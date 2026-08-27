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Công Vinh nói đúng 4 từ sau khi đội tuyển Việt Nam nâng cúp vô địch

| | Lifestyle

Dòng chia sẻ của cựu tiền đạo người Nghệ An đang thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 tối qua, sáng nay (27/8) Lê Công Vinh đã đăng tải hình ảnh bên chiếc cúp vàng trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái chỉ có 4 từ : “Việt Nam vô địch”. Cựu tiền đạo cũng thể hiện cảm xúc bằng biểu tượng “cảm thấy tuyệt vời” sau trận chung kết trên sân Mỹ Đình.

Hàng nghìn lượt tương tác dưới bài viết của cầu thủ Lê Công Vinh. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, tại trận chung kết tối qua, cựu tiền đạo Lê Công Vinh được ban tổ chức giao nhiệm vụ mang chiếc cúp ASEAN Cup 2026 từ đường hầm ra sân, thực hiện nghi thức trước giờ bóng lăn. Đây là một vinh dự đặc biệt dành cho cựu danh thủ từng có nhiều dấu ấn trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sự xuất hiện của Công Vinh gợi lại ký ức về lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch khu vực vào năm 2008. Tại AFF Cup 2008, chính Công Vinh là người ghi bàn quyết định trong trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu đăng quang ở giải đấu khu vực.

Hiện Công Vinh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam, với 51 bàn sau 83 trận. Xuất hiện tại Mỹ Đình với vị thế mới, cựu cầu thủ không chỉ đại diện cho vinh quang mà còn có vai trò tiếp lửa cho thế hệ cầu thủ mới đang tiếp tục hành trình chinh phục bóng đá khu vực.

Đinh Anh

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