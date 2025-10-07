Madam Pang bị giả mạo bằng AI, tuyển Thái Lan lao đao vì khủng hoảng chấn thương

Mới đây, hình ảnh và giọng nói của Madam Pang) – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bị sử dụng trái phép trong một video quảng cáo trang web cờ bạc trực tuyến.

Theo truyền thông Thái Lan, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội mô phỏng giọng nói và khuôn mặt của Madam Pang một cách tinh vi, khiến nhiều người nhầm tưởng bà thật sự tham gia quảng bá cho hoạt động cá cược. Ngay sau khi phát hiện, bà đã trình báo cảnh sát tại đồn Thonglor (Bangkok) và ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ, khởi kiện những cá nhân, tổ chức liên quan.

Madam Pang khẳng định bà không hề hợp tác hay liên quan đến bất kỳ nền tảng cờ bạc nào, đồng thời kêu gọi công chúng cảnh giác, không chia sẻ hoặc tin vào các nội dung bị làm giả. "Đây là hành vi xâm phạm danh dự nghiêm trọng. Tôi tin cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ vụ việc," Madam Pang nhấn mạnh.

Madam Pang bị giả mạo

Trong khi người đứng đầu FAT vướng vào rắc rối hình ảnh, đội tuyển Thái Lan cũng đối mặt với khủng hoảng lực lượng trước thềm các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027. Ba tiền đạo chủ lực Suphanat Mueanta, Poramet Arjvirai và Supachai Chaided đều dính chấn thương, buộc HLV Masatada Ishii phải gọi bổ sung Anan Yodsangwal để gia cố hàng công.

Giới chuyên môn cho rằng trong tình thế hiện tại, khả năng tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda được triệu tập trở lại là hoàn toàn có thể, nhằm tăng cường kinh nghiệm và sự ổn định cho tuyến đầu.

Hiện tại, Thái Lan đang đứng nhì bảng D vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm sau 2 lượt trận. Cơn bão chấn thương cùng vụ việc liên quan đến Madam Pang khiến bầu không khí quanh đội tuyển trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết