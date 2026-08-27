Phần bổ dưỡng của bắp ngô, nhiều người không biết lại bỏ đi

Theo PudMed, ngô cung cấp tinh bột, chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật. Một bắp ngô cả lõi nặng khoảng 200g có khoảng 6g chất xơ - loại chất góp phần tăng cảm giác no, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate.

Ngô cũng giàu kali, khoảng 238mg/100g. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, kali có thể giảm tác động của natri và hỗ trợ thư giãn thành mạch, qua đó góp phần kiểm soát huyết áp. Bên cạnh đó, ngô chứa vitamin B2 và carotenoid. Vitamin B2 cần thiết cho sức khỏe da và niêm mạc trong khi các carotenoid như lutein và zeaxanthin được quan tâm đối với sức khỏe mắt.

Khi ăn ngô, nhiều người chỉ ăn hạt và bỏ phần râu ngô đi. Tuy nhiên, râu ngô cũng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như:

Cung cấp chất chống oxy hóa

Theo Healthline, chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật bảo vệ tế bào cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do và căng thẳng oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa là một trong những nguyên nhân chính gây ra một số bệnh mãn tính, bao gồm đái tháo đường, bệnh tim, ung thư và viêm nhiễm.

Râu ngô là một nguồn giàu chất chống oxy hóa flavonoid tự nhiên. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như sterol, saponin, allantoin, alkaloid, vitamin K, vitamin C, polyphenol và tannin.

Có đặc tính chống viêm

Một nghiên cứu năm 2022 trên chuột gerbil Mông Cổ cho thấy râu ngô có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ, một phần là do khả năng giảm viêm. Một nghiên cứu khác trên động vật năm 2024 cũng cho thấy râu ngô có phản ứng chống viêm ở chuột.

Chất xơ thực vật dạng sợi này cũng chứa magie, giúp điều chỉnh phản ứng viêm của cơ thể. Tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu này không thể áp dụng trực tiếp cho con người. Cần có các thử nghiệm lâm sàng trên người để xác minh kết quả và bản chất chống viêm của râu ngô.

Có thể giúp kiểm soát đường huyết

Ảnh minh họa.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng râu ngô có thể làm giảm lượng đường trong máu và giúp kiểm soát các triệu chứng bệnh đái tháo đường.

Một nghiên cứu năm 2024 trên chuột mắc bệnh đái tháo đường tuýp 1 cho thấy râu ngô có thể giúp giảm vi khuẩn đường ruột và viêm ruột liên quan đến tình trạng này. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng râu ngô có thể là một lựa chọn điều trị tiềm năng cho bệnh đái tháo đường tuýp 1.

Một bài đánh giá từ năm 2023 cũng lưu ý rằng nó đã được chứng minh giúp tăng sản xuất insulin ở chuột. Nó cũng giúp phục hồi tổn thương tuyến tụy và kiểm soát lượng đường trong máu ở chuột. Điều này có nghĩa là râu ngô có thể giúp ngăn ngừa tăng đường huyết. Mặc dù những kết quả này đầy hứa hẹn, nhưng cần có các nghiên cứu trên người.

Có thể làm giảm huyết áp

Râu ngô có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh cao huyết áp. Nó giúp loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó, nó có thể là một lựa chọn thay thế tự nhiên cho thuốc lợi tiểu theo toa, thường được sử dụng để giảm huyết áp.

Một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp từ năm 2019 cũng cho thấy trà râu ngô kết hợp với các phương pháp điều trị tăng huyết áp thông thường có thể hiệu quả hơn so với chỉ sử dụng các phương pháp điều trị truyền thống đơn thuần. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người.

Có thể giảm cholesterol

Râu ngô cũng có thể làm giảm cholesterol. Một nghiên cứu trên động vật năm 2020 cho thấy chuột được cho uống chiết xuất râu ngô đã giảm đáng kể tổng lượng cholesterol và LDL (cholesterol xấu) cùng với sự gia tăng HDL (cholesterol tốt).

Trong một nghiên cứu năm 2016 trên chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo, những con chuột được cho uống râu ngô có tổng lượng cholesterol thấp hơn đáng kể so với những con chuột không được bổ sung chất này. Cần thêm nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trên người để xác minh tác dụng của râu ngô đối với mức cholesterol.

Râu ngô thường được dùng để nấu nước uống. Nếu sử dụng râu ngô như một loại đồ uống, nên ưu tiên nguyên liệu sạch, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, rửa kỹ và không thêm nhiều đường. Không nên tự ý cô đặc thành các loại nước uống có hàm lượng hoạt chất cao hoặc sử dụng thay thế thuốc điều trị.

Cách dùng râu ngô:

Dùng khoảng 10-20g râu ngô tươi hoặc lượng tương đương râu ngô khô.

Rửa thật sạch, có thể ngâm nước sạch rồi rửa lại để loại bỏ bụi bẩn.

Cho vào khoảng 500-700 ml nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa khoảng 10-15 phút.

Lọc lấy nước, để ấm hoặc nguội rồi uống trong ngày.

Không nên cho nhiều đường, đặc biệt ở người thừa cân, gan nhiễm mỡ hoặc có rối loạn đường huyết.

Râu ngô sau khi làm sạch có thể phơi hoặc sấy khô, bảo quản nơi khô ráo. Khi sử dụng, lấy một lượng vừa phải nấu thành nước uống.