Shipper chạy 8 km trong 17 phút để giao thuốc cho khách, được tip 194k bị nhiều người chê ít

Gần đây, câu chuyện về Zhang Shuaiyuan - Một shipper 23 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm, tranh luận của cư dân mạng.

Chuyện là Zhang Shuaiyuan nhận đơn giao hàng, sản phẩm cần giao là 1 loại thuốc, khách hàng đang ốm nặng nên Zhang cũng cố gắng giao nhanh. Quãng đường 8km được shipper này hoàn thành chỉ trong 17 phút, đương nhiên vẫn đảm bảo đúng luật giao thông. Khi giao thuốc đến tay vị khách, Zhang thở phào vì đã phần nào giúp được họ. Sau đó, shipper này được khách tip 50 NDT (khoảng 194 nghìn đồng).

Câu chuyện được chính khách hàng này chia sẻ trên MXH để bày tỏ sự biết ơn với shipper. Chuyện chẳng có gì đáng bàn cho đến khi cộng đồng mạng bày tỏ quan điểm về khoản tiền tip.

Điều khiến Zhang buồn là sau khi khách hàng đăng video chia sẻ trải nghiệm, một bộ phận cư dân mạng lại quay sang chỉ trích người này vì cho rằng số tiền tip dành cho shipper quá thấp.

Zhang Shuaiyuan cho biết đây là đơn hàng đầu tiên anh nhận được trong ngày hôm đó. Không lâu sau khi đặt hàng, khách gọi điện cho anh với giọng điệu vô cùng sốt ruột, cho biết đơn hàng là một loại thuốc mà bệnh nhân trong gia đình đang cần sử dụng gấp. Vị khách cũng nói trước rằng sẽ gửi thêm tiền để cảm ơn shipper.

Ảnh minh họa

“Nghe là tôi biết khách đang rất gấp nên tôi nói sẽ cố gắng giao hàng nhanh nhất có thể. Tôi cũng bảo anh ấy không cần phải tip thêm” - Zhang Shuaiyuan kể.

Theo nam shipper, bình thường quãng đường này mất hơn 20 phút để giao. Tuy nhiên, biết rằng thuốc liên quan trực tiếp đến tình trạng của bệnh nhân, anh cố gắng di chuyển nhanh hơn khi điều kiện giao thông cho phép, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn. May mắn là trong suốt hành trình, anh gần như không phải dừng lâu vì đèn đỏ nên cuối cùng hoàn thành chuyến giao trong 17 phút.

Thông tin trên ứng dụng cho thấy đơn hàng tạo lúc 10h31. Đến 10h35, shipper là Zhang đã có mặt tại địa điểm lấy hàng. Sau 4 phút hoàn tất việc nhận thuốc, anh rời đi và đến 10h56 đã giao hàng thành công. Như vậy, Zhang Shuaiyuan giao hàng sớm hơn thời gian dự kiến của hệ thống 14 phút.

“Khách hàng lúc đó rất xúc động, liên tục cảm ơn tôi và còn tip 50 NDT. Tôi nói rằng không cần khách sáo, trước hết hãy nhanh chóng chăm sóc bệnh nhân” - Zhang nhấn mạnh lại việc mình không yêu cầu khách hàng phải tip thêm.

Theo chia sẻ củaZhang, số tiền mà anh nhận được khi hoàn thành đơn hàng này vốn chỉ có 16,7 NDT (khoảng 59 nghìn đồng), thế nên khoản tiền tip của khách thực ra không hề nhỏ, nó gấp khoảng 3,2 lần số tiền mà shipper này nhận được khi giao đơn hàng.

Zhang cũng cho biết thêm thu nhập trung bình mỗi ngày của anh chỉ khoảng 200 NDT (khoảng 710 nghìn đồng). Vì vậy, riêng khoản thu nhập từ đơn hàng này đã tương đương gần nửa ngày làm việc của anh.

“Đơn hàng này rất đáng giá. Thấy một khách hàng tốt bụng bị cộng đồng mạng chỉ trích, tôi thực sự rất buồn” - Zhang viết.

Để làm rõ sự việc, nam shipper đã đăng bài trên tài khoản cá nhân, kể lại toàn bộ quá trình giao thuốc và lên tiếng bảo vệ vị khách. Sau khi đọc được bài viết, người khách còn nhắn tin riêng cho Zhang Shuaiyuan, đề nghị gửi thêm một khoản tiền để bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, Zhang từ chối nhận.

(Nguồn: Zonglan News)