Ăn dưa hấu mỗi ngày, điều gì xảy ra với thận?

Hỗ trợ chức năng thận

Dưa hấu chứa đến 92% là nước, có tác dụng lợi tiểu tự nhiên. Thành phần citrulline, một loại axit amin có trong dưa hấu, giúp tăng sản xuất nitric oxide trong cơ thể, từ đó làm giãn mạch máu và tăng lượng máu đến thận. Nhờ đó, quá trình lọc máu và đào thải độc tố qua nước tiểu diễn ra hiệu quả hơn. Đồng thời, việc đi tiểu thường xuyên giúp ngăn ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ viêm đường tiết niệu.

Bên cạnh đó, dưa hấu giàu chất chống oxy hóa như lycopene, vitamin C và A, giúp bảo vệ tế bào thận khỏi sự tấn công của các gốc tự do – một trong những nguyên nhân gây tổn thương thận mãn tính. Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ thực phẩm giàu lycopene có nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn so với nhóm đối chứng.

Có thể hạ huyết áp

Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn. Dưa hấu chứa L-citrulline, một axit amin được chuyển hóa thành L-arginine. Hai hợp chất này là tiền chất tạo nitric oxide, giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và góp phần hạ huyết áp.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan đăng trên Cambridge Press, bổ sung dưa hấu giảm đáng kể huyết áp tâm thu. Do tăng huyết áp có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận - nơi đảm nhiệm chức năng lọc máu - việc kiểm soát huyết áp tốt hơn có thể gián tiếp bảo vệ chức năng thận.

Giảm stress oxy hóa

Ảnh minh họa.

Dưa hấu cung cấp lycopene, vitamin C, carotenoid và nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống oxy hóa, hạn chế stress oxy hóa.

Stress oxy hóa là một yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và bệnh thận mạn. Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng hiện chưa chứng minh việc ăn dưa hấu có thể trực tiếp ngăn ngừa bệnh thận.

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy flavonoid có thể hỗ trợ hệ thống chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, thay vì chỉ trung hòa các gốc tự do. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác nhận tác dụng này.

Người suy thận cần cẩn trọng khi ăn dưa hấu

Mặc dù không được xếp vào nhóm trái cây giàu kali, dưa hấu vẫn có liên quan đến tình trạng tăng kali máu.

Khoảng 155g dưa hấu chứa 174mg kali. Với người có thận khỏe mạnh, lượng kali này thường được đào thải hiệu quả. Ngược lại, người có chức năng thận suy giảm có thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ kali dư thừa.

Người mắc bệnh thận mạn từ mức độ trung bình đến nặng hoặc đang chạy thận nhân tạo nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn dưa hấu mỗi ngày. Họ có thể cần hạn chế kali vì thận bị tổn thương không thể đào thải khoáng chất này hiệu quả, làm tăng nguy cơ tăng kali máu. Tình trạng trên có thể gây yếu cơ, rối loạn nhịp tim và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim.

Những người đang dùng các thuốc làm tăng kali máu, đặc biệt khi chức năng thận suy giảm, cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn dưa hấu thường xuyên.

Ngoài ra, những nhóm người sau đây không nên ăn dưa hấu vì có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ:

Người có đường ruột yếu

Đối với những người bị chứng rối loạn tiêu hóa nếu ăn dưa hấu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ như trướng bụng, đầy hơi... Nguyên nhân là dưa hấu có chứa chất chống oxy hóa lycopene với những người có đường ruột yếu sẽ gây đầy hơi và khó tiêu, thậm chí là cả buồn nôn.

Người bị viêm loét dạ dày

Việc ăn dưa hấu sẽ làm cho cơ thể bài tiết nước tiểu nhanh hơn do đây là loại quả mọng nước.

Chính vì vậy, đối với những người bị viêm loét dạ dày khi ăn dưa hấu sẽ dẫn tới việc bài tiết quá nhiều và nhanh cũng làm mất đi lượng nước cần thiết. Điều đó sẽ làm các vết viêm loét rất khó hồi phục.

Người bị cao huyết áp

Dưa hấu có tác dụng hạ huyết áp nhanh nên rất tốt cho người bị cao huyết áp. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá nhiều loại quả này dẫn tới huyết áp hạ quá mức, sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh.

Người đang giảm cân

Trong dưa hấu có một hàm lượng đường không nhỏ, dễ chuyển đổi thành chất béo. Do đó, đối với những người đang có kế hoạch giảm cân không nên ăn loại quả này vì nó có thể làm tăng cân.