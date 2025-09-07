Loại nấm là "thịt bò trong giới ăn chay", đã bổ còn ngừa ung thư, "sửa chữa" tế bào, đốt mỡ thừa

Đó chính là nấm đùi gà, hay còn gọi là nấm bào ngư lớn, nấm vua... Loại nấm này không chỉ phổ biến với người ăn chay mà ngay cả món ăn mặn trong các bữa cơm hằng ngày, nhà hàng xa xỉ cũng rất "quen mặt". Đó là nhờ hương vị umami đậm đà và kết cấu dai, giòn, chắc thịt, mùi thơm đặc trưng, phù hợp với nhiều cách chế biến từ đơn giản tới phức tạp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng loại nấm này cực giàu dinh dưỡng. Nó cung cấp dồi dào protein, chất xơ, các loại vitamin nhóm B (đặc biệt là B12 và B3), vitamin D, cùng các khoáng chất thiết yếu như kali và phốt pho. Vì vừa ngon miệng lại giàu dưỡng chất, nấm đùi gà được ví như "thịt bò trong giới ăn chay".

7 lợi ích nổi bật của nấm đùi gà

Nhờ những chất dinh dưỡng quý báu kể trên, ăn nấm đùi gà điều độ giúp chúng ta nhận về rất nhiều lợi ích sức khỏe, làm đẹp. Nổi bật như:

Sửa chữa tế bào, ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất β-glucan và polysaccharides trong nấm đùi gà có chức năng chống ung thư và khối u. Chúng kích thích cơ chế bảo vệ miễn dịch, tăng cường hoạt động của tế bào lympho và giảm sản xuất các gốc tự do.

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng

Nấm đùi gà có hàm lượng chất béo rất thấp và nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nấm còn có thể giúp giảm mỡ máu và loại bỏ cholesterol huyết thanh một cách hiệu quả.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Nhờ hàm lượng vitamin B12 và B3, nấm đùi gà hỗ trợ hoạt động của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Đây là một trong số ít thực phẩm thực vật hiếm hoi có thể cung cấp vitamin B12 cho cơ thể.

Tăng cường miễn dịch, phát triển cơ

Với nguồn protein thực vật chất lượng cao, nấm đùi gà là một thực phẩm lý tưởng để tăng cường khả năng miễn dịch và giúp các mô cơ thể được sửa chữa, tái tạo. Các axit amin thiết yếu, chất chống oxy hóa tốt cho hệ miễn dịch.

Duy trì huyết áp ổn định

Lượng khoáng chất kali dồi dào trong nấm đùi gà đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó giúp duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tốt cho tiêu hóa

Nấm đùi gà là nguồn prebiotic tuyệt vời cùng chất xơ dồi dào trong nấm. Từ đó giúp kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Bảo vệ xương khớp

Nấm đùi gà có khả năng tổng hợp vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vitamin D là thành phần không thể thiếu giúp cơ thể hấp thụ canxi, từ đó giúp củng cố xương khớp và phòng ngừa các bệnh như loãng xương.

Một số lưu ý khi ăn nấm đùi gà

Dù bổ và tốt nhưng nếu muốn nhận được dinh dưỡng cũng như lợi ích sức khỏe tối đa, chúng ta cần nhớ một vài lưu ý khi ăn nấm đùi gà như:

- Nấm đùi gà giàu đạm, cần nấu chín hoàn toàn để dễ tiêu hóa và hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng, không thích hợp để ăn sống.

- Nấm đùi gà có tính hàn, nên tránh kết hợp với các món ăn có tính lạnh hoặc nhiều gia vị cay nóng khác để không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

- Nên ăn nấm đùi gà với lượng vừa phải, khoảng 2-3 lần mỗi tuần và mỗi lần không quá 200g để tránh đầy hơi, khó tiêu do hàm lượng chất xơ cũng như đạm cao.

- Bệnh nhân gút và người có vấn đề về thận nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Có những người dị ứng nấm, cần thử lượng nhỏ trước khi ăn.

- Khi rửa nấm, chỉ nên rửa nhanh dưới vòi nước, tránh ngâm lâu để không làm mất các vitamin và khoáng chất hòa tan.

- Nấm tươi nên được bảo quản trong tủ lạnh bằng túi giấy hoặc túi lưới ở ngăn rau, tránh dùng túi nhựa kín để nấm không bị "đổ mồ hôi". Loại bỏ ngay nấm có dấu hiệu mềm, thối, tiết nước hoặc đổi màu.