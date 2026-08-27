Tin vui đúng dịp 2/9 cho toàn bộ người dân Hà Nội

Ngày 25/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ra Văn bản số 1760/VP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9. Theo đó, UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở cửa miễn phí các điểm tham quan dưới đây.

Hà Nội miễn phí tham quan 17 điểm di tích, danh thắng trong ngày Quốc khánh 2/9

Trước đó, ngày 18/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 18/TTr-SVHTTDL đề nghị UBND thành phố chấp thuận mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày Quốc khánh 2/9, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và khách du lịch.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định; báo cáo UBND thành phố chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền, nếu có. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do thành phố quản lý trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô. Việc xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan phải bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thẩm quyền, hoàn thành trong năm 2026.

Để chuẩn bị phục vụ nhân dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường, các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các địa phương được đề nghị phối hợp với lực lượng công an, y tế, giao thông và các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; xây dựng phương án phân luồng, điều tiết khách tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, hạn chế tình trạng quá tải, ùn tắc.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai giá và bán đúng giá niêm yết; kịp thời xử lý tình trạng chèo kéo, ép khách hoặc tùy tiện nâng giá. Các khu, điểm tham quan được đề nghị bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ du khách; chủ động xử lý các tình huống phát sinh; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Cùng với việc miễn phí tham quan trong ngày Quốc khánh, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và trưng bày chuyên đề phục vụ nhân dân, du khách nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra tại nhiều địa bàn trong thành phố. Việc miễn phí tham quan trong ngày Quốc khánh cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách, đồng thời giới thiệu, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Trong đó, hai ngày nghỉ lễ theo quy định là ngày 1 và 2-9; ngày làm việc thứ Hai, 31/8 được hoán đổi sang thứ Bảy, ngày 22/8.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ ngày 2/9 và một trong hai ngày liền kề là ngày 1/9 hoặc 3/9, phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đơn vị.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội