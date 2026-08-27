Xuân Son được nhận 1 xe ô tô, mỗi cầu thủ của tuyển Việt Nam được thưởng riêng 40 triệu đồng sau cúp vô địch Đông Nam Á

Tối 26/8, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi tại Bangkok, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Ngay sau khi chức vô địch được xác định, "cơn mưa" tiền thưởng tiếp tục đến với đội tuyển.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng thêm 3 tỷ đồng cho đội tuyển sau khi bảo vệ thành công ngôi vương. Trong khi đó, chức vô địch ASEAN Cup 2026 cũng mang về cho tuyển Việt Nam 300.000 USD tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng.

Ảnh Báo Tiền Phong

Một trong những doanh nghiệp nhanh chóng công bố thưởng sau trận chung kết là Agribank. Trên website chính thức tối 26/8, ngân hàng này cho biết trao 2 tỷ đồng nhằm chúc mừng thành tích của đội tuyển và ghi nhận hành trình thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Như vậy, chỉ tính ba khoản gắn trực tiếp với chức vô địch, tuyển Việt Nam đã có thêm khoảng 12,8 tỷ đồng.

Bên cạnh tiền thưởng dành cho tập thể, một phần thưởng cá nhân đáng chú ý cũng được công bố trong đêm đăng quang.

Theo TTXVN, Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam quyết định trao cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship. Xuân Son hiện là đại sứ thương hiệu của Omoda & Jaecoo Việt Nam. Phần thưởng được công bố nhằm ghi nhận những đóng góp của tiền đạo này trong hành trình cùng đội tuyển giành chức vô địch.

Ảnh FB Nguyen Xuan Son

Trước chung kết, đội tuyển đã nhận 12,3 tỷ đồng

Thực tế, những khoản động viên dành cho tuyển Việt Nam không chỉ xuất hiện sau khi chiếc cúp được nâng lên tại Mỹ Đình. Trước trận chung kết lượt về, đội tuyển đã nhận tổng cộng 12,3 tỷ đồng từ ba nguồn được xác định rõ.

Trong đó, VFF đã thưởng tổng cộng 7,8 tỷ đồng cho đội tuyển ở các cột mốc khác nhau trên hành trình tại giải. Sau chức vô địch, với khoản thưởng thêm 3 tỷ đồng kể trên, tổng số tiền VFF công bố dành cho đội tuyển trong cả giải lên tới 10,8 tỷ đồng.

Một khoản đáng chú ý khác đến từ ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Ông Thụy đã hai lần trao thưởng, mỗi lần 2 tỷ đồng, tương ứng với chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở vòng bảng và thời điểm tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để giành quyền vào chung kết.

Việt Nam vượt qua Malaysia để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh Báo Chính phủ)

Tổng số tiền là 4 tỷ đồng và đã được chuyển tới ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Đáng chú ý, khoản tiền này được tính theo mức thực nhận sau thuế, tức các thành viên đội tuyển không phải trích thêm để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sau khi Việt Nam vượt Malaysia để góp mặt ở chung kết, Hảo Hảo - Acecook Việt Nam cũng thưởng nóng 500 triệu đồng ngay tại sân Mỹ Đình tối 19/8. Doanh nghiệp lựa chọn trao thưởng ngay ở cột mốc vào chung kết thay vì chờ kết quả cuối cùng của giải đấu.

Như vậy, cộng 12,3 tỷ đồng đã nhận trước chung kết với khoảng 12,8 tỷ đồng gắn trực tiếp với chức vô địch, các khoản tiền thưởng có nguồn xác định rõ dành cho tập thể tuyển Việt Nam hiện đạt khoảng 25,1 tỷ đồng.

Ảnh Acecook

Mỗi cầu thủ còn được thưởng 40 triệu đồng theo quy định Nhà nước

Ngoài tiền thưởng từ AFF, VFF, doanh nghiệp và cá nhân, các cầu thủ cùng thành viên người Việt Nam đủ điều kiện còn được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Theo Nghị định 349/2025, mỗi VĐV giành chức vô địch ở nhóm giải vô địch Đông Nam Á được thưởng 40 triệu đồng. Với 25 cầu thủ, tổng mức thưởng tương ứng là 1 tỷ đồng.

Đối với HLV của môn thể thao tập thể có trên 15 VĐV tham gia, quỹ thưởng được tính tương đương 5 suất thưởng của VĐV, tức khoảng 200 triệu đồng, sau đó được phân chia theo quy định. Chế độ này áp dụng với công dân Việt Nam nên HLV trưởng Kim Sang-sik cùng các thành viên ban huấn luyện là người nước ngoài không thuộc diện hưởng khoản thưởng từ ngân sách.