Shinhan Life bảo vệ toàn diện khách hàng với 7 sản phẩm bảo hiểm bán kèm

Với mong muốn đồng hành, chia sẻ rủi ro với khách hàng trước những biến cố không lường trước được của cuộc sống, bên cạnh hai sản phẩm chủ lực là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Shinhan - Sống An Vui, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) hiện đã hoàn thiện hệ sinh thái gồm 7 sản phẩm bảo hiểm bán kèm. Danh mục sản phẩm đa dạng này giúp khách hàng chủ động cá nhân hóa hợp đồng bảo hiểm, gia tăng quyền lợi bảo vệ phù hợp với khả năng tài chính cũng như nhu cầu của bản thân và gia đình.

Bộ ba sản phẩm mới gia tăng bảo vệ tài chính và hỗ trợ viện phí

Ngày nay, sức khỏe và chi phí y tế đang là một trong những mối quan tâm lớn của nhiều gia đình. Thực tế cho thấy nhu cầu tham gia các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ sức khỏe và chăm sóc y tế của người dân ngày càng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu này, tháng 4/2026, Shinhan Life Việt Nam ra mắt 3 sản phẩm bảo hiểm bán kèm, bổ sung thêm các lớp bảo vệ trước những biến cố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thu nhập và kế hoạch tài chính của gia đình. Các sản phẩm đặc biệt thiết thực với khách hàng là người trụ cột gia đình đang tham gia các sản phẩm bảo hiểm chính như Shinhan - Sống An Vui và Shinhan - An Thịnh.

Trong đó, với Sản phẩm Bảo hiểm Miễn thu phí do Tử vong và Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn, nếu người được bảo hiểm không may xảy ra rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Shinhan Life Việt Nam sẽ thay khách hàng đóng phí cho sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm trong cùng hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp hợp đồng bảo hiểm vẫn được duy trì hiệu lực, các quyền lợi bảo hiểm vẫn được đảm bảo trọn vẹn, từ đó hỗ trợ gia đình người tham gia bảo hiểm ổn định cuộc sống.

Sản phẩm Bảo hiểm Miễn thu phí do Tử vong và Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn

Bên cạnh việc duy trì kế hoạch bảo vệ dài hạn, nhu cầu giảm bớt áp lực tài chính khi điều trị y tế cũng được Shinhan Life Việt Nam chú trọng. Sản phẩm Bảo hiểm Hỗ trợ Chi phí Nằm viện và Phẫu thuật được thiết kế như một điểm tựa tài chính, giúp bảo vệ nguồn tài chính của bản thân và gia đình người tham gia bảo hiểm trước rủi ro phẫu thuật và nằm viện. Sản phẩm mang đến các quyền lợi nổi trội như hỗ trợ viện phí 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, 200% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt và 10 lần của Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần phẫu thuật trong thời gian nằm viện.

Sản phẩm Bảo hiểm Tử vong và Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn cung cấp sự bảo vệ tài cho gia đình trong trường hợp không may gặp biến cố

Còn Sản phẩm Bảo hiểm Tử vong và Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn cung cấp sự bảo vệ tài chính thiết yếu cho gia đình trong trường hợp không may gặp biến cố. Nếu Người được bảo hiểm không may xảy ra biến cố tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Shinhan Life Việt Nam sẽ sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình với số tiền chi trả tương đương 100% Số tiền bảo hiểm. Sản phẩm đóng vai trò như một quỹ dự phòng tài chính vững chắc, giúp hỗ trợ ổn định cuộc sống và các kế hoạch tài chính của gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Bộ tứ sản phẩm mở rộng bảo vệ trước rủi ro sức khỏe và tai nạn

Trước đó, vào tháng 7/2025, Shinhan Life Việt Nam đã giới thiệu 4 sản phẩm bảo hiểm bán kèm, mở rộng lựa chọn cho các khách hàng đang tham gia sản phẩm bảo hiểm chính. Mỗi sản phẩm tập trung vào một nhóm nhu cầu khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trước rủi ro bệnh hiểm nghèo và tai nạn đến hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng khi người tham gia gặp biến cố.

Với Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện, Shinhan Life Việt Nam thiết kế 5 chương trình bảo hiểm đa dạng với phạm vi bảo hiểm từ Việt Nam đến toàn cầu. Sản phẩm sẽ chi trả theo chi phí y tế thực tế, nổi bật với quyền lợi điều trị nội trú lên đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tham gia thêm các quyền lợi tùy chọn như điều trị ngoại trú, điều trị nha khoa và thai sản để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Trong khi đó, Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Nâng cao bảo vệ lên đến 91 Bệnh hiểm nghèo bao gồm cả giai đoạn đầu và giai đoạn cuối, được khách hàng đánh giá cao về tính chủ động cùng mức chi trả hấp dẫn. Khách hàng sẽ nhận quyền lợi lên đến 1 tỷ đồng cho 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau và lên đến 200% Số tiền bảo hiểm nếu mắc 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau.

Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện chi trả theo chi phí y tế thực tế

Đối với Sản phẩm Bảo hiểm Miễn thu phí do Bệnh hiểm nghèo, khi khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo, Shinhan Life Việt Nam sẽ hỗ trợ đóng phí cho cả hợp đồng bảo hiểm, bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm trong cùng hợp đồng bảo hiểm, giúp giảm áp lực tài chính và duy trì quyền lợi bảo vệ cho khách hàng trong thời điểm khó khăn. Hoàn thiện bộ tứ sản phẩm này là Sản phẩm Bảo hiểm Tử vong và Thương tật do Tai nạn, cung cấp quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro thương tật do tai nạn. Đặc biệt, với trường hợp chẳng may tử vong do tai nạn, khách hàng sẽ nhận được khoản chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm.

Cá nhân hóa giải pháp bảo vệ, đồng hành dài lâu cùng khách hàng

Ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: "Việc liên tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành gần gũi và dài hạn cùng khách hàng, không chỉ trước những rủi ro lớn như tử vong, thương tật hay bệnh hiểm nghèo mà còn ở những nhu cầu thiết thực như chăm sóc sức khỏe, nằm viện, phẫu thuật và duy trì kế hoạch bảo hiểm khi biến cố xảy ra.

Với Shinhan Life Việt Nam, mỗi hợp đồng bảo hiểm có thể được xây dựng thành một kế hoạch bảo vệ phù hợp nhất với từng cá nhân và gia đình, góp phần tạo nền tảng tài chính vững vàng để khách hàng an tâm, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày".

Nhìn từ con số khoảng 35.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm được chi trả trong 6 tháng đầu năm, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước, có thể thấy các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang ngày càng phát huy vai trò đồng hành và thực hiện cam kết bảo vệ tài chính với khách hàng khi rủi ro xảy ra. Trong bối cảnh những biến động về sức khỏe, tai nạn và tài chính ngày càng khó lường, việc chủ động xây dựng một kế hoạch bảo vệ phù hợp không chỉ giúp mỗi cá nhân giảm bớt áp lực trước các biến cố, mà còn tạo nền tảng vững chắc để gia đình an tâm hướng đến tương lai.