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Cận cảnh mặt cỏ sân Mỹ Đình "lột xác" ngoạn mục, ĐT Việt Nam trở lại "thánh địa" sẵn sàng bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026

| | Lifestyle

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Tại ASEAN Cup 2026, SVĐ Mỹ Đình sẽ là sân nhà của ĐT Việt Nam. Sau gần 2 năm, những chiến binh sao vàng mới trở lại sân đấu quen thuộc

Suốt thời gian qua, sân Mỹ Đình trở thành địa điểm tổ chức nhiều concert ca nhạc, vì thế, chất lượng mặt cỏ trở thành yếu tố được quan tâm hàng đầu

Theo ghi nhận mới nhất, cỏ tại sân Mỹ Đình phát triển rất tốt, đạt chất lượng cao

Với nguồn kinh phí lên tới hàng tỷ đồng, Toàn bộ lớp cỏ cũ được thay mới, nền sân được xử lý lại với độ sâu từ 40 đến 50 cm nhằm bảo đảm chất lượng thi đấu

Loại cỏ được sử dụng tại sân Mỹ Đình giống với nhiều sân vận động lớn trên thế giới, trong đó có sân Old Trafford của Manchester Unitd

Hiện tại, sân vẫn đang tiến hành sửa chữa một số hạng mục nhỏ để có diện mạo tốt nhất khi các đội bóng đến đây thi đấu

Việc trở lại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa lớn về tinh thần, bởi đây là nơi đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc vinh quang lịch sử của bóng đá Việt Nam

Khu vực vào đường hầm

Góc nhìn từ phía trên khán đài

Khu vực khán đài

Chất lượng ghế trên khán đài sau nhiều năm cũng đã có sự xuống cấp

Cột gôn, dàn đèn và các hạng mục phục vụ thi đấu được bảo trì

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore vào ngày 31/7 và Campuchia ngày 7/8 tại sân Mỹ Đình trong các trận đấu thuộc vòng bảng

Theo Tiên Tiên - Ảnh: Tràng Dương

Đời sống pháp luật

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