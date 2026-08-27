Chỉ còn 5 ngày nữa, một “cơn địa chấn” sẽ xảy ra trên bầu trời Việt Nam

Trên trang Facebook, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways vừa hé lộ thông tin về chiếc Airbus A321neo LR đầu tiên tại Việt Nam, dự kiến xuất hiện trong tháng 9.

Theo thông tin được SPA chia sẻ, đây là mẫu máy bay A321neo LR, trong đó LR là viết tắt của Long Range, tức phiên bản tầm bay xa. Về thiết kế, A321neo LR vẫn mang dáng hình quen thuộc của dòng Airbus A321neo, song được tăng cường khả năng khai thác các đường bay dài nhờ có thể trang bị thêm tối đa 3 thùng nhiên liệu bổ sung.

Ảnh chụp màn hình

Nhờ đó, mẫu máy bay này có tầm bay lên tới khoảng 4.000 hải lý, tương đương gần 7.400 km. Con số này cao hơn đáng kể so với tầm bay khoảng 6.500 km của dòng A321 thông thường theo thông tin hãng chia sẻ.

Việc đưa A321neo LR vào đội bay có thể mở ra thêm dư địa cho SPA trong kế hoạch khai thác các đường bay quốc tế có khoảng cách xa hơn. Hãng cho biết với tầm bay mới, một số điểm đến như Kazakhstan, Nhật Bản… có thể sớm xuất hiện trên bản đồ đường bay trong tương lai, bên cạnh nhiều điểm đến khác đang được kỳ vọng.

Sự xuất hiện của “bé cưng” mới cũng được SPA xem là một dấu mốc mới trong kế hoạch mở rộng đội bay và mạng lưới khai thác của hãng.

Trong bối cảnh nhu cầu kết nối hàng không quốc tế ngày càng tăng, các dòng máy bay thân hẹp nhưng có khả năng bay xa như A321neo LR đang trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với nhiều hãng hàng không. Việc sở hữu một chiếc máy bay có thể thực hiện các chặng bay dài hơn nhưng vẫn duy trì quy mô khai thác linh hoạt có thể giúp hãng tiếp cận thêm những thị trường mới.

Theo SPA, quá trình đếm ngược đang bắt đầu trước khi chiếc Airbus A321neo LR đầu tiên của hãng chính thức về Việt Nam và sẵn sàng cất cánh cho những hành trình “bay cao, bay xa” trong thời gian tới.