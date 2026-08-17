Du lịch dịp Quốc khánh 2/9: Bùng nổ tour ngắn ngày

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ Quốc khánh năm 2026 trong 5 ngày liên tục, từ ngày 29/8 đến hết 2/9, sau khi hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31/8 sang thứ Bảy 22/8. Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định phương án nghỉ theo quy định và được khuyến khích áp dụng lịch tương tự khu vực công.

Các chuyên gia đánh giá đây là khoảng nghỉ đủ dài để thực hiện một chuyến du lịch, cộng với thời điểm cuối mùa hè cho nên biển đảo trở thành một trong những tâm điểm của thị trường. Báo cáo Traveloka SEA Index vừa được công bố cho thấy, Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Phú Quốc và Côn Đảo là 5 điểm đến dẫn đầu lượt tìm kiếm của du khách Việt trong quý II và dịp lễ 2/9.

Bãi tắm biển Vũng Tàu.

Ở nhóm có lượng đặt dịch vụ lớn, TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí nổi bật. Theo dữ liệu Traveloka, cứ 5 chuyến du lịch nội địa thì có một chuyến kết thúc tại TPHCM. Hà Nội duy trì sức hút nhờ tài nguyên văn hóa, lịch sử và hệ thống dịch vụ. Đà Nẵng tăng trưởng ở nhiều hạng mục từ phòng nghỉ, vé tham quan tới du lịch gia đình.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Travel, cho biết, đảo ngọc tiếp tục có sức hút ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp khi một bộ phận khách lựa chọn kỳ nghỉ trọn gói, ưu tiên chất lượng dịch vụ và không gian riêng tư.

Theo chỉ số "điểm nhu cầu" của Traveloka SEA Index, Phú Quốc đạt 100 điểm, cao nhất trong nhóm được khảo sát, đồng thời lượng đặt dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ. Côn Đảo đạt 96 điểm, Hội An 92 điểm và Đà Nẵng 88 điểm.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, nhận định, tăng trưởng du lịch tại Việt Nam vẫn được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển, với Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng ở nhóm dẫn đầu. Đây cũng là những nơi có khả năng cung cấp nhiều lớp trải nghiệm trong một hành trình: nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi, ẩm thực, tham quan di sản và khám phá văn hóa địa phương. Một điểm đáng chú ý khác, theo bà Thy, là trong lúc dòng khách Đông Nam Á có xu hướng dịch chuyển mạnh tới Đông Á, động lực tăng trưởng của thị trường Việt Nam lại chủ yếu đến từ nhu cầu du lịch trong nước.

Sức nóng của du lịch biển không chỉ tập trung ở những hành trình cần di chuyển bằng máy bay. Trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm phục vụ khách đi biển bằng đường bộ với thời gian rất ngắn. Một tour TPHCM - Vũng Tàu dịp 2/9 được chào bán với lịch trình 2 ngày 1 đêm, giá công bố từ 1,79 triệu đồng/người; tour TPHCM - Ninh Chữ 3 ngày 2 đêm có mức giá công bố từ 2,79 triệu đồng. Thậm chí hành trình Long Hải - Hồ Tràm chỉ kéo dài một ngày, giá từ 690.000 đồng.

Ði gần, nghỉ ngắn, chi vừa túi tiền

Những địa điểm gần Hà Nội như Bình Liêu, Lào Cai, Yên Bái… được nhiều người chọn vì có thể tiết kiệm chi phí đi lại và chủ động trong việc thay đổi kế hoạch.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương nhận định, ở thị trường nội địa, du lịch tự túc ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với các chuyến ngắn tới khu vực ven biển khi hạ tầng giao thông thuận tiện hơn. Những hành trình ngắn, mức giá hợp lý và lịch trình linh hoạt đang phù hợp với gia đình, nhóm bạn và khách trẻ.

Theo khảo sát thực tế của phóng viên báo Tiền Phong, với khách xuất phát từ Hà Nội, các tour 3 ngày 2 đêm tới Hà Giang dịp Quốc khánh đang được chào ở mức khoảng 3,38 triệu đồng. Từ TPHCM, bên cạnh Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, thị trường có các sản phẩm Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với giá công bố từ 2,79 triệu đồng.

Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam, nhận định: “Sự phát triển của đường cao tốc, phương tiện cá nhân và mạng lưới xe khách chất lượng cao đang mở rộng bán kính của những chuyến đi 2-3 ngày. Điểm đến không cần mới lạ vẫn có thể hấp dẫn du khách nhờ thuận tiện. Yếu tố cạnh tranh ngày càng thiên về thời gian di chuyển, tổng chi phí và khả năng chủ động lịch trình”.

Đây cũng là lý do những địa danh nằm quanh các trung tâm dân cư lớn có thêm lợi thế. Từ Hà Nội, khách có thể tính đến Hạ Long, Cát Bà, Ninh Bình, Mộc Châu hay các tuyến Đông Bắc; từ TPHCM là Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Phan Thiết, Đà Lạt hoặc những cung đường ven biển phía Nam Trung Bộ.

Một số nền tảng vận chuyển cũng đưa Ninh Bình vào nhóm điểm đến phù hợp với chuyến 2-3 ngày từ Hà Nội, đồng thời gợi ý Phan Thiết - Mũi Né cho nhu cầu nghỉ biển gần TPHCM trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Vào các dịp nghỉ lễ, du lịch tự túc ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt khi hạ tầng giao thông thuận tiện hơn.

Gia đình chị Nguyễn Minh Hà (Khương Đình, Hà Nội) ban đầu cân nhắc hai phương án cho kỳ nghỉ 2/9: đi Cát Bà hoặc mua vé máy bay vào Đà Nẵng. Sau khi tính chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn uống và đi lại cho cả gia đình, chị quyết định chọn ở Cát Bà 3 ngày 2 đêm. “Nhà tôi được nghỉ 5 ngày nhưng không muốn dành hết thời gian cho việc đi chơi. Đi 3 ngày là vừa đủ, 2 ngày còn lại nghỉ ngơi, chuẩn bị cho con trở lại trường”, chị Hà nói.

Theo tính toán của chị Hà, ngân sách cho chuyến đi khoảng 7-8 triệu đồng. Nếu chọn Đà Nẵng, tổng chi phí có thể vượt mức gia đình dự kiến, nhất là khi giá vé máy bay tăng vào những ngày cao điểm nghỉ lễ.

Một nhóm 5 người trẻ ở Hà Nội cũng dự kiến dành 2 ngày 1 đêm trong kỳ nghỉ Quốc khánh để tự lái xe tới Bình Liêu (Quảng Ninh). Với khoảng cách khoảng 270 km, cả nhóm chọn xuất phát từ sáng sớm, cùng chia tiền xăng, phí đường bộ, phòng nghỉ và ăn uống. “Bình Liêu vừa đủ xa để có cảm giác rời thành phố, nhưng vẫn có thể đi bằng ôtô riêng, không phải mua vé máy bay hay lên kế hoạch quá dài. Đi gần thì chủ động hơn. Nếu giá phòng quá cao hoặc đường đông, chúng tôi có thể đổi giờ đi, thậm chí đổi địa điểm”, anh Lê Tiến Hùng, 27 tuổi, chia sẻ.

Với doanh nghiệp, điều đó có nghĩa cuộc cạnh tranh dịp 2/9 không chỉ nằm ở việc đưa ra những tour nhiều ngày và nhiều điểm tham quan. "Các gói ngắn, giá dễ tiếp cận, khởi hành linh hoạt và giảm tối đa thời gian di chuyển có khả năng trở thành một phân khúc quan trọng. Khi khách ngày càng chủ động đặt phòng, phương tiện và dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến, tour trọn gói cũng phải tạo được lợi thế rõ ràng về giá, sự thuận tiện hoặc những trải nghiệm khó tổ chức nếu đi tự túc”, ông Thắng dự đoán.