Vệ sĩ tóc bạc U65 kề cận Mỹ Tâm hiện tại

Tối 25/8, Mỹ Tâm xuất hiện tại buổi công chiếu Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh ở TP.HCM. Đồng hành cùng nữ ca sĩ trên thảm đỏ vẫn là ông Tùng Yuki – người vệ sĩ đã gắn bó với cô hơn 20 năm. Hình ảnh người đàn ông tóc bạc, diện vest lịch lãm đi ngay sau Mỹ Tâm nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Tùng Yuki liên tục giữ vị trí sát bên Mỹ Tâm. Không có những hành động phô trương, ông chủ yếu quan sát xung quanh, di chuyển theo nữ ca sĩ và giữ khoảng cách vừa đủ để có thể hỗ trợ khi cần.

Ảnh: FBNV

Chính sự điềm tĩnh ấy khiến hình ảnh Tùng Yuki một lần nữa được công chúng quan tâm. Sau nhiều năm làm công việc bảo vệ nghệ sĩ, ông dường như đã trở thành một “nhân vật quen mặt” trong những lần Mỹ Tâm xuất hiện tại các sự kiện đông người.

Không chỉ hộ tống Mỹ Tâm, chuyến đi lần này còn mang đến một cuộc hội ngộ thú vị. Tại buổi công chiếu, nam nghệ sĩ tình cờ gặp lại Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải - hai diễn viên từng đóng cùng ông trong Bỗng dưng muốn khóc nổi tiếng một thời. Sau gần 18 năm, màn tái ngộ của bộ ba nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ảnh: FBNV

Tùng Yuki, tên thật Nguyễn Văn Tùng, không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Mỹ Tâm. Ông đã đồng hành cùng nữ ca sĩ hơn 20 năm, từ những liveshow đầu tiên cho đến nhiều sự kiện lớn nhỏ sau này. Nam nghệ sĩ cũng được Mỹ Tâm gọi thân mật là “bố”. Cách xưng hô này xuất phát từ mối quan hệ gần gũi giữa hai người sau nhiều năm đồng hành. Trước đó, cả hai còn từng vào vai bố con trên màn ảnh trong bộ phim Chị trợ lý của anh.

Hiện tại, dù đã ngoài 60 tuổi, Tùng Yuki vẫn trực tiếp đảm nhận công việc thay vì chỉ đứng phía sau điều hành đội ngũ. Hình ảnh người đàn ông tóc bạc, mặc vest, bước đi ngay phía sau Mỹ Tâm vì thế nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Tùng Yuki từng chia sẻ rằng khi xử lý các tình huống phát sinh trong công việc, ông ưu tiên cách giải quyết mềm mỏng thay vì sử dụng sức mạnh. Có lẽ cũng bởi vậy, hình ảnh của ông thường gắn với sự điềm tĩnh, lịch thiệp hơn là vẻ ngoài hầm hố vốn thường được hình dung khi nhắc đến nghề vệ sĩ.

Ảnh: FBNV

Sinh ra tại Gia Lai, Tùng Yuki có nền tảng võ thuật từ nhỏ khi theo học Vịnh Xuân Quyền. Sau khi vào TP.HCM lập nghiệp, ông bén duyên với nghề vệ sĩ và dần trở thành cái tên được nhiều nghệ sĩ tin tưởng. Song song với công việc bảo vệ, ông còn được biết đến với vai trò diễn viên và vẫn nhận lời tham gia phim khi có dự án phù hợp. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ cho biết ông cân nhắc các vai diễn dựa trên sức khỏe và lịch trình công việc.

Tùng Yuki cũng khá kín tiếng về đời tư, hạn chế chia sẻ những câu chuyện liên quan đến gia đình để giữ sự riêng tư cho vợ con. Hiện ông điều hành một công ty bảo vệ có quy mô hàng nghìn nhân viên, nhưng tại nhiều sự kiện quan trọng, ông vẫn trực tiếp xuất hiện bên cạnh các nghệ sĩ mà mình phụ trách.

Ảnh: FBNV

Với Mỹ Tâm, sự đồng hành ấy đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Từ những sân khấu lớn, sự kiện đông người cho đến các chuyến đi, người hâm mộ nhiều lần bắt gặp hình ảnh nữ ca sĩ bước đi phía trước, còn người đàn ông tóc bạc lặng lẽ theo sát phía sau. Hơn 20 năm qua, có lẽ đó cũng chính là cách Tùng Yuki hiện diện bên cạnh Mỹ Tâm - không ồn ào, không phô trương nhưng gần như chưa bao giờ vắng mặt khi nữ ca sĩ cần.

(Tổng hợp)