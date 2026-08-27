Sau đêm qua, Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên làm được điều này cùng đội tuyển quốc gia

Tối 26/8, sân Mỹ Đình chứng kiến thêm một cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, qua đó thắng với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương khu vực, đồng thời nâng số lần đăng quang giải đấu lên con số 4. Nhưng bên cạnh dấu mốc của tập thể, chiến thắng này cũng đưa Nguyễn Quang Hải vào một vị trí đặc biệt trong lịch sử đội tuyển.

Chu Thanh Huyền chúc mừng chồng ngay trong đêm (Ảnh FBNV)

Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần vô địch Đông Nam Á ở cấp đội tuyển quốc gia, sau các lần cùng tuyển Việt Nam đăng quang vào năm 2018, 2024 và 2026. Trước giải đấu năm nay, tiền vệ sinh năm 1997 đã là cầu thủ duy nhất trong danh sách tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 từng sở hữu hai chức vô địch 2018 và 2024. Đến tối 26/8, anh chính thức bước lên một nấc mới mà chưa cầu thủ Việt Nam nào trước đó chạm tới.

Ở giải năm nay, Quang Hải không còn đảm nhận vai trò trung tâm xuyên suốt như thời kỳ đỉnh cao năm 2018. Anh thi đấu đủ 8 trận nhưng nhiều thời điểm xuất phát từ ghế dự bị. Dù vậy, tiền vệ 29 tuổi vẫn để lại dấu ấn quan trọng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala ngày 22/8. Báo Điện tử Chính phủ cũng xác nhận hai bàn thắng của Việt Nam ở trận đấu này được ghi bởi Hai Long và Quang Hải.

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Ba chức vô địch, ba giai đoạn khác nhau của Quang Hải

Chức vô địch đầu tiên của Quang Hải đến tại AFF Cup 2018, khi anh mới 21 tuổi và đang nổi lên như một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ cầu thủ dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ở trận chung kết năm đó, tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-2 để lần thứ hai vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Quang Hải không chỉ nâng cúp mà còn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Theo TTXVN, tiền vệ này ghi 3 bàn tại giải và là người kiến tạo để Nguyễn Anh Đức ghi bàn duy nhất ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

Sáu năm sau, Quang Hải tiếp tục có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đối thủ ở chung kết lần này là Thái Lan.

Ảnh Sport5

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 tại Rajamangala ở trận lượt về và thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận, qua đó giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba trong lịch sử. Quang Hải cũng góp dấu giày ở thời khắc quan trọng khi đường chuyền của anh mở ra tình huống dẫn tới bàn phản lưới giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Nếu năm 2018, Quang Hải là ngôi sao trẻ vừa bước ra ánh sáng, thì đến năm 2024 anh đã là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất đội hình.

Hai năm sau, ASEAN Cup 2026 tiếp tục khép lại bằng một chức vô địch. Từ chàng trai 21 tuổi của năm 2018 đến cầu thủ 29 tuổi đeo băng đội trưởng trong hành trình năm 2026, Quang Hải đã hiện diện trong ba chu kỳ đăng quang khác nhau của đội tuyển Việt Nam.

Kỷ lục của Quang Hải tại Việt Nam hiện vẫn kém cột mốc cao nhất Đông Nam Á một danh hiệu. Tiền vệ Thái Lan Sarach Yooyen từng 4 lần vô địch vào các năm 2014, 2016, 2020 và 2022.

Ảnh Thể thao 24/7

Bộ sưu tập thành tích đặc biệt của tiền vệ sinh năm 1997

Ba chức vô địch Đông Nam Á chỉ là một phần trong bộ sưu tập thành tích của Quang Hải.

Năm 2018 có thể xem là dấu mốc rực rỡ nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp của tiền vệ này. Anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á, sau đó cùng Olympic Việt Nam lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất ASIAD 18 trước khi vô địch AFF Cup vào cuối năm.

Những màn trình diễn trong màu áo các đội tuyển và CLB giúp Quang Hải giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 ở tuổi 21. Báo Kinh tế & Đô thị khi đó ghi nhận anh là gương mặt nổi bật trong cả ba chiến dịch lớn của bóng đá Việt Nam trong năm, đồng thời góp công giúp Hà Nội FC vô địch V.League.

Cũng trong năm này, Liên đoàn Bóng đá châu Á từng xếp Quang Hải vào nhóm những gương mặt đáng chú ý trước Asian Cup 2019. VTV dẫn thông tin từ VFF cho biết AFC gọi tiền vệ Việt Nam là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ cầu thủ mới sau màn trình diễn tại các giải đấu châu lục.

Ảnh Sport5

Sau đó, Quang Hải còn có quãng thời gian sang Pháp khoác áo Pau FC tại Ligue 2 trước khi trở về Việt Nam. Anh gia nhập đội bóng Pháp vào tháng 6/2022 và có 13 lần ra sân ở Ligue 2, ghi một bàn.

Sự nghiệp của Quang Hải đã trải qua không ít thay đổi, từ vị thế tài năng trẻ, ngôi sao số một đến giai đoạn xuất ngoại rồi trở lại V.League. Tuy nhiên, một điểm chung vẫn được duy trì là sự hiện diện của anh trong những cột mốc quan trọng của đội tuyển.