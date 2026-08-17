Hành động công khai của MC Hoàng Oanh khiến Lê Giang Patrik bị réo tên

Tối 16/8, tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 2-0 nhờ bàn mở tỷ số của Xuân Son và pha phản lưới nhà của Faris Danish, qua đó tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Bên cạnh chiến thắng của tuyển Việt Nam, Lê Giang Patrik cũng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận. Thủ môn đội tuyển Việt Nam có một màn trình diễn đáng chú ý, nhưng cũng trải qua phen "thót tim" ở phút 61.

Trong một tình huống Malaysia tổ chức tấn công, Lê Giang Patrik băng ra ngoài vòng cấm để ngăn chặn tiền đạo đối phương và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy thẻ đỏ dành cho Lê Giang Patrik. Khoảnh khắc Patrik chắp tay như muốn "cảm ơn" sau khi thoát thẻ đỏ cũng nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ của trận đấu.

Lê Giang Patrik được huỷ thẻ đỏ sau khi trọng tài tham vấn tổ VAR, tạo nên khoảnh khắc vỡ oà cảm xúc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam (Ảnh: FPT Play)

Đúng trong ngày Lê Giang Patrik trải qua một trận đấu đầy cảm xúc, một diễn biến ngoài sân cỏ cũng bất ngờ thu hút sự chú ý. Theo đó, MC Hoàng Oanh đăng tải hình ảnh cô cùng bố mẹ và con trai cùng diện áo đấu cổ vũ tuyển Việt Nam.

Trong bức ảnh được nữ MC chia sẻ, cả gia đình đều mặc áo đỏ, cùng tạo dáng trước ống kính với những biểu cảm đầy phấn khích. Hoàng Oanh viết: "Việt Nam chiến thắng. Cả nhà Oanh đã sẵn sàng rồi!".

MC Hoàng Oanh cùng gia đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng (Ảnh: FBNV)

Một bài đăng vốn chỉ đơn giản là khoảnh khắc gia đình cổ vũ bóng đá lại nhanh chóng được chú ý bởi mối quan hệ giữa Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đang là chủ đề được cư dân mạng quan tâm thời gian qua.

Phần bình luận dưới bài đăng của Hoàng Oanh, nhiều cư dân mạng lập tức gọi tên Lê Giang Patrik, thậm chí mỗi khi thủ môn này có một tình huống đáng chú ý trên sân, phần bình luận dưới bài đăng của nữ MC lại xuất hiện thêm những lời bàn tán.

Khi có một người bạn để lại bình luận: "Em mình từ bao giờ đã yêu bóng đá đến vậy? Hihi", nữ MC cũng hài hước tương tác lại: "Ơ em xem bóng đá từ nhỏ xíu đến giờ mà chị ơi".

Cư dân mạng réo tên Lê Giang Patrik dưới bài đăng của MC Hoàng Oanh (Ảnh: FBNV)

Từ cuối tháng 7/2026, mối quan hệ giữa thủ môn Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh bất ngờ trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Nghi vấn bắt đầu rộ lên sau trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra tại Thái Nguyên.

Thời điểm đó, Hoàng Oanh có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Sau khi trận đấu kết thúc, Lê Giang Patrik bất ngờ tiến về phía khu vực khán đài, cởi áo đấu và trao trực tiếp cho nữ MC. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và lập tức lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng.

Từ một chiếc áo đấu được trao sau trận, đến những lượt tương tác qua lại trên mạng xã hội, các dấu hiệu liên quan đến Hoàng Oanh và Patrik liên tục xuất hiện với tần suất khiến dân tình không khỏi tò mò. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức những chi tiết được cư dân mạng quan sát và suy đoán, bởi cả hai chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào về mối quan hệ.

MC Hoàng Oanh có mặt trong trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam của Lê Giang Patrik. Sau trận đấu, thủ môn sinh năm 1992 cởi áo đấu và tiến về khán đài để đưa cho MC Hoàng Oanh (Ảnh cắt từ clip/ @pvtiendung)

Tối 6/8, Hoàng Oanh đăng tải loạt ảnh tham dự một sự kiện trên Instagram. Nữ MC xuất hiện rạng rỡ, tự tin với diện mạo chỉn chu và chia sẻ: "Con người không hoàn hảo… Vì thế mà ai cũng có vẻ đẹp của riêng mình… Tôn trọng sự khác biệt và tự tin vào chính mình bạn nhé". Đáng chú ý, không lâu sau khi bài đăng được chia sẻ, Lê Giang Patrik đã xuất hiện dưới phần tương tác bằng một lượt thả tim dành cho nữ MC.

Đây không phải lần đầu Patrik có động thái tương tác với Hoàng Oanh trên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 4/8, chỉ một ngày sau trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại ASEAN Cup, thủ môn Việt kiều cũng thả tim bài đăng của nữ MC. Khi ấy, Hoàng Oanh đăng tải hình ảnh mới kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "I proud of you".