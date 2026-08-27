Ca sĩ vừa làm nên lịch sử bóng đá Việt: Lần đầu hát khởi động là "Việt Nam vô địch", được vinh danh trong nước ra quốc tế

Tùng Dương hát mở màn chung kết ASEAN Cup 2026 - Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch

Nhiều năm qua, Tùng Dương vẫn là một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt, được biết đến với giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc nổi bật và màu sắc nghệ thuật riêng. Tối 26/8, một cột mốc mới được bổ sung vào sự nghiệp của nam ca sĩ khi anh đảm nhận phần biểu diễn mở màn trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình.

Tùng Dương biểu diễn trước trận đấu chung kết ASEAN Cup 2026

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cup có một nghệ sĩ Việt Nam trình diễn trước trận chung kết của giải đấu. Tùng Dương cũng trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhận phần trình diễn đặc biệt này.

Trong khoảng 10 phút, Tùng Dương lần lượt thể hiện Đường Đến Ngày Vinh Quang của cố nhạc sĩ Trần Lập và Khát Vọng Vinh Quang của Nguyễn Văn Chung trước hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình, ngay trước trận chung kết Việt Nam - Thái Lan. Tùng Dương là nghệ sĩ Việt đầu tiên biểu diễn trước trận chung kết ASEAN Cup 2026, đánh dấu lần đầu giải đấu có tiết mục nghệ thuật mở màn.

Những giai điệu về khát vọng chiến thắng vang lên đúng thời điểm đặc biệt, với những câu hát như “Và chúng ta là người chiến thắng” càng khiến không khí tại Mỹ Đình được đẩy lên cao trước giờ bóng lăn. Và sau hơn 90 phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã thực sự trở thành những người chiến thắng khi đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Kết quả đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng cũng khiến màn trình diễn của Tùng Dương càng có thêm ý nghĩa

Kết quả ấy cũng khiến màn trình diễn của Tùng Dương càng có thêm ý nghĩa, khi những ca từ vang lên trước giờ bóng lăn vô tình trở thành lời mở đầu cho một đêm mà đội tuyển Việt Nam thực sự chạm tay vào chức vô địch. Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, Tùng Dương cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu và ăn mừng chiến thắng của đội tuyển cùng bạn thân là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tùng Dương ăn mừng chiến thắng của đội tuyển cùng bạn thân là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Với Tùng Dương, sân khấu này tiếp tục nối dài chuỗi chương trình quy mô lớn mà anh góp mặt trong những năm gần đây, đồng thời bổ sung thêm một dấu mốc đáng chú ý vào hành trình nghệ thuật kéo dài hơn hai thập kỷ.

Divo của làng nhạc Việt, được vinh danh từ trong nước đến quốc tế

Tùng Dương tên thật là Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh được công chúng biết đến rộng rãi từ Sao Mai Điểm Hẹn 2004, khi mới 21 tuổi. Cùng Kasim Hoàng Vũ, Tùng Dương là một trong hai gương mặt giành giải cao nhất của cuộc thi, trong đó anh nhận giải do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Tùng Dương được công chúng biết đến rộng rãi từ Sao Mai Điểm Hẹn 2004

Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, nam ca sĩ đã được chú ý bởi khả năng thanh nhạc và cách lựa chọn ca khúc không quá dễ nghe. Tùng Dương đặc biệt ghi dấu với dòng dân gian đương đại, đồng thời liên tục thử nghiệm với Pop, Jazz,...và những bản tình ca. Ôi Quê Tôi, Con Cò, Chiếc Khăn Piêu, Mưa Bay Tháp Cổ, Quê Nhà... trở thành những ca khúc gắn với tên tuổi nam ca sĩ trong nhiều năm.

Giọng nam cao, kỹ thuật tốt và phong cách trình diễn giàu năng lượng giúp Tùng Dương được giới chuyên môn gọi là “Divo” của làng nhạc Việt

Không chạy theo hình ảnh ca sĩ thị trường, Tùng Dương dành phần lớn sự nghiệp để xây dựng màu sắc riêng thông qua các sản phẩm và liveshow. Giọng hát nam cao, khả năng xử lý những quãng hát khó cùng cách trình diễn giàu năng lượng giúp anh được giới chuyên môn đánh giá cao và thường được gọi là “Divo” của làng nhạc Việt.

Tái Sinh - Tùng Dương

Tuy nhiên, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong sự nghiệp Tùng Dương lại đến từ một ca khúc mang màu sắc hiện đại. Tái Sinh ra mắt năm 2024 do Tăng Duy Tân sáng tác là một trong những bản hit giúp Tùng Dương tiếp cận mạnh hơn với khán giả trẻ. Bản live của ca khúc từng vươn lên #1 YouTube Trending Việt Nam mục Âm nhạc, trở thành một trong những sản phẩm có sức lan tỏa lớn của Tùng Dương trong nhiều năm.

Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, Tùng Dương còn sở hữu bảng thành tích nổi bật sau hơn 20 năm hoạt động.

Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, Tùng Dương còn sở hữu bảng thành tích nổi bật sau hơn 20 năm hoạt động. Nam ca sĩ hiện có 14 Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, trong đó nhiều lần được vinh danh ở các hạng mục quan trọng như Ca sĩ của năm, Album của năm, Bài hát của năm và Chương trình của năm. Chiếc Khăn Piêu và Tái Sinh đều từng giúp anh giành giải Bài hát của năm.

Năm 2025, Tùng Dương trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận International Special Awards tại Music Awards Japan

Năm 2025, Tùng Dương tiếp tục ghi dấu trên sân khấu quốc tế khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận International Special Awards tại Music Awards Japan với Tái Sinh. Tại Kyoto, anh cũng trình diễn Một Vòng Việt Nam, đánh dấu thêm một lần đưa âm nhạc Việt đến sân khấu quốc tế.

Song song với các giải thưởng, Tùng Dương liên tục góp mặt tại những chương trình nghệ thuật lớn

Song song với các giải thưởng, Tùng Dương liên tục góp mặt tại những chương trình nghệ thuật lớn như Tổ Quốc Trong Tim, các sự kiện kỷ niệm A50, A80 và nhiều sân khấu chính luận khác.