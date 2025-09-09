3 vật dụng nhà nào cũng có nhưng âm thầm phá ruột, gan, 'dẫn lối' cho ung thư: Nhiều người vẫn dùng

Khi nhắc đến các yếu tố gây hại cho sức khỏe, tăng nguy cơ mắc bệnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thói quen ăn uống, sinh hoạt kém lành mạnh. Thế nhưng, thực tế, các tác nhân gây bệnh có thể tồn tại trong 1 số vật dụng quen thuộc trong chính ngôi nhà của bạn.

3 vật dụng âm thầm phá gan, ‘dẫn lối’ cho ung thư

1. Chảo chống dính bị hỏng

Theo trang tin Jimu News (Trung Quốc), chảo chống dính từ lâu đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong gian bếp của nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi chảo chống dính bị hư hỏng, bong lớp chống dính, chúng có thể gây hại cho sức khỏe.

Các loại chảo chống dính thường được phủ lên bề mặt một loại vật liệu có gọi là polytetrafluoroetylen (PTFE), hay còn gọi là lớp phủ Teflon. Vật liệu này có khả năng chịu nhiệt tốt, an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, khi chảo chống dính bị trầy xước, lớp phủ này có thể thải ra một số hóa chất độc hại và một lượng lớn hạt vi nhựa.

Theo các chuyên gia, tiêu thụ thực phẩm chứa các hóa chất thải ra từ chảo chống dính hoặc bị nhiễm vi nhựa có thể gây viêm nhiễm, hại gan, ảnh hưởng đến phổi, rối loạn chuyển hóa, rối loạn nội tiết… Do đó, khi thấy chảo chống dính bị hỏng hoặc có vết xước, mọi người nên thay mới để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

2. Đũa gỗ bị nứt, mốc

Đũa gỗ cũng là vật dụng quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình, nhưng nếu không được bảo quản đúng cách, chúng có thể trở thành "ổ vi khuẩn" gây hại sức khỏe.

Sau thời gian dài sử dụng, đũa gỗ có thể bị nứt và khiến các mảnh thức ăn kẹt lại trong các khe hẹp. Điều này vô tình khiến các mảnh vụn thực phẩm bám trên vết nứt của đũa và sản sinh ra nấm mốc, trong đó có cả độc tố aflatoxin. Sử dụng vật dụng chứa aflatoxin trong thời gian dài có thể gây hại cho gan và tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Đây cũng là chất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê vào nhóm chất gây ung thư.

Viết trên trang tin Jimu News, chuyên gia Hàn Hồng Vĩ, làm việc tại Trung tâm Đánh giá rủi ro An toàn thực phẩm Trung Quốc khuyến cáo mọi người nên vệ sinh và phơi khô đũa gỗ sau khi sử dụng để hạn chế nguy cơ nấm mốc phát triển. Ngoài ra, mọi người cũng cần thay đũa gỗ sau mỗi 6 tháng sử dụng để đảm bảo an toàn sức khỏe.

3. Miếng bọt biển rửa bát đã sử dụng lâu ngày

Miếng bọt biển rửa bát đã sử dụng lâu ngày là một trong những vật dụng dễ tích tụ vi khuẩn vì chúng thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt.

Nghiên cứu do Đại học Giessen và Viện Helmtz ở Munich, Đức thực hiện cho thấy trong miếng bọt biển rửa chén và miếng cọ rửa có tới 362 loại vi khuẩn gây bệnh. Mỗi cm vuông trong một miếng bọt biển có thể chứa tới 54 tỉ vi khuẩn, gấp 200.000 lần so với vi khuẩn trong bồn cầu.

Các loại vi khuẩn được phát hiện trong miếng bọt biển rửa bát đã sử dụng lâu ngày bao gồm vi khuẩn E.coli, Salmonella và nhiều chủng vi khuẩn nguy hiểm khác gây nhiễm trùng đường ruột và các vấn đề tiêu hóa,...

Một nghiên cứu vào năm 2017 được công bố trên tạp chí Nature đã phát hiện ra rằng miếng bọt biển đã sử dụng thường chứa vi khuẩn Moraxella osloensis. Loại vi khuẩn này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho những người có hệ miễn dịch yếu.

Bác sĩ Chu Thế Siêu, làm việc tại Khoa Bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Tây Hoa thuộc Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc khuyến cáo để đảm bảo an toàn, hàng ngày, bạn nên giặt sạch miếng bọt biển với xà phòng, vắt hết nước và để ở nơi khô ráo. Hãy thay thế miếng bọt biển rửa bát ít nhất 1 tháng/lần hoặc ngay khi bạn nhận thấy chúng có mùi khó chịu hay bị hỏng.