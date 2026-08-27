5 thói quen dùng đồ điện tưởng bình thường nhưng hóa ra không nên

Tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh hay máy hút mùi đều là những thiết bị quen thuộc đến mức phần lớn chúng ta sử dụng gần như theo phản xạ. Mua về, cắm điện và dùng theo thói quen, ít người còn mở lại hướng dẫn sử dụng để xem mình đang làm đúng hay chưa. Đáng nói, có những cách dùng tưởng rất bình thường, thậm chí được truyền tai nhau là giúp "tiết kiệm", nhưng thực tế lại chưa chắc có lợi cho thiết bị. Dưới đây là 5 trường hợp phổ biến mà các gia đình nên lưu ý.

1. Tủ lạnh: Nhồi quá nhiều thực phẩm và để đồ ăn bên ngoài quá lâu

Một trong những hiểu lầm phổ biến là thức ăn phải nguội hoàn toàn mới được cho vào tủ lạnh. Vì sợ đồ nóng làm tủ nhanh hỏng, có người để thức ăn ngoài bàn hàng giờ rồi mới cất. Thực tế, điều đáng lo hơn lại là thời gian thực phẩm dễ hỏng nằm ở nhiệt độ phòng. Với một lượng thức ăn nóng vừa phải, gia đình có thể chia thành các hộp nhỏ, nông để thực phẩm hạ nhiệt nhanh và đưa vào tủ lạnh sớm, thay vì để cả nồi lớn bên ngoài quá lâu. Một thói quen khác cũng nên thay đổi là tận dụng tủ lạnh đến mức không còn khoảng trống. Khí lạnh cần lưu thông bên trong để duy trì nhiệt độ tương đối đồng đều, vì vậy thực phẩm không nên được xếp kín mít hoặc che các cửa gió. Ngoài ra, gioăng cửa cũng là chi tiết nhỏ nhưng rất đáng để ý. Nếu gioăng bẩn, biến dạng hoặc cửa đóng không kín, hơi lạnh có thể thất thoát và tủ phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ. Vì vậy, thay vì cố nhét thêm vài hộp thức ăn, gia đình nên sắp xếp tủ gọn gàng, bỏ thực phẩm đã quá hạn, vệ sinh các ngăn và kiểm tra gioăng cửa định kỳ.

2. Điều hòa: Bật một lúc rồi tắt, nóng lại bật tiếp

Đây là kiểu "tiết kiệm điện" rất dễ gặp vào mùa hè. Nhiều người bật điều hòa khoảng một lúc cho phòng mát thật nhanh rồi tắt đi. Đến khi nóng trở lại, máy lại được bật lên, sau đó tiếp tục tắt và cứ thế lặp đi lặp lại. Cách sử dụng này không phải lúc nào cũng đem lại khoản tiết kiệm như nhiều người nghĩ. Đặc biệt với điều hòa biến tần, thiết bị có khả năng điều chỉnh công suất khi nhiệt độ phòng tiến gần mức cài đặt. Việc liên tục can thiệp bằng cách bật - tắt trong thời gian ngắn vừa khiến nhiệt độ phòng thất thường, vừa không tận dụng được cách vận hành của máy.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa điều hòa nên được bật cả ngày ngay cả khi không có người sử dụng. Nếu chỉ muốn tiết kiệm, cách hợp lý hơn là đặt nhiệt độ ở mức phù hợp, sử dụng chế độ hẹn giờ khi cần và tắt máy khi căn phòng không được sử dụng trong thời gian dài. Một việc khác còn quan trọng hơn nhưng thường bị quên là vệ sinh lưới lọc. Khi bụi bẩn tích tụ dày, luồng không khí qua máy bị cản trở và hiệu quả làm mát cũng giảm đi. Nếu cảm thấy điều hòa ngày càng mát chậm, đừng vội hạ nhiệt độ xuống thật thấp mà hãy kiểm tra tình trạng vệ sinh, bảo dưỡng của máy.

3. Máy giặt: Cứ quần áo bẩn là đổ thật nhiều nước giặt

"Cho thêm một chút chắc sẽ sạch hơn" là suy nghĩ khiến nhiều người vô tình sử dụng quá nhiều nước giặt hoặc bột giặt. Thực tế, mỗi loại máy và chất giặt tẩy đều có lượng sử dụng phù hợp. Đổ nhiều hơn mức cần thiết không đồng nghĩa quần áo sẽ sạch hơn. Khi lượng chất giặt tẩy quá lớn, máy có thể khó xả sạch hoàn toàn, từ đó để lại cặn trên quần áo cũng như bên trong thiết bị. Sau khi giặt xong, nhiều gia đình lại lấy quần áo ra rồi đóng cửa máy ngay. Trong khi đó, lồng giặt, gioăng cửa và ngăn chứa chất giặt tẩy vẫn còn ẩm. Với máy cửa trước, phần gioăng cao su còn có những khe rất dễ giữ lại nước và cặn bẩn. Bởi vậy, sau mỗi lần giặt, nên lấy quần áo ra sớm, kiểm tra và lau nước đọng nếu có, đồng thời để cửa máy hé một thời gian trong điều kiện an toàn để bên trong khô thoáng. Ngăn chứa chất giặt tẩy, bộ lọc và lồng giặt cũng cần được vệ sinh theo hướng dẫn của từng nhà sản xuất.

4. Bình nóng lạnh: Dùng quanh năm nhưng gần như không bao giờ kiểm tra

Với bình nóng lạnh có bình chứa, nhiều người chỉ quan tâm thiết bị còn làm nóng được hay không. Chừng nào nước vẫn nóng, chiếc bình vẫn tiếp tục được sử dụng năm này qua năm khác. Trong khi đó, đây là thiết bị vừa sử dụng điện vừa liên quan trực tiếp tới nước nên việc kiểm tra, bảo dưỡng càng không nên bỏ qua. Theo thời gian, cặn khoáng có thể tích tụ bên trong tùy chất lượng nguồn nước. Một số thiết kế còn có thanh anode giúp bảo vệ bình chứa khỏi ăn mòn và bộ phận này cũng có tuổi thọ nhất định. Thời gian kiểm tra, vệ sinh hoặc thay thế không có một con số chung cho mọi gia đình mà cần dựa vào loại bình, nguồn nước và khuyến cáo của hãng.

Đặc biệt, nếu phát hiện nước rò rỉ quanh bình, dây dẫn hoặc ổ cắm nóng bất thường, aptomat thường xuyên ngắt, thiết bị phát ra âm thanh lạ hoặc thời gian làm nóng thay đổi rõ rệt, gia đình không nên bỏ qua và tiếp tục sử dụng như bình thường. Còn chuyện có nên bật bình nóng lạnh cả ngày hay không cũng cần hiểu đúng. Bình chứa có bộ điều nhiệt nên không phải thanh đốt hoạt động liên tục 24/24. Tuy nhiên, việc duy trì nước nóng trong thời gian dài vẫn phát sinh tổn thất nhiệt và thiết bị sẽ phải gia nhiệt trở lại. Nếu gia đình chỉ sử dụng nước nóng vào những khoảng thời gian nhất định, có thể lựa chọn cách vận hành hoặc hẹn giờ phù hợp hơn.

5. Máy hút mùi: Nấu xong là tắt ngay

Món ăn vừa được nhấc khỏi bếp, nhiều người cũng tiện tay tắt máy hút mùi ngay lập tức. Tuy nhiên, thời điểm ngừng nấu không đồng nghĩa hơi nóng, mùi và các chất sinh ra trong quá trình nấu đã biến mất hoàn toàn khỏi căn bếp. Nếu nhà sản xuất có hướng dẫn hoặc thiết bị có chế độ chạy tiếp sau khi nấu, gia đình có thể tận dụng chức năng này để tiếp tục thông gió trong một khoảng thời gian phù hợp. Một số mẫu máy hiện nay thậm chí có chế độ tự chạy thêm rồi tắt nên người dùng không cần tự canh thời gian. Quan trọng không kém là phần lưới lọc dầu mỡ. Đây chính là nơi giữ lại lượng lớn dầu mỡ trong quá trình nấu nướng, vì vậy nếu để quá lâu không vệ sinh, lớp bẩn tích tụ có thể ảnh hưởng tới luồng khí và khiến việc làm sạch ngày càng khó.

Với máy hút mùi tuần hoàn sử dụng bộ lọc than hoạt tính, gia đình còn cần chú ý thời điểm thay bộ lọc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không nên chỉ lau phần vỏ bên ngoài rồi mặc định rằng chiếc máy đã được vệ sinh sạch sẽ.

Thiết bị bền hay không, cách sử dụng cũng rất quan trọng

Không thể quy mọi hỏng hóc của thiết bị gia dụng cho người sử dụng. Tuổi thọ còn phụ thuộc chất lượng sản phẩm, linh kiện, nguồn điện, điều kiện lắp đặt, môi trường và tần suất hoạt động. Một chiếc máy được sử dụng đúng cách vẫn có thể gặp sự cố sau nhiều năm. Tuy nhiên, cách dùng hằng ngày là yếu tố gia đình hoàn toàn có thể chủ động thay đổi. Không nhồi kín tủ lạnh, hạn chế bật tắt điều hòa liên tục, dùng đúng lượng chất giặt tẩy, kiểm tra bình nóng lạnh và vệ sinh máy hút mùi đều là những việc rất nhỏ nhưng có lợi cho quá trình vận hành lâu dài.

Suy cho cùng, sử dụng đồ gia dụng tiết kiệm không có nghĩa là cố bật ít nhất hay dùng dè sẻn nhất. Dùng đúng công năng, vệ sinh đúng lúc và xử lý sớm những dấu hiệu bất thường mới là cách để thiết bị phục vụ gia đình lâu hơn mà không phải "vắt kiệt" chúng mỗi ngày.