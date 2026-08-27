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Người đàn ông này vừa xin nhận làm “vua bóng đá” 1 ngày

| | Sống

Người đàn ông này vừa xin nhận làm “vua bóng đá” 1 ngày

HLV Kim Sang-sik vô cùng tự hào khi cùng đội tuyển Việt Nam nâng cup vô địch AFF Cup tại sân Mỹ Đình.

Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên nhà Mỹ Đình tối 26/8, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đây cũng là danh hiệu cấp khu vực thứ tư của KLV Kim Sang-sik với bóng đá Việt Nam, sau các chức vô địch ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan, U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia và SEA Games 2025 cũng tại Thái Lan.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc thổ lộ ông đã gục xuống ngay sau khi trận đấu kết thúc, bởi dường như ông không còn sức lực nào. Khoảnh khắc kết thúc trận đấu là lúc HLV Kim được giải tỏa được hết khó khăn trong trận đấu vừa qua. Ông và các học trò của mình đã làm được một điều khó khăn.

“Tôi không có ước mơ gì lúc này. Hai năm vừa qua, tôi đã giành 4 chức vô địch cùng ĐTQG và U23 Việt Nam. Đó là điều đáng tự hào không chỉ của tôi mà còn của bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ muốn hôm nay vui vẻ nhất cùng các cầu thủ”, KLV Kim trả lời.

Ảnh chụp màn hình

HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ thêm về cảm xúc của cá nhân ông. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2026 từng nói ông Kim là "King" của bóng đá Việt Nam. Giờ đây, chính ông có đã có thể tự hào "nhận" danh xưng: " Tổng thống Lee Jae Myeong từng nói, King trong bóng đá Việt Nam nghĩa là "Vua", Kim Sang Sik chính là vua trong môn thể thao này. Và trong ngày hôm nay, tôi xin phép được là "Vua", kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Cũng trong buổi họp báo, HLV Kim thừa nhận, trong trận chung kết lượt về, có những thời điểm đội tuyển Việt Nam chơi chưa tốt vì đội chủ trương tập trung vào phòng ngự nhiều hơn tấn công. Nhưng dù thế, kết quả cuối cùng đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của cả đội.

Theo HLV Kim Sang-sik, 2 chức vô địch liên tiếp là thành quả đến từ nỗ lực và cống hiến không ngừng của các cầu thủ. Ông Kim Sang-sik tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.

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Minh Ánh

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