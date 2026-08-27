Cầu thủ ĐT Việt Nam "xả ảnh" nâng cúp, khoe huy chương vàng tưng bừng MXH, một đêm không ngủ khi vô địch ASEAN Cup 2026

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 vừa mang đến một đêm không thể quên cho bóng đá Việt Nam. Sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và chính thức bảo vệ thành công ngôi vương.

Ngay sau khoảnh khắc nâng cúp trên sân, mạng xã hội của các tuyển thủ cũng nhanh chóng biến thành một “bữa tiệc” ăn mừng. Hàng loạt hình ảnh đời thường được các cầu thủ chia sẻ, từ phòng thay đồ cho tới sân Mỹ Đình, tất cả đều ngập tràn sắc đỏ, huy chương vàng và chiếc cúp danh giá.

Một trong những hình ảnh gây chú ý là khoảnh khắc Phạm Xuân Mạnh ôm chiếc cúp vàng trong phòng thay đồ. Hậu vệ sinh năm 1996 cởi trần, tay ôm chặt chiếc cúp ASEAN Cup, nở nụ cười tươi rói và giơ ngón cái đầy tự hào. Đi kèm bức ảnh, Xuân Mạnh viết một câu ngắn nhưng chứa đựng trọn vẹn cảm xúc: “Ước mơ bảo vệ thành công chức vô địch đã thành hiện thực”, kèm ba lá cờ Việt Nam và những trái tim đỏ. Sau một hành trình dài, giấc mơ ấy thực sự đã trở thành hiện thực.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung lại chọn một bức ảnh đầy cảm xúc khi đặt tay lên ngực, khoác trên mình màu áo ĐT Việt Nam. Dòng trạng thái của anh giản dị: “Cảm ơn người hâm mộ chúng em đã làm được rồi”, kèm hình ảnh hai chiếc cúp và những biểu tượng trái tim, ngọn lửa. Không cần quá nhiều lời, khoảnh khắc ấy đã nói lên niềm hạnh phúc của một cầu thủ vừa cùng đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương.

Hoàng Đức cũng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh bên chiếc cúp vàng trong phòng thay đồ. Tiền vệ sinh năm 1998 ngồi cạnh chiếc cúp khổng lồ, nở nụ cười tươi và giơ ngón cái. Dòng trạng thái của anh chỉ là những biểu tượng bóng đá, số 14, hai ngón tay và các biểu tượng ăn mừng. Một Hoàng Đức thường ngày điềm tĩnh nhưng sau chức vô địch cũng không thể giấu được niềm vui.

Không chỉ các cầu thủ, những người thân của họ cũng nhanh chóng hòa vào bữa tiệc vô địch. Trong một bức ảnh được nàng WAG Dung Trần chia sẻ, cô xuất hiện cùng chồng ngay trên sân Mỹ Đình. Cả hai cùng cười rạng rỡ, trong khi cô cầm trên tay tấm huy chương vàng. Cầu thủ ĐT Việt Nam còn trao cho vợ một nụ hôn đầy tình cảm. “Chúng ta là nhà Vô địch. Cảm ơn chồng yêu. Cảm ơn ĐT Việt Nam...”, cô viết. Một khoảnh khắc rất đời thường nhưng càng khiến niềm vui vô địch trở nên trọn vẹn hơn khi những người thân yêu có mặt để chứng kiến thành quả của các cầu thủ.

Phan Tuấn Tài cũng không bỏ lỡ dịp “xả” loạt ảnh sau trận chung kết. Từ hình ảnh anh thi đấu trong màu áo số 24, khoảnh khắc giơ cao hai nắm tay ăn mừng, cho tới cảnh cả đội nâng cúp giữa cơn mưa giấy kim tuyến, tất cả đều được gói gọn trong một bài đăng với dòng chữ: “Việt Nam vô địch”. Đơn giản nhưng đúng với cảm xúc của cả một đêm lịch sử.

Một khoảnh khắc khác cũng gây chú ý là bức ảnh Xuân Mạnh chụp cùng Nguyễn Hai Long và Hendrio ngay trên sân Mỹ Đình. Ba cầu thủ cùng nở nụ cười rạng rỡ trước biển người hâm mộ. Hendrio đặc biệt nổi bật khi quấn lá cờ Việt Nam quanh người, hòa mình vào bầu không khí ăn mừng của đội tuyển.

Xuân Mạnh viết: “Quá đã, Việt Nam vô địch”. Một hình ảnh đẹp về sự gắn kết của tập thể trong ngày đăng quang.

Với Nguyễn Đình Bắc, niềm vui còn nhân đôi. Tiền đạo trẻ xuất hiện trong bức ảnh nâng cúp giữa các đồng đội, phía sau là cơn mưa giấy kim tuyến phủ kín sân khấu. Đáng chú ý, anh còn chia sẻ hình ảnh đồ họa xác nhận mình giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Đình Bắc viết đầy phấn khích: “Việt Nam vô địch! Đình Bắc cố lên". Ở ASEAN Cup 2026, Đình Bắc cũng ghi 5 bàn, cùng Xuân Son trở thành đồng Vua phá lưới. Danh hiệu MVP vì thế càng khép lại một giải đấu đáng nhớ của tiền đạo trẻ.

Từ phòng thay đồ, trên sân cỏ cho đến những bài đăng cá nhân, các tuyển thủ đều đang tận hưởng từng khoảnh khắc của ngày đăng quang. Người ôm cúp. Người khoe huy chương. Người chụp ảnh cùng vợ. Người khoe ảnh với đồng đội. Người đơn giản chỉ viết “Việt Nam vô địch”.

Những cựu tuyển thủ không góp mặt trong giải đấu này cũng đăng bài tưng bừng chúc mừng thành tích của ĐT Việt Nam hôm nay.

Quế Ngọc Hải chúc mừng Đình Bắc

Duy Mạnh thích thú khen HLV Kim Sang-sik

Hùng Dũng bế con xem ĐT Việt Nam thi đấu

Nhưng tất cả đều chung một niềm tự hào. ĐT Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Và đêm Mỹ Đình đang được kéo dài trên mạng xã hộii bằng những nụ cười, những chiếc cúp vàng và vô số khoảnh khắc đáng nhớ của các nhà vô địch.