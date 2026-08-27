Những lần tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tặng quà "khủng" cho tuyển Việt Nam khi đạt chức vô địch

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Hai đội hòa 2-2, qua đó thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và tiếp tục đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á.

Ngay sau chiến thắng, trên fanpage chính thức, Vietjet đăng tải thông điệp “Mừng chiến thắng, thưởng ngôi vương”, đồng thời công bố phần quà đặc biệt dành cho đội tuyển.

Theo đó, hãng hàng không này dành tặng Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá Nam Việt Nam đặc quyền 1 năm bay SkyBoss rộng khắp mạng bay Vietjet Group.

Vietjet hiện do bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nữ tỷ phú đảm nhiệm vị trí này từ tháng 4/2023 sau nhiều năm giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hãng.

Kết quả hoà 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan (Ảnh Báo Tiền Phong)

Đặc quyền 1 năm bay SkyBoss có gì đáng chú ý?

Khác với những khoản “thưởng nóng” bằng tiền mặt thường được công bố sau các giải đấu lớn, món quà Vietjet dành cho tuyển Việt Nam lần này là một quyền lợi dịch vụ kéo dài trong một năm.

Đáng chú ý, thông báo của hãng ghi rõ các cầu thủ và Ban huấn luyện được hưởng đặc quyền SkyBoss, thay vì chỉ sử dụng cách gọi “1 năm bay miễn phí” như một số lần trao thưởng trước đây.

Theo thông tin trên website chính thức Vietjet, SkyBoss là hạng dịch vụ cao cấp của hãng. Tùy đường bay và điều kiện tại từng sân bay, hành khách SkyBoss được hưởng nhiều quyền lợi như ưu tiên làm thủ tục, ưu tiên phục vụ hành lý và qua cửa an ninh; sử dụng phòng chờ; xe đưa đón riêng ra tàu bay trong trường hợp áp dụng; ưu tiên chỗ ngồi và phục vụ ẩm thực trên chuyến bay.

Ảnh Vietjet Air

Tiêu chuẩn hành lý của SkyBoss cũng cao hơn hạng vé phổ thông. Theo điều kiện hiện hành được Vietjet công bố, hành khách có thể mang 10-12 kg hành lý xách tay và từ 30-50 kg hành lý ký gửi tùy nhóm đường bay, cùng một bộ dụng cụ chơi golf nếu có. Một số quyền lợi, chẳng hạn phòng chờ hay ưu tiên qua cửa an ninh, phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ thực tế tại từng sân bay.

“Một năm bay” từng nhiều lần được dành tặng các đội tuyển Việt Nam

Đây không phải lần đầu tiên Vietjet lựa chọn phần quà “1 năm bay” để chúc mừng những dấu mốc lớn của bóng đá Việt Nam.

Một trong những lần đáng chú ý nhất diễn ra tại SEA Games 30 năm 2019, khi U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ cùng giành HCV. Vietjet khi đó công bố tặng toàn bộ cầu thủ và Ban huấn luyện của hai đội một năm bay miễn phí.

Phạm vi quà tặng khi ấy khá rộng. Website chính thức của Vietjet cho biết người thân trong gia đình các cầu thủ cũng được nhận những chuyến bay khứ hồi miễn phí. Các thành viên đội tuyển có thể sử dụng mạng hơn 130 đường bay nội địa và quốc tế của hãng thời điểm đó, với nhiều điểm đến tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia…

Ảnh Báo Đồng

Đến SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022, khi U23 Việt Nam và đội tuyển nữ cùng bảo vệ thành công HCV, hình thức quà tặng này tiếp tục xuất hiện. Theo Báo Chính phủ, Tập đoàn Sovico dành tặng các cầu thủ hai đội “1 năm bay không biên giới” trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế của Vietjet.

Một năm sau, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục lập kỳ tích với lần thứ tư liên tiếp vô địch SEA Games. Vietjet khi đó trao tặng các cầu thủ, Ban huấn luyện và thành viên đội tuyển một năm bay miễn phí trên tất cả đường bay nội địa hãng đang khai thác.

Trước những chức vô địch nói trên, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo cũng từng nhận món quà tương tự sau hành trình lịch sử tại giải U23 châu Á 2018. Vietjet xác nhận trong thông tin công bố năm 2019 rằng hãng đã tặng đội U23 một năm bay miễn phí sau thành công tại giải đấu châu lục. Đội tuyển Việt Nam khi đó giành ngôi Á quân tại Thường Châu.

Ảnh Báo Nghệ An

Nhìn lại các cột mốc từ U23 Thường Châu, những kỳ SEA Games cho tới ASEAN Cup 2026, có thể thấy “1 năm bay” đã trở thành một dạng quà tặng quen thuộc mà Vietjet dành cho bóng đá Việt Nam sau những thành tích đáng chú ý.