Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2026

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường học thuật quốc tế khi cả 4 học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) đều giành Huy chương Vàng, đưa Việt Nam đồng hạng Nhất với Trung Quốc và Ấn Độ về số lượng Huy chương Vàng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố sáng 19/7, 4 học sinh đoạt Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh và Trần Hoàng Nam (đều là học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) cùng Đinh Xuân Phúc (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Với thành tích 4/4 thí sinh giành Huy chương Vàng, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu kỳ thi năm nay. Kết quả tiếp tục nối dài chuỗi thành tích nổi bật của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Hóa học quốc tế trong nhiều năm qua.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) tại Tashkent, Uzbekistan.

Giai đoạn 2020-2026, đội tuyển Việt Nam giành 25 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh dự thi, khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm những quốc gia có thành tích hàng đầu tại Olympic Hóa học quốc tế.

IChO 2026 diễn ra tại thủ đô Tashkent (Uzbekistan) từ ngày 10 đến 19/7, quy tụ 368 học sinh đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thí sinh trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài 5 giờ, nhằm đánh giá toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và kỹ năng thực nghiệm hóa học.

Đề thi năm nay tập trung vào nhiều lĩnh vực hiện đại như sản xuất ammonia, hóa học hạt nhân, tái sử dụng CO2 cùng các nội dung thuộc hóa học vật liệu. Bên cạnh việc kiểm tra kiến thức nền tảng, đề thi chú trọng khả năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên, quy trình công nghệ và giải quyết những vấn đề thực tiễn dưới góc độ hóa học.

Kết quả tại IChO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của Việt Nam, đồng thời góp phần hiện thực hóa các chủ trương phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ.