tuyển.

“Chúng tôi đã nói rõ ràng, thẳng thắn về mục tiêu: đưa đội tuyển Thái Lan vào vòng 3 vòng loại World Cup 2026 – điều mà đội đã từng đạt được trước đây”, bà cho biết.

HLV Ishii thất bại trong mục tiêu đưa tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Tuy nhiên, thời điểm cay đắng nhất theo Madam Pang chính là ngày 11/6/2024, khi Thái Lan chỉ thắng Singapore 3-1, thiếu đúng một bàn thắng để giành vé đi tiếp. “Tôi vẫn luôn nói rằng, chỉ một bàn đó đã khiến chúng ta phải chờ thêm bốn năm nữa để mơ về World Cup”, bà nghẹn ngào.

Không chỉ dừng lại ở đó, đội tuyển Thái Lan còn mất ngôi vương AFF Cup 2024, không thể bảo vệ danh hiệu sau hai lần liên tiếp vô địch, điều khiến bà và người hâm mộ “đau lòng vô hạn”. Dù vậy, bà vẫn ghi nhận một điểm sáng nhỏ: HLV Ishii từng giúp đội vô địch King’s Cup tại Songkhla, nhưng sau đó lại không thể bảo vệ được danh hiệu ở Kanchanaburi năm nay.

Tuyển Thái Lan thua đau trước Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2024.

CÔNG BỐ TÂN HLV TRƯỞNG TUYỂN THÁI LAN

Hiện tại, đội tuyển nam Thái Lan chỉ còn một mục tiêu duy nhất là giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Saudi. Madam Pang tiết lộ rằng sau trận thua Turkmenistan 1-3, bộ phận kỹ thuật đã đề nghị thay HLV ngay lập tức, nhưng thời gian gấp rút khiến quyết định bị hoãn lại.

Đến ngày 21/10/2025, Liên đoàn chính thức hành động. Ban kỹ thuật, do ông Charnwit Polcheewin (người từng giúp Thái Lan vô địch SEA Games 4 lần) và cựu danh thủ Piyapong Pue-on (cầu thủ Thái đầu tiên vô địch K-League, vua phá lưới năm 1985) dẫn đầu, cùng các lãnh đạo FAT, đã mời ông Ishii tới làm việc.

“Cuộc gặp diễn ra trong không khí lịch sự, minh bạch. Liên đoàn quyết định chấm dứt hợp đồng và chi trả bồi thường bằng một nửa tổng lương còn lại”, Madam Pang thông tin.

Sau khi thông báo được đưa ra, nữ chủ tịch cho biết bản thân đã lắng nghe mọi ý kiến từ dư luận. “Tôi chưa bao giờ làm ngơ trước bất kỳ vấn đề nào. Từ khủng hoảng tài chính, bản quyền truyền hình… chúng tôi đã nỗ lực giải quyết bằng hành động, không bằng lời nói”, bà khẳng định.

Việc ông Hudson trở thành HLV trưởng tuyển Thái Lan sau khi HLV Ishii bị sa thải là điều được truyền thông nước này dự đoán từ trước.

Tiếp đó, vị chủ tịch FAT thông báo bổ nhiệm ông Anthony Hudson làm HLV trưởng mới của tuyển Thái Lan. Theo Madam Pang, Hudson “hiểu bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ” và từng là HLV của ba đội tuyển quốc gia: Mỹ, New Zealand và Bahrain. “Tôi tin đây là người phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại”, bà nói.

Trong phần kết, Madam Pang nhấn mạnh rằng việc thay HLV là điều tự nhiên của bóng đá, nhưng “đội tuyển quốc gia không phải phòng thí nghiệm – mỗi trận đấu chỉ có một cơ hội trong 90 phút. Thắng, thua hay hòa đều ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ và danh dự quốc gia”.

Bà khẳng định mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu khoa học, không có yếu tố cảm tính. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh định hướng phát triển tài năng trẻ, với những cái tên nổi bật như Nicholas Mickelson, Benjamin Davis, Thanawat Suengchitthawon – các cầu thủ từng được bà đích thân liên hệ mời về cống hiến cho đội tuyển.

“Tôi lên tiếng hôm nay để bảo vệ danh dự của Liên đoàn, bộ phận kỹ thuật và Hội đồng quản trị – những người đang làm việc tình nguyện, không nhận lương”, bà nói thêm. “Tôi trân trọng mọi ý kiến, mọi lời phê bình. Tôi luôn coi người hâm mộ là ‘cầu thủ thứ 12’. Xin hãy tiếp tục cho tôi và tập thể này cơ hội”.

Kết lại tâm thư, nữ chủ tịch FAT – người phụ nữ đầu tiên của Thái Lan và cũng là người phụ nữ đầu tiên ở châu Á giữ cương vị này – viết đầy cảm xúc:

“Con đường này có cả hoa hồng và sỏi đá. Nhưng tôi sẽ đón nhận mọi lời khen chê bằng sự tôn trọng và tình yêu dành cho bóng đá Thái Lan”.

Madam Pang thể hiện rõ tâm huyết dành cho bóng đá Thái Lan.