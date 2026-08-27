Vay 1,04 tỷ đồng mua ô tô trên livestream, xe chưa nhận được, giờ tháng nào cũng bị nhắc nợ

Ngày 17/7, Wang - 1 thanh niên 27 tuổi người Trung Quốc, cùng mẹ là bà Yang tìm đến phóng viên Huashang Daily để kể lại sự việc.

Wang cho biết anh đã theo dõi một tài khoản livestream bán ô tô cũ trên Douyin khoảng nửa năm. Người livestream là ông Cao, nhân viên của một showroom ô tô cũ tại Tây An (Trung Quốc). Sau khi xem được chiếc Jeep Gladiator mà mình yêu thích, Wang liên hệ với Cao qua Douyin rồi chuyển sang trao đổi trên WeChat.

Hai bên thống nhất giá chiếc xe là 398.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng). Do không đủ khả năng trả toàn bộ số tiền, Wang dự định trả trước 128.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng) và vay 270.000 NDT (khoảng 1,04 tỷ đồng).

Cao sau đó lập một nhóm WeChat gồm Wang và Dong - người phụ trách hỗ trợ làm hồ sơ vay mua ô tô. Wang đã chuyển 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) tiền đặt cọc. Sau đó, anh tiếp tục chuyển thêm 30.000 NDT (khoảng 115 triệu đồng), đồng thời xin showroom cho thêm thời gian để gom đủ tiền trả trước.

Tuy nhiên, gần 1 tuần sau, Wang vẫn không thể chuẩn bị đủ khoản tiền này. Anh trao đổi với Cao và quyết định hủy mua xe, đồng thời đề nghị nhận lại tiền đặt cọc. Hai bên thống nhất showroom hoàn trả cho Wang 35.000 NDT (khoảng 134 triệu đồng), giao dịch mua bán chấm dứt.

Chiếc ô tô Jeep Gladiator mà Wang định mua qua livestream

Wang tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không lâu sau, anh bắt đầu nhận được tin nhắn từ ngân hàng yêu cầu thanh toán khoản vay mua ô tô. Anh ngỡ ngàng bởi chiếc xe chưa từng được giao, giao dịch đã hủy và tiền đặt cọc cũng được hoàn lại. Vậy tại sao mình vẫn phải trả khoản vay?

Theo bà Dong, hồ sơ vay của Wang thực tế đã được phê duyệt nhưng bà không thông báo cho anh rằng khoản tiền đã được giải ngân. Sau đó, 260.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) được chuyển thành hai lần vào tài khoản của ông Zhang - Chủ showroom. Một lần là 210.000 NDT (khoảng 805 triệu đồng), lần còn lại 50.000 NDT (khoảng 192 triệu đồng).

Phía showroom lại cho rằng khoản tiền này là tiền mua một chiếc xe khác của khách hàng khác. Họ không biết đó là tiền vay của Wang. Điều đáng nói là trong thời gian đó, Dong vẫn thông báo với showroom rằng khoản vay của Wang chưa hoàn tất.

“Xe tôi còn chưa nhận, cũng chưa thế chấp chiếc xe này. Tôi không hiểu tại sao mình lại phải gánh khoản vay? Ngân hàng chưa có giấy tờ xe thì thế chấp bằng cách nào? Họ cũng không thông báo cho tôi khi giải ngân” - Wang nói. Theo anh, trong nhiều tháng qua, mỗi tháng anh đều nhận được tin nhắn nhắc trả nợ.

Phía showroom cũng cho rằng mình là bên chịu thiệt trong vụ việc. Chủ showroom cho biết sau khi Wang không thể gom đủ tiền trả trước, hai bên đã thống nhất hủy giao dịch. Chiếc Jeep Gladiator sau đó được bán cho một khách hàng khác bằng hình thức thanh toán tiền mặt, trả thẳng trong 1 lần.

Zhang xác nhận showroom từng nhận 210.000 NDT (khoảng 805 triệu đồng) từ Dong vào tháng 4, nhưng khoản chuyển tiền có ghi chú liên quan đến số khung của một chiếc xe khác. 50.000 NDT (khoảng 192 triệu đồng) còn lại không ghi chú, song Dong cũng nói với họ đây là tiền của một giao dịch khác.

Đại diện ngân hàng cấp cho Wang khoản vay - ông Niu, cho biết ngân hàng đã nhận được các tài liệu cần thiết do Wang cung cấp thông qua Dong nên tiến hành giải ngân khoản vay. Tiền được chuyển qua một đơn vị trung gian rồi đến Dong, sau đó Dong chuyển tiếp cho showroom. Theo ngân hàng, thực tế tiền vay đã đến showroom nhưng khách hàng không nhận được xe.

Ảnh minh họa

Ông Niu giải thích việc giải ngân trước khi hoàn tất toàn bộ giấy tờ xe là một quy trình được áp dụng trong một số khoản vay mua ô tô, nhằm giúp khách hàng sớm nhận xe và hoàn thiện thủ tục sau đó.

Trong khi đó, Dong thừa nhận mình có trách nhiệm trong vụ việc và cho rằng Wang là người chịu thiệt. Bà xác nhận tiền vay đã được ngân hàng giải ngân và cuối cùng chuyển tới showroom. Dong cho biết bà đã bắt đầu trả các khoản vay phát sinh cho Wang và cam kết tiếp tục thanh toán. Tuy nhiên, hiện bà không có việc làm, tài khoản chỉ còn vài trăm NDT nên không thể đảm bảo có khả năng trả đều trong những tháng tiếp theo.

Wang không chấp nhận phương án trả góp này và cho biết anh muốn sự việc được giải quyết dứt điểm.

Luật sư Feng Tao - Giám đốc Công ty Luật Shaohan tại Thiểm Tây (Trung Quốc), nhận định Wang về danh nghĩa vẫn phải chịu nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng nếu hợp đồng vay còn hiệu lực. Tuy nhiên, trong vụ việc có nhiều bên liên quan và trách nhiệm cần được xác định dựa trên mức độ sai phạm của từng bên.

Theo luật sư, người trung gian trực tiếp nhận và chuyển khoản tiền vay nhưng không hoàn trả sau khi giao dịch mua xe bị hủy là bên có trách nhiệm chính đối với khoản tiền này. Bên cạnh đó, showroom và công ty bán xe cũng có thể phải chịu trách nhiệm trong phạm vi sai sót của mình nếu không kiểm soát dòng tiền và không làm rõ tình trạng giao dịch.

Luật sư khuyến cáo Wang cần lưu giữ toàn bộ hợp đồng mua xe, giấy tờ vay, chứng từ đặt cọc, lịch sử chuyển tiền cùng tin nhắn và ghi âm trao đổi với showroom, bên trung gian và ngân hàng. Anh cũng nên yêu cầu ngân hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ giải ngân để xác định chính xác dòng tiền đã đi qua những tài khoản nào.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo với những người mua ô tô từ xa. Người mua nên chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp của đơn vị bán xe thay vì tài khoản cá nhân, đồng thời làm rõ ngay từ đầu việc xử lý khoản vay nếu giao dịch mua xe không thành.

(Nguồn: Sina)