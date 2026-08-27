Nhật Kim Anh lên status tag thẳng Đình Bắc

Vốn đã được chú ý, sau hành trình tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) càng nhận về nhiều sự quan tâm hơn. Sự yêu quý dành cho cầu thủ trẻ không chỉ đến từ người hâm mộ bóng đá hay cộng đồng mạng mà còn lan sang nhiều gương mặt trong giới giải trí. Nhật Kim Anh là một trong số đó.

Mới nhất - sáng 27/8, sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch, Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh chụp cùng 2 cầu thủ: Đình Bắc và Nhật Minh. Nữ ca sĩ cũng tag thẳng tên Đình Bắc, kèm dòng chia sẻ: “Việt Nam Vô Địch! Chúc mừng em Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026”.

Trong khoảnh khắc được Nhật Kim Anh chia sẻ, Đình Bắc còn ký tặng cho nữ ca sĩ và con trai cô lên áo và khăn cờ đỏ sao vàng.

Đình Bắc và Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh và Nhật Minh

2 cầu thủ chụp ảnh chung với Nhật Kim Anh

Phía dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, cư dân mạng để lại nhiều bình luận quan tâm cũng như lời khen dành cho Đình Bắc. “Em Bắc đá giỏi thật! Thích nhất là cú chuyền bóng bằng gót chân giúp ghi bàn ở lượt đi… Coi hoài không chán!”, “Việt Nam lại có thêm những gương mặt xuất sắc”, “Ba chị em thật dễ thương”, “Nhận MVP trước sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA, đây mới chỉ là khởi đầu của Đình Bắc thôi”,... là một số bình luận từ dân tình.

Trước đó, vào tối 26/8, Nhật Kim Anh cũng đăng ảnh check-in trên khán đài SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết mình đang trực tiếp cổ vũ tuyển Việt Nam. Cô cũng liên tục cập nhật những pha ăn mừng trên sân lên MXH.

Nhật Kim Anh có mặt trên SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ tuyển Việt Nam

Thực tế, mối quan hệ giữa Đình Bắc và Nhật Kim Anh đã từng khiến nhiều người tò mò từ trước đó. Trong dịp sinh nhật nam cầu thủ, nữ ca sĩ cũng đăng ảnh chụp chung cùng Đình Bắc và con trai, đồng thời gọi cầu thủ trẻ là “idol của con trai tui” và gửi lời chúc sinh nhật đến anh.

“Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Đình Bắc Idol của con trai tui. Chúc em luôn thành công và tỏa sáng nhé!” - Nhật Kim Anh viết.

Đáp lại, Đình Bắc gọi Nhật Kim Anh là “chị” và gửi lời cảm ơn. Nữ ca sĩ sau đó tiếp tục đùa: “Giờ tui đu idol với con tui được không cậu Bắc”, tạo nên màn tương tác khá tự nhiên và thân thiết trên mạng xã hội.

Hình ảnh chụp chung trước đây của Đình Bắc và Nhật Kim Anh

Cách xưng hô chị - em cùng những lần tương tác thoải mái khiến mối quan hệ giữa hai người nhận được sự quan tâm, nhất là khi Đình Bắc và Nhật Kim Anh hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên đến nay, cả hai chưa từng chia sẻ cụ thể quen biết nhau từ khi nào hay thân thiết đến đâu.

(Ảnh: FBNV)