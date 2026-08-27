Mối quan hệ giữa Đình Bắc và Hòa Minzy

Tối 26/8, Hòa Minzy có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, nữ ca sĩ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đưa con trai Nguyễn Minh Thiên Ân (thường gọi là bé Bo) đến gặp tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Trong video, Đình Bắc ôm Bo và ký tặng lên áo cho cậu bé. Hòa Minzy hài hước nói: “Mai con sẽ mặc nguyên áo này đi học”. Nữ ca sĩ cũng chụp ảnh lưu niệm cho con trai và nam cầu thủ.

Chia sẻ gây chú ý của Hoà Minzy sau trận đấu. Ảnh: FBNV

Kèm đoạn video, Hòa Minzy viết: “Cho Bo đi gặp chú Đình Bắc. Đấy muốn gặp idol nào mẹ đều đưa đi gặp, mà không bao giờ tin mẹ là ca sĩ… Về nhà vẫn hỏi sao mẹ lại quen các cô các chú ấy”.

Khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa Hòa Minzy và Đình Bắc tiếp tục thu hút sự chú ý. Cả hai từng nhiều lần có những màn trò chuyện, “tung hứng” vui vẻ trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ chị - em thân thiết.

Hoà Minzy tiết lộ con trai là fan của tiền đạo Đình Bắc. Ảnh: FBNV

Trước đó, Hòa Minzy và Đình Bắc cùng được vinh danh tại lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 diễn ra hồi tháng 3. Đình Bắc được ghi nhận với những thành tích trong màu áo CLB và các đội tuyển quốc gia, trong khi Hòa Minzy có nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc và cộng đồng.

Đình Bắc và Hoà Minzy "tung hứng" hài hước trên mạng xã hội.

Đình Bắc và Hoà Minzy được vinh danh trong danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Cả hai cũng từng gây chú ý với màn tương tác tại WeChoice Awards 2025. Những lần xuất hiện chung tại các sự kiện, cùng cách trò chuyện thoải mái trên mạng xã hội khiến mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và nam cầu thủ nhận được sự quan tâm của khán giả.