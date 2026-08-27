5 loại đũa nếu có trong nhà phải vứt bỏ ngay, còn dùng là còn tự "đầu độc"

Trên mâm cơm của người Việt, đôi đũa là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn mỗi ngày. Chúng ta thường chăm chút lựa chọn thực phẩm sạch, chế biến cầu kỳ nhưng lại quên mất rằng chính đôi đũa dùng hàng ngày cũng có thể trở thành "cầu nối" đưa mầm bệnh vào cơ thể. Việc chọn sai chất liệu hay tiếc rẻ giữ lại đũa hỏng vô tình biến bữa ăn gia đình thành nguy cơ nhiễm độc âm thầm.

Hãy rà soát ngay gian bếp nhà bạn, nếu xuất hiện 1 trong 5 loại đũa dưới đây, hãy thẳng tay loại bỏ để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:

1. Đũa tre, gỗ bị mốc

Đũa tre, đũa gỗ là lựa chọn truyền thống được nhiều gia đình ưa chuộng vì cảm giác thân thuộc và dễ sử dụng. Dù vậy, cấu trúc chất liệu này lại có đặc tính xốp, cực kỳ dễ hút ẩm và ngấm nước trong quá trình chùi rửa hay phơi ở nơi thiếu ánh nắng.

Đũ tre, đũa gỗ rất dễ bị nấm mốc, sinh ra chất độc Aflatoxin (Ảnh minh họa)

Khi đũa tre, gỗ bị ẩm mốc, chúng sẽ sản sinh ra Aflatoxin. Đây là loại độc tố sinh học cực độc đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu. Độc tố Aflatoxin cực kỳ bền nhiệt, không thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ nước sôi thông thường hay cọ rửa bằng xà phòng rửa bát. Việc nạp Aflatoxin tích tụ lâu ngày từ đũa mốc sẽ tàn phá tế bào gan, dẫn đến xơ gan, suy gan cấp và ung thư gan. Do đó, bất kỳ chiếc đũa tre hay gỗ nào đã chớm xuất hiện vết đốm mốc đều cần phải loại bỏ ngay lập tức.

2. Đũa trầy xước nhiều

Nhiều gia đình có thói quen tiết kiệm, đũa bị cong vênh, sứt mẻ hay trầy xước nặng vẫn tiếp tục giữ lại sử dụng. Tuy nhiên, bề mặt đũa khi đã mất đi lớp bóng bảo vệ ban đầu sẽ tạo ra vô số khe hở nhỏ. Các vết nứt này là nơi cặn thức ăn, dầu mỡ và nước rửa bát bám lại vô cùng khó làm sạch hoàn toàn.

Lâu ngày, các kẽ nứt trở thành "ổ" nhân giống cho vô số vi sinh vật gây bệnh đường tiêu hóa như E.coli, Salmonella hay vi khuẩn HP gây viêm loét dạ dày. Bên cạnh đó, việc sử dụng đũa nứt vỡ khi gắp đồ ăn nóng còn làm tăng nguy cơ các mảnh dằm nhỏ hoặc hóa chất từ phần lõi vật liệu bong tróc, rơi trực tiếp vào thức ăn.

3. Đũa nhựa màu sắc sặc sỡ hoặc có mùi nhựa nồng

Các loại đũa nhựa mang màu sắc xanh đỏ bắt mắt hoặc tỏa ra mùi nhựa nồng sặc ngay từ khi mới mua về chính là "mối hiểm họa" lớn trong căn bếp. Mùi nồng đặc trưng ấy xuất phát từ các loại nhựa tái chế kém chất lượng cùng vô số phụ gia hóa chất chưa được xử lý hết.

Không nên dùng đũa nhựa, nhất là khi gắp thực phẩm nóng (Ảnh minh họa)

Loại đũa nhựa kém chuẩn này chứa hàm lượng lớn hóa chất độc hại như BPA (bisphenol A), phthalates và phẩm màu công nghiệp. Khi dùng đũa để gắp món ăn nóng, xào nấu trên bếp hoặc tiếp xúc với các món chua có tính axit cao, nhiệt độ sẽ làm lớp màu bong tróc và khiến hóa chất thôi ra cực nhanh, ngấm thẳng vào đồ ăn. Những chất này khi vào cơ thể sẽ tàn phá hệ nội tiết, ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản và sự phát triển trí não của trẻ nhỏ.

4. Đũa giả sứ

Đũa giả sứ thu hút người tiêu dùng nhờ kiểu dáng sang trọng, đa dạng màu sắc, cầm đầm tay và không lo bị mốc như đũa gỗ. Tuy nhiên, bản chất của loại đũa này thường được sản xuất từ nhựa Melamine kết hợp với các hợp chất màu trang trí.

Nhược điểm lớn nhất của nhựa Melamine là khả năng chịu nhiệt rất kém. Khi đũa giả sứ tiếp xúc với nhiệt độ cao từ các món lẩu, đồ chiên xào vừa vớt ra khỏi chảo, cấu trúc nhựa sẽ bị phá vỡ. Quá trình này giải phóng ra các hóa chất độc hại như formaldehyde và melamine ngấm thẳng vào thực phẩm. Hấp thụ các chất này kéo dài sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ tiết niệu, suy giảm chức năng gan thận và tăng nguy cơ hình thành các khối u ác tính. Nguy hại hơn, nhiều loại đũa giả sứ trôi nổi còn sử dụng lớp men phủ chứa kim loại nặng chì và cadmium để tạo độ bóng, dễ gây ngộ độc mãn tính cho người dùng.

5. Đũa inox chất lượng kém, trôi nổi không rõ nguồn gốc

Đũa inox được đánh giá cao nhờ độ bền vượt trội, không lo ẩm mốc và dễ vệ sinh. Nhận thấy tâm lý này, nhiều mặt hàng đũa inox nhái, giá rẻ xuất hiện tràn ngập thị trường. Để giảm chi phí sản xuất, các loại đũa này thường được chế tạo từ inox chất lượng thấp, pha tạp nhiều phế liệu công nghiệp.

Nếu thích dùng đũa inox, phải tìm mua loại uy tín, chất lượng cao (Ảnh minh họa)

Khi tiếp xúc với thức ăn ở nhiệt độ cao hoặc các loại nước chấm đậm đà có tính axit, kiềm mạnh (như giấm, chanh, nước mắm), lớp mạ bề mặt của đũa inox kém chất lượng sẽ bị ăn mòn. Các kim loại nặng độc hại như niken, crom, cadmium và chì sẽ phai ra và ngấm trực tiếp vào đồ ăn. Tích tụ các kim loại nặng này trong thời gian dài sẽ làm tổn thương hệ thần kinh, suy tủy xương và hư hại chức năng thận. Nếu muốn sử dụng đũa inox, bạn nên chọn sản phẩm chuẩn Inox 304 hoặc 316 từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn.

Đôi đũa tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình trong từng bữa ăn. Hãy kiểm tra lại ống đũa trong bếp ngay hôm nay, mạnh tay loại bỏ những loại đũa tiềm ẩn nguy cơ và thay thế bằng các chất liệu an toàn để bảo vệ bản thân cùng người thân yêu nhé!