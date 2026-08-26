Style đời thường cực cuốn của Lê Giang Patrik - thủ môn được triệu người Việt Nam tin tưởng nhất lúc này

Tối 26/8, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam sẽ hướng về sân Mỹ Đình, nơi đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan. Sau chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn để hướng tới chức vô địch. Và một trong những cái tên được kỳ vọng nhất tất nhiên là Lê Giang Patrik - thủ môn đã có màn trình diễn xuất thần ở trận chung kết lượt đi cách đây ít ngày.

Ở lượt đi, Patrik không chỉ giữ sạch lưới mà còn liên tục khiến hàng công Thái Lan nản lòng với những pha phản xạ cực nhanh. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong khi HLV Kim Sang-sik thậm chí nhận xét rằng nếu không có Patrik đứng trong khung thành, tuyển Việt Nam có thể đã phải nhận tới 3 bàn thua. Nhưng nếu trên sân Patrik mang đến cảm giác chắc chắn, mạnh mẽ và lạnh lùng bao nhiêu thì ngoài đời, thủ thành sinh năm 1992 lại có hình ảnh khá khác biệt.

Style đời thường cực cuốn của Lê Giang Patrik (Ảnh: FBNV)

Visual sáng bừng của thủ thành hot nhất ĐT Việt Nam hiện tại (Ảnh: FBNV)

Không cần ăn diện cầu kỳ vẫn cực hút mắt

Lê Giang Patrik sở hữu chiều cao khoảng 1m88, thân hình cân đối, săn chắc nhờ đặc thù tập luyện của một thủ môn chuyên nghiệp. Đây cũng là lợi thế giúp anh dễ dàng “cân” nhiều kiểu trang phục khác nhau. Đáng chú ý, style đời thường của Patrik không quá phô trương. Anh thường trung thành với những món đồ cơ bản như áo phông, hoodie, sơ mi, quần jeans, tracksuit hay blazer. Gam màu cũng chủ yếu xoay quanh đen, trắng, be và những tông trung tính.

Đây chính là kiểu sporty chic - vừa khỏe khoắn, nam tính nhưng vẫn đủ chỉn chu để xuất hiện ở những dịp không liên quan đến sân cỏ. Patrik nhiều lần lựa chọn cả set đồ đơn sắc, kết hợp sneakers kiểu dáng cổ điển thay vì chạy theo những mẫu giày chunky hầm hố.

Một chiếc áo phông đơn giản, quần jeans và sneakers cũng đủ để thủ môn tuyển Việt Nam tạo ra vẻ ngoài rất “clean”. Khi cần lịch sự hơn, anh chuyển sang sơ mi, blazer hoặc trench coat nhưng vẫn giữ cách phối tối giản. Không màu mè, không cố gắng gây chú ý - nhưng chính chiều cao 1m88, vóc dáng săn chắc cùng gương mặt nam tính khiến Patrik dễ dàng trở thành tâm điểm.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ngoài sân là một Lê Giang Patrik rất đời thường

Trên trang cá nhân, thủ môn tuyển Việt Nam cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khá giản dị trong cuộc sống. Tài khoản Instagram của anh hiện có gần 30.000 người theo dõi, với phần giới thiệu bản thân nhấn mạnh tình yêu cuộc sống, bóng đá và vai trò của một thủ môn.

Không phải lúc nào Patrik cũng xuất hiện trong những bộ đồ được tính toán kỹ. Nhiều khoảnh khắc đời thường của anh chỉ đơn giản là áo phông, quần dài, sneakers hoặc trang phục thể thao. Chính sự đơn giản này lại khiến hình ảnh của Patrik có phần gần gũi hơn. Rời sân bóng, “người nhện” của tuyển Việt Nam không còn vẻ căng thẳng của một thủ môn đang phải đối mặt với những cú sút tốc độ cao mà thường xuất hiện với nụ cười khá rạng rỡ.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Từ thủ môn Việt kiều đến “người gác đền” được triệu người Việt đặt niềm tin

Patrik Lê Giang sinh năm 1992 tại Slovakia, có bố là người gốc Việt và mẹ là người Slovakia. Anh từng thi đấu cho các đội trẻ Slovakia từ U17 đến U21 và có thời gian chơi bóng tại CH Czech trước khi trở về Việt Nam. Hành trình để khoác áo đội tuyển Việt Nam của Patrik vì thế không hề ngắn. Nhưng sau nhiều năm chờ đợi, anh cuối cùng đã có cơ hội đứng trong khung gỗ của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026.

Và đến thời điểm này, có thể nói Patrik đang tận dụng cơ hội ấy theo cách thuyết phục nhất. Màn trình diễn trước Thái Lan ở chung kết lượt đi chính là minh chứng rõ ràng. Những pha cứu thua của anh giúp tuyển Việt Nam đứng vững trước sức ép khủng khiếp tại Rajamangala, qua đó tạo tiền đề cho chiến thắng 2-0. Patrik được trao danh hiệu Player of the Match và nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được nhắc tới nhiều nhất sau trận đấu.

Ảnh: VFF

Trước giờ G, Patrik vẫn giữ vẻ ngoài bình thản

Trong các buổi tập chuẩn bị cho trận chung kết lượt về, Patrik xuất hiện với một ngón tay được băng kín. Hình ảnh này lập tức thu hút sự chú ý, nhưng thủ thành Việt kiều vẫn giữ vẻ khá thoải mái, vui vẻ trò chuyện cùng Hai Long trên sân tập. Đó cũng là hình ảnh khá đặc trưng của Patrik lúc này: bên ngoài bình thản, nhưng khi bước vào khung thành lại trở thành một con người hoàn toàn khác.

Tối 26/8, trước mặt anh sẽ tiếp tục là những chân sút Thái Lan đang rất khát khao lật ngược thế cờ. Tuyển Việt Nam có lợi thế 2-0, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn cảnh báo rằng đội bóng chưa thể nghĩ đến chức vô địch khi còn 90 phút trên sân Mỹ Đình. Và nếu Patrik tiếp tục giữ được phong độ như ở Rajamangala, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào “người nhện” đang đứng trước khung thành đội nhà.