Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng chỉ có ở Việt Nam 23h đêm 26/8

| | Lifestyle

Cảnh tượng chỉ có ở Việt Nam 23h đêm 26/8

Hình ảnh mà hàng triệu người Việt muốn được hòa vào nhất lúc này.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không khí ăn mừng nhanh chóng lan rộng. Tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương, đông đảo người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng, hòa vào dòng người xuống phố, hò reo và chia sẻ niềm vui chiến thắng. Tất cả tạo nên khung cảnh “đi bão” náo nhiệt với sắc đỏ phủ kín nhiều tuyến đường. “Đi bão” từ lâu đã trở thành một hình thức ăn mừng quen thuộc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau những chiến thắng lớn.

Cảnh tượng chỉ có ở Việt Nam 23h đêm 26/8- Ảnh 1.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: Thanh Xuân.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng náo nhiệt, một clip ghi lại cảnh đoàn người di chuyển trên một tuyến đường cũng thu hút sự chú ý. 

Góc quay từ trên cao cho thấy cả con đường kéo dài với dòng người đông đúc, ngập trong sắc đỏ chiến thắng. Song, điều gây chú ý hơn cả không chỉ nằm ở khung cảnh đông vui mà còn ở khoảnh khắc đoàn người tiến đến một ngã tư. Khi tín hiệu giao thông chuyển sang đèn đỏ, các phương tiện trong đoàn lần lượt dừng lại trước vạch kẻ đường, chờ đèn xanh rồi mới tiếp tục di chuyển.

Những bình luận của cư dân mạng: “Cứ phải thế mới là an toàn nhất”, “Đi "bão" ăn mừng nhưng gặp đèn đỏ vẫn phải dừng xe, chấp hành đúng luật”, “Đúng rồi đấy, vui thôi đừng vui quá”, "Văn minh quá"....

Thực tế, một đêm đội tuyển giành chức vô địch cũng đồng nghĩa với việc lượng người và phương tiện cùng đổ ra đường tăng mạnh trong thời gian ngắn. Những tuyến phố vốn đã đông đúc có thể nhanh chóng trở nên chật kín.

Khi đó, việc mỗi người tuân thủ tín hiệu đèn, đi đúng phần đường, giữ khoảng cách và chú ý quan sát sẽ giúp dòng xe di chuyển an toàn, hạn chế những tình huống đáng tiếc xảy ra. 

Ăn mừng cuồng nhiệt và chấp hành luật giao thông hoàn toàn không phải hai điều đối lập. Đi bão vẫn có thể vui, vẫn có thể hò reo, vẫy cờ và tận hưởng khoảnh khắc lịch sử. Nhưng niềm vui ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu mỗi người nhớ đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu bia khi lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều và chú ý nhường đường cho xe cấp cứu, lực lượng chức năng cũng như các phương tiện khác.

Cảnh tượng chỉ có ở Việt Nam 23h đêm 26/8- Ảnh 2.

Các tuyến phố đông kín người, song ai nấy đều dừng đèn đỏ, chấp hành luật an toàn giao thông.

Cảnh tượng chỉ có ở Việt Nam 23h đêm 26/8- Ảnh 3.
Cảnh tượng chỉ có ở Việt Nam 23h đêm 26/8- Ảnh 4.

Một khung cảnh đặc biệt vào tối 26/8. Ảnh: Trung Lê.

Vui hết mình, nhưng vẫn đúng luật - đó cũng là cách để những hình ảnh xuống phố mừng chiến thắng giữ được sự đẹp mắt và văn minh.

Theo Trần Hà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cầu thủ Thái Lan sút penalty lên trời, ĐT Việt Nam ăn mừng như vừa có bàn thắng, phản ứng của Madam Pang trên khán đài mới gây sốt

Cầu thủ Thái Lan sút penalty lên trời, ĐT Việt Nam ăn mừng như vừa có bàn thắng, phản ứng của Madam Pang trên khán đài mới gây sốt Nổi bật

Madam Pang vừa đáp chân xuống Hà Nội đã gây sốt vì quá trẻ trung: Tuổi 60 như 30, "nghiện" làm 1 việc 0 đồng mỗi ngày để chống già

Madam Pang vừa đáp chân xuống Hà Nội đã gây sốt vì quá trẻ trung: Tuổi 60 như 30, "nghiện" làm 1 việc 0 đồng mỗi ngày để chống già Nổi bật

MC Hoàng Oanh phát tín hiệu công khai với Lê Giang Patrik ngay tại SVĐ Mỹ Đình

MC Hoàng Oanh phát tín hiệu công khai với Lê Giang Patrik ngay tại SVĐ Mỹ Đình

06:10 , 27/08/2026
Khu vườn ngập trái cây trong căn nhà phố rộng 100m2 của Diệp Bảo Ngọc

Khu vườn ngập trái cây trong căn nhà phố rộng 100m2 của Diệp Bảo Ngọc

06:10 , 27/08/2026
Vệ sĩ tóc bạc U65 kề cận Mỹ Tâm hiện tại

Vệ sĩ tóc bạc U65 kề cận Mỹ Tâm hiện tại

04:06 , 27/08/2026
Món quà đặc biệt của Đội tuyển Việt Nam sau khi đánh bại Thái Lan, vô địch ASEAN Cup 2026

Món quà đặc biệt của Đội tuyển Việt Nam sau khi đánh bại Thái Lan, vô địch ASEAN Cup 2026

00:14 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên