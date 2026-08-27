Khách chuyển khoản thừa 3,3 triệu đồng, shipper đến tận nhà trả lại mới biết đó là tiền tip

Làm dịch vụ nói chung hay shipper nói riêng, một trong những khoảnh khắc vui nhất là được khách hàng đánh giá 5 sao và tip thêm tiền. Lisa - Một nữ shipper người Mỹ, cũng nhiều lần được tận hưởng niềm vui đó nhưng đáng nhớ nhất vẫn là câu chuyện gần đây, khi cô vô tình hiểu nhầm khoản tiền tip của khách hàng, đơn giản vì nó quá lớn so với những gì cô từng nhận được.

Câu chuyện bắt đầu khi Lisa nhận 1 đơn giao hàng trên Uber Eats, vị khách là Kelly Schilling cần mua một số thực phẩm. Sau khi lấy đồ tại cửa hàng, Lisa mang hàng đến tận nhà Kelly như một đơn giao thông thường. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, Lisa phát hiện một khoản tiền bất thường liên quan đến đơn hàng của vị khách tên Kelly này.

“Tôi thấy khách hàng này đã thanh toán thừa 130 USD (khoảng 3,3 triệu đồng), tôi nghĩ có thể đó không phải tiền tip vì quá lớn” - Lisa kể lại.

Lo khoản tiền này có thể là lỗi thanh toán hoặc khách hàng chuyển nhầm, Lisa liên hệ với công ty để kiểm tra. Tuy nhiên quá trình này cũng mất gần 1 ngày. Không yên tâm, Lisa quyết định quay lại nhà khách để trả lại số tiền.

Khi Lisa đến nơi và báo cho Kelly về khoản tiền 130 USD (khoảng 3,3 triệu đồng), Lisa mới biết mình đã hiểu lầm. Đây không phải khoản tiền khách hàng chuyển nhầm, đó chỉ đơn giản là tiền tip mà Kelly dành cho Lisa.

Lisa (người mặc áo đỏ) đã ôm Kelly vì quá vui mừng khi nhận được khoản tiền tip lớn hơn bình thường

“Tôi đã chủ động tip cho cô ấy nhiều hơn bình thường, nhưng ngay cả khi tôi chuyển nhầm, Lisa vẫn có thể giữ toàn bộ số tiền ấy mà không cần báo lại cho tôi, vậy mà cô ấy vẫn chọn sự trung thực” - Kelly nói.

Khoảnh khắc hai người nói chuyện với nhau được camera Ring đặt trước cửa nhà Kelly ghi lại. Trong đoạn video, Kelly hỏi Lisa liệu công ty có trả lại số tiền cho cô hay không. Khi Lisa xác nhận đã nhận được tiền, Kelly mới nói rõ: “Nó là dành cho cô!”.

Cảm động trước sự trung thực của Lisa, Kelly quyết định chia sẻ đoạn video lên TikTok. Chỉ vài giờ sau, video nhanh chóng viral.Lisa thừa nhận cô khá lo lắng vì nghĩ rằng có thể mình đã làm điều gì đó sai. Nhưng thay vì trách móc, Kelly chào đón cô nồng nhiệt và tặng thêm một số món quà, trong đó có một chiếc áo khoác mới cùng các thẻ quà tặng trị giá 250 USD (khoảng 6,6 triệu đồng).

Khi video được hàng chục nghìn người xem, nhiều người bắt đầu muốn giúp Lisa sau khi biết thêm về hoàn cảnh của cô. Trong đoạn video lan truyền, Lisa chia sẻ rằng cô đang trải qua nỗi đau mất con gái.

“Tôi đau buồn rất nhiều. Tôi đã mất con gái cách đây 5 năm. Và hiện tôi đang nuôi cháu ngoại, thật tiếc vì con gái tôi không thể chứng kiến hành trình lớn lên của thiên thần nhỏ này” - Lisa nói.

Biết hoàn cảnh của cô, Kelly đã lập một chiến dịch GoFundMe với hy vọng giúp nữ tài xế và cháu gái có cuộc sống ổn định hơn. Chỉ trong vài ngày, sự ủng hộ từ những người xa lạ đã mang về hơn 45.000 USD (khoảng 1,18 tỷ đồng) cho Lisa và cháu gái.

Khi được hỏi khoảnh khắc bất ngờ này đã thay đổi cuộc sống của mình như thế nào, Lisa không ngần ngại trả lời: “Gấp 10 lần”. Với Kelly, phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng cho thấy câu chuyện của Lisa chạm đến điều mà nhiều người đang mong muốn nhìn thấy hơn trong cuộc sống.

Từ một đơn giao thực phẩm tưởng như chẳng có gì đặc biệt, sự trung thực của một nữ shipper đã tạo nên cuộc gặp gỡ đáng nhớ giữa hai người xa lạ. Và lần này, khoản tiền 130 USD (khoảng 3,3 triệu đồng) mà Lisa tưởng là tiền khách chuyển nhầm lại trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều về lòng tốt.

(Nguồn: sunnyskyz.com)