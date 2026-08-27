Căn nhà của Sam và chồng doanh nhân Hàn Quốc

Sam bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2008 và dần tạo được dấu ấn riêng với vai trò MC, diễn viên. Không dừng lại ở lĩnh vực giải trí, cô còn thử sức trong kinh doanh, livestream. Nhờ khả năng làm việc đa lĩnh vực, Sam từng được nhiều đồng nghiệp trêu là “đại gia ngầm” của showbiz Việt.

Một trong những tài sản từng khiến Sam được chú ý là căn hộ cao cấp tại trung tâm TP.HCM. Không gian sống của Sam cũng từng được cô chia sẻ qua một số hình ảnh trên mạng xã hội. Căn hộ mang phong cách hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo, kết hợp nhiều mảng kính giúp không gian đón ánh sáng tự nhiên và có cảm giác rộng thoáng.

Phòng khách được bố trí khá thoải mái, đồng thời dành một phần không gian làm khu vui chơi cho hai con sinh đôi. Khu vực bếp được thiết kế liền với phòng khách, tạo sự thuận tiện cho sinh hoạt gia đình. Phòng ngủ có diện tích rộng, đi kèm hệ tủ đồ và nhiều tiện nghi. Không gian dành cho các con cũng được bài trí theo hướng đơn giản, nhẹ nhàng.

Sam sống trong căn chung cư cao cấp, vị trí trung tâm TP.HCM

Điểm nhấn của phòng khách là chiếc sofa lớn

Cô tận dụng hầu hết không gian phòng khách để làm nơi vui chơi cho 2 con

Nhà bếp có màu đen chủ đạo, dụng cụ nấu nướng hiện đại và nhiều máy móc phụ vụ cho bỉm sửa

Phòng 2 nhóc tỳ có hệ thống ánh sáng tự nhiên, nhiều đồ trang trí màu trắng sáng

Phòng ngủ của Sam rất đơn giản

Căn hộ được thiết kế đơn giản, hiện đại

Căn nhà này từng được cho là có giá trị lên tới 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này thực tế từng được chính nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Theo Sam, tin đồn căn hộ trị giá 90 tỷ đồng xuất phát từ lời trêu đùa của Ngô Kiến Huy. Nữ diễn viên cho biết đàn anh sau đó cũng phải lên tiếng đính chính vì lo mọi người hiểu lầm về khả năng tài chính của cô.

Sam từng lên tiếng về việc sống trong căn hộ 90 tỷ đồng: "Tin đồn đó từ anh Ngô Kiến Huy, một người anh thân thiết của tôi. Anh Ngô Kiến Huy giỡn thôi chứ tôi không có điều kiện đến vậy đâu. Sau đó, anh Ngô Kiến Huy đã lên đính chính rồi vì sợ bị mọi người hiểu lầm. Thực sự là tôi không có điều kiện như vậy, vẫn phải đi làm cật lực. Mọi người thấy đấy, tôi đã sinh hai em bé mà vẫn phải đi kinh doanh, lao vào phim trường tức là tôi chưa giàu, vẫn phải làm".

Sam từng phủ nhận việc Ngô Kiến Huy đồn cô ở nhà 90 tỷ

Đằng sau hình ảnh một nữ nghệ sĩ thành công, Sam từng tiết lộ bản thân cũng chịu không ít áp lực trong cuộc sống. Sau khi bố qua đời, cô trở thành một trong những người gánh vác kinh tế gia đình, vừa chăm lo cho mẹ vừa có trách nhiệm với em trai. Nữ diễn viên từng tâm sự có những thời điểm cô cảm thấy bất lực vì dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể mang đến cho gia đình một cuộc sống hoàn hảo như mong muốn. Với Sam, điều đáng quý nhất vẫn là thời gian được ở bên những người thân yêu, bởi cô hiểu rằng không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Về chuyện tình cảm, Sam đăng ký kết hôn với ông xã người Hàn Quốc vào tháng 4/2023. Chồng cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và được nữ diễn viên giới thiệu là một người kinh doanh bình thường. Cả hai ban đầu là đối tác trong công việc, sau quá trình tìm hiểu mới quyết định tiến tới hôn nhân. Sam từng phủ nhận những thông tin cho rằng ông xã là “Shark” hay một đại gia đình đám. Cô hài hước gọi chồng là “cá con”, cho biết anh không phải một nhân vật quyền lực hay nổi tiếng như những lời đồn đoán trên mạng.

Sam đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới

Sau khi kết hôn, Sam vẫn duy trì công việc nghệ thuật và kinh doanh. Điều khiến cô trân trọng ở ông xã là sự thấu hiểu và ủng hộ dành cho công việc của vợ. Chồng Sam không hoạt động trong showbiz nhưng luôn thông cảm với đặc thù nghề nghiệp của cô, kể cả khi nữ diễn viên phải thực hiện những cảnh thân mật với bạn diễn nam.

Đặc biệt, Sam thừa nhận cuộc sống bên ông xã khiến cô thay đổi khá nhiều. Trước đây, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để làm việc, kiếm tiền và gần như không biết tận hưởng. Sau khi kết hôn, cô dần học cách trải nghiệm, nghỉ ngơi và tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống. Dù đã công khai chuyện kết hôn và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình, Sam vẫn quyết định giữ kín diện mạo ông xã. Đây là lựa chọn xuất phát từ mong muốn của chồng cô chứ không phải nữ diễn viên cố tình tạo sự bí ẩn.

Theo Sam, ông xã vốn là người sống khép kín, không sử dụng mạng xã hội và gần như không quan tâm đến công nghệ. Anh cũng không thích chụp ảnh hay xuất hiện ở những nơi đông người. Vì vậy, nữ diễn viên tôn trọng mong muốn của chồng và không ép anh xuất hiện trước công chúng.