HLV Kim Sang-sik: “Hôm nay tôi xin phép nhận mình là “King” Sang-sik”

“Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đã gục xuống, có lẽ tôi không còn sức lực nào. Tôi đã giải tỏa được hết khó khăn trong trận đấu vừa qua. Cuộc sống và bóng đá rất khó khăn nhưng chúng tôi đã đứng dậy và đã làm được, đó là điều quan trọng nhất.

Tôi không có ước mơ gì lúc này. Hai năm vừa qua, tôi đã giành 4 chức vô địch cùng ĐTQG và U23 Việt Nam. Đó là điều đáng tự hào không chỉ của tôi mà còn của bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ muốn hôm nay vui vẻ nhất cùng các cầu thủ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myeong đã nói: Bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua (VN’s Soccer is King Sport), còn HLV Kim Sang Sik chính là vua trong môn thể thao này (Kim Sang Sik is a King).

Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành “vua” như lời ngài tổng thống có nói. Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm “vua” này trong ngày hôm nay thôi, kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ ở buổi họp báo sau trận.

HLV Kim Sang-sik ăn mừng cùng Hoàng Hên trong phòng họp báo.

Trên sân Mỹ Đình tối 26/8, tuyển Thái Lan khởi đầu tốt hơn với bàn mở tỉ số ngay từ phút 12. Tuy nhiên tới đầu hiệp 2, đội bóng này bỏ lỡ quả phạt đền, rồi chỉ ít phút sau bị tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1. Trớ trêu thay bàn thắng lại đến từ pha đá phản lưới của thủ môn Chatchai.

Trận đấu sau đó diễn ra căng thẳng, với nhiều cơ hội được hai đội tạo ra. Tuyển Thái Lan một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 85, nhưng rồi đến phút 90+4, một lần nữa đội khách đá phản lưới nhà. Wanchai trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng thẳng về lưới nhà. Tỉ số 2-2 được ấn định, đồng nghĩa với thắng lợi 4-2 chung cuộc dành cho tuyển Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Chia sẻ về điều này, thầy Kim bày tỏ:

“Kết quả 2 lần vô địch liên tiếp là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Tôi vui mừng khi cùng bóng đá Việt Nam tạo nên lịch sử này. Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ phát triển, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một để giúp nền bóng đá nước nhà mạnh mẽ hơn nữa.

3 lần trước vô địch tại sân khách, lần này lần đầu vô địch tại Mỹ Đình. Đó là niềm vui với tôi. Hôm nay chắc là mọi người sẽ “đi bão”, không biết chúng tôi sẽ về khách sạn kiểu gì đây (cười)”.

HLV Kim Sang-sik nói tiếp: “Tôi cảm thấy vui mừng khi lịch sử đã gọi tên các cầu thủ Việt Nam. Đây là sự cố gắng không ngừng của cả đội. Dù đôi lúc bị ban huấn luyện mắng, quản lý hơi gắt gao nhưng cầu thủ đã vượt qua được nó để hoàn thành mục tiêu vô địch.

Hôm nay, cảm ơn fan đã đến phủ kín sân Mỹ Đình. Đó là động lực lớn. Chiến thắng hôm nay là chiến thắng của người hâm mộ Việt Nam.

Trận hôm nay, hiệp 1 toàn đội chơi chưa tốt lắm. Chúng tôi tập trung nhiều hơn ở phòng ngự và chưa thể chơi tấn công. Bị dẫn bàn trước khiến đội gặp khó trong những diễn biến tiếp theo.

Vào phòng thay đồ, tôi đã chỉ đạo cầu thủ chơi chiến thuật mới và Hoàng Hên đã góp phần mang về bàn thắng gỡ hòa. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã không bỏ cuộc và chơi hết mình để giành kết quả này”.