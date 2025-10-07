Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Madam Pang bị giả mạo bằng AI, tuyển Thái Lan lao đao vì khủng hoảng chấn thương

07-10-2025 - 05:14 AM | Sống

Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) – vừa trở thành nạn nhân của một vụ giả mạo bằng công nghệ AI.

Mới đây, hình ảnh và giọng nói của Madam Pang) – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bị sử dụng trái phép trong một video quảng cáo trang web cờ bạc trực tuyến.

Theo truyền thông Thái Lan, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội mô phỏng giọng nói và khuôn mặt của Madam Pang một cách tinh vi, khiến nhiều người nhầm tưởng bà thật sự tham gia quảng bá cho hoạt động cá cược. Ngay sau khi phát hiện, bà đã trình báo cảnh sát tại đồn Thonglor (Bangkok) và ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ, khởi kiện những cá nhân, tổ chức liên quan.

Madam Pang khẳng định bà không hề hợp tác hay liên quan đến bất kỳ nền tảng cờ bạc nào, đồng thời kêu gọi công chúng cảnh giác, không chia sẻ hoặc tin vào các nội dung bị làm giả. "Đây là hành vi xâm phạm danh dự nghiêm trọng. Tôi tin cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ vụ việc," Madam Pang nhấn mạnh.

Madam Pang bị giả mạo bằng AI, tuyển Thái Lan lao đao vì khủng hoảng chấn thương- Ảnh 1.

Madam Pang bị giả mạo

Trong khi người đứng đầu FAT vướng vào rắc rối hình ảnh, đội tuyển Thái Lan cũng đối mặt với khủng hoảng lực lượng trước thềm các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027. Ba tiền đạo chủ lực Suphanat Mueanta, Poramet Arjvirai và Supachai Chaided đều dính chấn thương, buộc HLV Masatada Ishii phải gọi bổ sung Anan Yodsangwal để gia cố hàng công.

Giới chuyên môn cho rằng trong tình thế hiện tại, khả năng tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda được triệu tập trở lại là hoàn toàn có thể, nhằm tăng cường kinh nghiệm và sự ổn định cho tuyến đầu.

Hiện tại, Thái Lan đang đứng nhì bảng D vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm sau 2 lượt trận. Cơn bão chấn thương cùng vụ việc liên quan đến Madam Pang khiến bầu không khí quanh đội tuyển trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

Người phụ nữ giao dịch 3,2 tỷ đồng với một tài khoản Techcombank: Công an lập tức vào cuộc xác minh mục đích chuyển khoản

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thần tốc: Chỉ trong 5 ngày hơn 2.000 hộ dân đã nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ 500 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thần tốc: Chỉ trong 5 ngày hơn 2.000 hộ dân đã nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ 500 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an Nổi bật

Xem Đường Tăng của Tây Du Ký, phát hiện 1 tư duy giúp trẻ thành công vượt trội: Newton và Warren Buffett cũng sở hữu!

Xem Đường Tăng của Tây Du Ký, phát hiện 1 tư duy giúp trẻ thành công vượt trội: Newton và Warren Buffett cũng sở hữu!

00:16 , 07/10/2025
Cao thủ bí ẩn nhất của Kim Dung: Kiếm pháp ngang Độc Cô Cầu Bại nhưng bị tác giả 'gạt phăng' khỏi võ lâm

Cao thủ bí ẩn nhất của Kim Dung: Kiếm pháp ngang Độc Cô Cầu Bại nhưng bị tác giả 'gạt phăng' khỏi võ lâm

23:50 , 06/10/2025
Nghiên cứu 85 năm của Mỹ phát hiện đây là công việc kém hạnh phúc nhất dù lương cao đến đâu

Nghiên cứu 85 năm của Mỹ phát hiện đây là công việc kém hạnh phúc nhất dù lương cao đến đâu

23:15 , 06/10/2025
Không phải mê tín: Trong nhà có 4 thứ này, con càng lớn càng thành đạt, cha mẹ được hưởng phúc theo

Không phải mê tín: Trong nhà có 4 thứ này, con càng lớn càng thành đạt, cha mẹ được hưởng phúc theo

22:48 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên