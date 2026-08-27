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Cảnh tượng khó tin ở Bệnh viện Chợ Rẫy tối 26/8

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Không tin nổi đây là điều diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy tối qua!

Tối ngày 26/8, hòa cùng không khí sôi động cổ vũ Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2026, bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức tường thuật trực tiếp sự kiện để người bệnh và thân nhân có thể theo dõi trọn vẹn trận đấu, mang đến những giây phút thư giãn trong quá trình điều trị.

Theo đó, Bệnh viện đã chuẩn bị màn hình LCD lớn cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao. Tại khu vực tổ chức, Bệnh viện đã bố trí hơn 100 ghế ngồi dành cho các khán giả đặc biệt. Đồng thời, có cả ekip bác sĩ trực bên cạnh để dự phòng các tình huống bất ngờ xảy ra khi bệnh nhân hay thân nhân bệnh nhân quá phấn khích, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ ánh mắt hồi hộp dõi theo từng pha bóng đến những tiếng reo hò vỡ òa khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng trăm người bệnh và thân nhân bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng nhau sống trọn vẹn trong niềm vui chiến thắng với tỷ số chung cuộc 4-2 của Đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Trong những giây phút cùng hướng về màu cờ sắc áo, những lo âu, mệt mỏi của hành trình điều trị dường như được tạm gác lại, nhường chỗ cho niềm vui, sự phấn khởi và tinh thần đoàn kết. Một chiến thắng của bóng đá Việt Nam, một đêm đáng nhớ với những nụ cười, những cái ôm và niềm hân hoan lan tỏa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc khó quên trong đêm đặc biệt này tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhé!

(Nguồn ảnh: Fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy)

Theo Tuấn Minh

Sức khỏe 24h

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