Công an xác minh số tiền 10.000.000 đồng nằm lăn lóc bên đường

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an phường Bách Quang vừa hỗ trợ công dân nhận lại tài sản bị rơi.

Cụ thể, sáng ngày 24/8/2026, khi di chuyển trên đường Thắng Lợi, thuộc tổ dân phố Ba Đình, phường Bách Quang, anh Lê Tiến Đạt, trú tại tổ dân phố 1, phường Sông Công đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh Lê Tiến Đạt đã nhanh chóng mang chiếc ví đến Công an phường Bách Quang để nhờ lực lượng Công an hỗ trợ tìm chủ nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và xác định được chủ sở hữu là anh Đào Duy Luân, trú tại tổ dân phố Làng Mới, phường Bách Quang. Đến buổi chiều cùng ngày, Công an phường Bách Quang đã mời anh Luân đến nhận lại chiếc ví của mình.

Cán bộ Công an phường Bách Quang trao trả lại tài sản cho anh Đào Duy Luân

Nhận lại tài sản bị mất, anh Luân không giấu nổi niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới anh Lê Tiến Đạt cùng cán bộ, chiến sỹ Công an phường Bách Quang. Anh Luân cho biết, con trai anh Luân bị tai nạn giao thông đang phải điều trị tại Bệnh viện C Thái Nguyên; số tiền trên là gia đình anh vay mượn của bạn bè, người thân để điều trị cho con trai. Buổi sáng ngày 24/8/2026, anh mang tiền ra bệnh viện để nộp viện phí thì không may bị rơi.

Tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa cử, hành động của công dân trên địa bàn phường Bách Quang đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên