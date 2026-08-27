Danh tính người đẹp được Thủ môn Lê Giang Patrik ôm và hôn lên trán ngay sau khi tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026

Tối 26/8, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Trong màn ăn mừng trên sân, thủ môn Lê Giang Patrik có khoảnh khắc thân mật bên một cô gái khiến nhiều khán giả chú ý.

Người xuất hiện bên Lê Giang Patrik là MC Hoàng Oanh. Hình ảnh hai người cùng chia sẻ niềm vui sau trận chung kết tiếp tục làm dấy lên sự quan tâm về mối quan hệ giữa nữ MC và thủ thành sinh năm 1992.

Trước khi khoảnh khắc thân mật sau trận đấu xuất hiện, Hoàng Oanh đã gây chú ý ngay trên khán đài Mỹ Đình. Nữ MC lựa chọn áo đấu màu vàng, in số 1 và tên Lê Giang Patrik – tương đồng với trang phục thi đấu của thủ môn Việt kiều trong trận chung kết. Hoàng Oanh còn đứng cùng anh trai của Lê Giang Patrik trên khán đài, liên tục nhảy múa, hò reo khi tuyển Việt Nam thi đấu. Khi các thành viên đội tuyển nhận cúp, cô cũng hướng máy quay về phía Lê Giang Patrik.

Sau trận, Lê Giang Patrik xuống sân ăn mừng cùng đồng đội. Trong không khí vỡ òa của chức vô địch, MC Hoàng Oanh chủ động xuống sân, được Lê Giang Patrik ôm vào lòng và hôn lên trán. Khoảnh khắc này càng khiến mối quan hệ giữa hai người được công chúng quan tâm.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Hoàng Oanh xuất hiện để cổ vũ Lê Giang Patrik. Hai người bắt đầu được chú ý từ tháng 7/2026, khi nữ MC đến sân theo dõi trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tại Thái Nguyên. Lê Giang Patrik từng tiến về phía khán đài, cởi áo đấu và trao cho Hoàng Oanh. Sau đó, cả hai tiếp tục có những tương tác gây chú ý trên mạng xã hội.

Mối quan hệ được chú ý từ đầu năm

Tin đồn Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik hẹn hò xuất hiện rõ hơn từ cuối tháng 7, sau khi nữ MC đăng tải hình ảnh tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Một số chi tiết trong bức ảnh được khán giả nhận ra có nét tương đồng với thủ môn Việt kiều. Thế nhưng trước đó, nữ MC đã nhiều lần úp mở về một mối quan hệ mới.

Vào dịp Valentine năm nay, Hoàng Oanh từng chia sẻ hình ảnh nắm tay một người đàn ông nhưng không tiết lộ danh tính. Người bên cạnh cô khi đó được chú ý bởi chiếc đồng hồ và vòng cao su đen có kiểu dáng tương tự phụ kiện thường gắn với Lê Giang Patrik.

Về những đồn đoán chuyện tình cảm, Hoàng Oanh không đưa ra xác nhận. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào hồi tháng 5, nữ MC từng tiết lộ chuyện tình cảm của cô đang tiến triển tốt đẹp. Cô cho biết người yêu trân trọng, yêu thương gia đình mình và hai người có nhiều giá trị tương đồng, nhờ đó dễ thấu hiểu nhau.

Những dấu hiệu liên tiếp xuất hiện khiến Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik trở thành một trong những cặp đôi được chú ý trong làng bóng đá – giải trí thời gian gần đây. Dù vậy, cả hai chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Hoàng Oanh là ai?

Hoàng Oanh, tên đầy đủ Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội, là MC song ngữ, diễn viên và người mẫu được nhiều khán giả yêu mến. Cô bắt đầu được công chúng chú ý sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012.

Sau dấu mốc này, Hoàng Oanh tập trung phát triển sự nghiệp dẫn chương trình và ghi dấu ấn với vai trò MC song ngữ. Bên cạnh đó, cô còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số bộ phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu và Bộ ba rắc rối. Năm 2023, nữ MC tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Nữ MC từng kết hôn với doanh nhân người Mỹ Jack Cole vào cuối năm 2019. Hai người có một con trai và xác nhận ly hôn vào tháng 4/2022. Sau đổ vỡ, Hoàng Oanh khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Đến Valentine năm nay, cô mới hé lộ rằng mình đã có người yêu nhưng vẫn giữ kín danh tính.

Trong khi đó, Lê Giang Patrik sinh năm 1992, cao 1,88 m, có cha là người Việt Nam và mẹ người Slovakia. Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia trước khi trở về Việt Nam thi đấu từ năm 2023. Đầu năm 2026, Patrik chính thức có quốc tịch Việt Nam và sau đó được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik là lựa chọn số một trong khung thành tuyển Việt Nam. Anh thi đấu ổn định xuyên suốt giải đấu, góp phần giúp đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Sau trận chung kết, thủ thành Việt kiều còn được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Với những tương tác ngày càng công khai, mối quan hệ giữa thủ thành 34 tuổi và nữ MC tiếp tục trở thành tâm điểm được khán giả quan tâm.

(Bài và ảnh: Tổng hợp)