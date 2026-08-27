“Ông hoàng nhạc đỏ” gây sốt concert quốc gia: Sở hữu 5 hòn đảo, xây nhà hát riêng

Tối 23/8 vừa qua, Concert Quốc gia Tổ Quốc Trong Tim đã tạo nên một đêm diễn đặc biệt tại Vạn Phúc City, TP.HCM với gần 40.000 khán giả. Dù mưa lớn ngay từ những phút đầu, biển người phía dưới sân khấu vẫn không hạ nhiệt, cùng vẫy cờ, hòa giọng và sống trọn trong những giai điệu về quê hương, lịch sử và con người Việt Nam.

Giữa sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ, sự xuất hiện của NSƯT Cao Minh mang đến một màu sắc rất riêng. Nam nghệ sĩ kết hợp cùng Phạm Anh Duy trong liên khúc Tiến Về Sài Gòn - Đất Nước Trọn Niềm Vui.

Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, hàng vạn khán giả phía dưới cùng hòa giọng tạo nên một không khí vô cùng hào hùng. Sân khấu có thêm sự góp mặt của Đoàn nghệ thuật ST và các chiến sĩ Sư đoàn 309 (Quân khu 7) khiến tiết mục càng trở nên hoành tráng, tái hiện ngày đất nước nối liền một dải.

Clip màn trình diễn của NSƯT Cao Minh và Phạm Anh Duy tại concert Tổ Quốc Trong TimIMG_6334

Khi NSƯT Cao Minh cất tiếng hát, hình ảnh “rừng cờ tung bay” càng khiến người xem thêm phần xúc động

Màn trình diễn của NSƯT Cao Minh cùng Phạm Anh Duy đã mang đến một không khí vô cùng hào hùng

NSƯT Cao Minh sinh năm 1961 tại Long An, bén duyên với âm nhạc từ những năm còn là sinh viên Nhạc viện TP.HCM. Từ khi còn trẻ, ông đã liên tiếp ghi dấu tại những sân chơi âm nhạc lớn và dần trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, thính phòng.

Năm 1978, NSƯT Cao Minh giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Đến năm 1988, khi đang theo học khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, ông tiếp tục giành giải Nhất Concour quốc gia đầu tiên dành cho dòng nhạc thính phòng. Nam nghệ sĩ cũng từng được vinh danh với các giải thưởng dành cho giọng hát về đề tài Bác Hồ và dân ca.

Sở hữu chất giọng tenor dày, vang, trầm ấm nhưng giàu nội lực, NSƯT Cao Minh ghi dấu qua nhiều ca khúc như Dấu chân phía trước, Tiểu Đoàn 307, Hòn Vọng Phu, Đôi Mắt Người Sơn Tây... Tên tuổi của ông gắn liền với dòng nhạc cách mạng đến mức khán giả từng ưu ái gọi ông bằng những biệt danh như “ông hoàng nhạc đỏ”, “vua nhạc đỏ”.

NSƯT Cao Minh từng được khán giả gọi là “ông hoàng nhạc đỏ” của showbiz Việt

Dù vậy, NSƯT Cao Minh không đặt nặng chuyện cát-xê. Với ông, việc cất tiếng hát về quê hương, đất nước đôi khi đơn giản là một cách để tiếp tục kể những câu chuyện mà mình đã dành cả đời gắn bó.

Năm 2025, NSƯT Cao Minh từng khiến khán giả trẻ chú ý khi xuất hiện trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối với vai Chú Sáu. Dù không có thời lượng quá dài, nhân vật người chiến sĩ kỳ cựu vẫn để lại dấu ấn nhờ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt nhiều trải nghiệm cùng giọng nói khàn, ấm. Vai diễn cũng giúp một bộ phận khán giả biết đến nam nghệ sĩ ở một vai trò khác ngoài âm nhạc.

Vai diễn Chú Sáu của NSƯT Cao Minh trong phim điện ảnh Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối thu hút nhiều sự quan tâm với khán giả trẻ

Ở cuộc sống đời thường, NSƯT Cao Minh sở hữu hai khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai, trong đó có một khu rộng hơn 20 hecta được ông tự thiết kế và xây dựng trong nhiều năm, tận dụng đá cũ và gỗ tái chế. Đặc biệt hơn, nam nghệ sĩ còn là chủ nhân của 5 hòn đảo giữa hồ Trị An.

Không dừng ở đó, NSƯT Cao Minh còn có một nhà hát riêng ngay tại nhà và từng xây cả phòng trà trong khu vườn để có thể hát mỗi tối. Với một nghệ sĩ dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu, việc tự tạo nên một không gian biểu diễn của riêng mình có lẽ cũng là cách ông duy trì đời sống nghệ thuật theo đúng tinh thần mình muốn.

NSƯT Cao Minh sở hữu hai khu du lịch sinh thái và 5 hòn đảo giữa hồ Trị An

Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn duy trì việc ca hát, chăm sóc không gian sinh thái và ấp ủ những ý tưởng mới cho âm nhạc. Từ một sân khấu lớn trước hàng chục nghìn khán giả đến nhà hát riêng giữa không gian xanh, dường như âm nhạc vẫn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của người nghệ sĩ này.

Ảnh: Tổng hợp