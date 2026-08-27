Văn Hậu hạnh phúc ôm Doãn Hải My ăn mừng Việt Nam vô địch, nhắn gửi cực ngọt: "Bố yêu 2 mẹ con"

Tối 26/8/2026, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam đã chính thức đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi cầm hòa Đội tuyển Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về. Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi tại Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công vương quyền Đông Nam Á, nâng tổng số lần vô địch giải đấu lên con số 4.

Ngay sau lễ trao cúp rực rỡ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã cùng bà xã Doãn Hải My và con trai đầu lòng (bé Lúa) bước xuống thảm cỏ Mỹ Đình để chung vui. Văn Hậu gác lại những phút giây quyết liệt trên sân cỏ để trở về vai trò người chồng, người cha, cùng vợ con ôm trọn cúp vàng và huy chương vàng danh giá.

Văn Hậu ăn mừng cùng gia đình (Ảnh: FB/Hải My)

Khoảnh khắc Văn Hậu tặng HCV cho vợ (Ảnh: FB/Hải My)

Vợ Văn Hậu ăn mừng ĐT Việt Nam vô địch (Ảnh: FB/Hải My)

Không dừng lại ở những hình ảnh xúc động trên sân, cặp đôi tiếp tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" qua màn tương tác đầy tình cảm trên trang cá nhân. Đoàn Văn Hậu để lại bình luận gửi gắm tình yêu thương tới hậu phương vững chắc: "Yêu 2 mẹ con", kèm biểu tượng cảm xúc tràn đầy ngọt ngào. Đáp lại lời nhắn của chồng, người đẹp Doãn Hải My tự hào chia sẻ và dành tặng lời khen nồng nàn: "bố Lúa giỏi lắm".

Văn Hậu bế con xuống sân ăn mừng (Ảnh: HĐ)

Màn tương tác ngắn gọn nhưng chứa đựng sự đồng hành và thấu hiểu sâu sắc sau chặng đường dài nỗ lực vượt qua chấn thương để trở lại đỉnh cao của hậu vệ sinh năm 1999. Sự hậu thuẫn tinh thần từ gia đình chính là điểm tựa lớn nhất giúp Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội thi đấu kiên cường, mang về niềm tự do và vinh quang trọn vẹn cho bóng đá nước nhà trong đêm ăn mừng lịch sử.