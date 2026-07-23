Cận cảnh mặt cỏ sân Mỹ Đình "lột xác" ngoạn mục, ĐT Việt Nam trở lại "thánh địa" sẵn sàng bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
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