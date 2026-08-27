Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân khách, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 để lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại đấu trường khu vực.

Ngay sau chiến tích của đội tuyển Việt Nam, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ. Sáng 27/8, ca sĩ Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trên trang cá nhân.

Nhật Kim Anh gửi lời chúc mừng đến Đình Bắc. Ảnh: FBNV

Kèm theo những hình ảnh này, nữ ca sĩ viết: “Việt Nam vô địch! Chúc mừng em Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026”.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Nhật Kim Anh và Nguyễn Đình Bắc đứng chung khung hình và cùng cầm chiếc áo cờ đỏ sao vàng có chữ ký của nam cầu thủ. Nữ ca sĩ không giấu được niềm vui trước thành tích của đội tuyển Việt Nam cũng như màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ sinh năm 2004 tại giải đấu năm nay.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng tới Nguyễn Đình Bắc, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước mối quan hệ thân thiết giữa nam cầu thủ và Nhật Kim Anh.

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Kim Anh công khai dành sự yêu mến cho Đình Bắc. Trước đó, nhân dịp sinh nhật nam cầu thủ, cô từng chia sẻ ảnh chụp chung cùng Đình Bắc đồng thời gọi anh là “idol của con trai tui”. Nữ ca sĩ gửi lời chúc mong tiền đạo trẻ luôn thành công và tỏa sáng trong sự nghiệp.

Màn tương tác giữa hai người sau đó cũng khiến cộng đồng mạng thích thú. Đình Bắc lịch sự cảm ơn, còn Nhật Kim Anh hóm hỉnh đáp lại: “Giờ tui đu idol với con tui được không cậu Bắc.” Cách xưng hô thân thiết “chị – em” cùng những lời trêu đùa tự nhiên khiến nhiều người nhận xét cả hai có mối quan hệ khá gần gũi dù hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Ở tuổi 22, Nguyễn Đình Bắc đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo thuộc CLB Công an Hà Nội liên tục ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển, góp công lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 và tiếp tục khẳng định vị thế của thế hệ cầu thủ trẻ dưới thời HLV Kim Sang Sik.