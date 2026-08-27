Công an xác minh giao dịch hơn 41.000.000 đồng giữa Huỳnh Mai Duyên và tài khoản SeABank của Y BHE ALIO

Mới đây, Công an xã Tây Phú, tỉnh An Giang tiếp nhận trình báo của chị Huỳnh Mai Duyên (SN 1982, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tây Phú, tỉnh An Giang) về việc chuyển nhầm số tiền hơn 41 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng không đúng người thụ hưởng.

Theo trình bày của chị Duyên, trong quá trình thực hiện giao dịch tất toán hồ sơ vay tiền cho khách hàng thông qua ứng dụng ngân hàng, do sơ suất trong quá trình thao tác, chị đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản ngân hàng SeABank có tên Y BHE ALIO. Sau khi phát hiện sự việc, chị Duyên đến ngân hàng để tìm kiếm thông tin liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhưng không thể liên lạc được. Vì thế, chị đã đến Công an xã Tây Phú trình báo và nhờ hỗ trợ.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Tây Phú nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản là ông Y BHE ALIO, cư trú tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi xác định được thông tin, Công an xã Tây Phú đã chủ động liên hệ, giải thích rõ sự việc, đồng thời hướng dẫn ông Y BHE ALIO thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận nhầm cho chị Huỳnh Mai Duyên.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Tây Phú, chị Duyên đã nhận lại đầy đủ số tiền hơn 41 triệu đồng. Sau khi hoàn tất việc nhận lại tiền, chị Duyên đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Tây Phú vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm hỗ trợ người dân giải quyết vụ việc.

Thư cảm ơn của chị Huỳnh Mai Duyên. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Việc làm trên tiếp tục thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở, luôn chủ động hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, được Nhân dân tin tưởng và ghi nhận.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang)