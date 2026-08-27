Việt Nam có loại cá giá rẻ nhưng thế giới rất ưa chuộng: Mỹ đánh giá dinh dưỡng vượt cả cá hồi

Loại cá đang được nhắc đến chính là cá rô phi!

Chất thịt ngọt thanh, ít xương được thế giới ưa chuộng

Cá rô phi từ lâu đã quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt nhờ chất thịt trắng thơm, ngọt thanh, dễ chế biến và chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Trong các dòng cá nước ngọt, loại cá này nổi bật nhờ hương vị nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể thay thế thịt gà trong thực đơn hằng ngày. Chính nhờ ưu điểm đó, nó được ưu ái gọi bằng cái tên "gà nước", một nguồn thực phẩm bổ dưỡng phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Ảnh minh họa

Không dừng lại ở thị trường nội địa, "gà nước" còn tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thế giới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cá rô phi liên tục góp mặt trong top 10 loại thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ, chỉ xếp sau tôm và cá hồi. Ngoài ra, sản phẩm này cũng rất đắt khách tại Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong xu hướng tiêu dùng ưu tiên thực phẩm lành mạnh, cá rô phi dần trở thành lựa chọn hàng đầu để thay thế thịt đỏ.

Sở hữu phần thịt chắc, đậm vị và đặc biệt rất ít xương dăm, loại cá này là giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn bổ sung đạm nhưng lại ngại cảm giác hóc xương. Nhờ đặc tính dễ ăn và dễ hấp thu, cá rô phi hiện xuất hiện phổ biến trong các thực đơn ăn kiêng, chế độ dưỡng sinh và dinh dưỡng chuyên biệt cho người cao tuổi.

Hàm lượng dưỡng chất ấn tượng, tốt cho sức khỏe

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g cá rô phi chứa tới 26g protein và 128 calo. Tức là cao hơn lượng protein trung bình của nhiều loài cá biển, trong đó có cá hồi với 20g trên 100g thịt cá. Ngoài ra, loại cá này chứa rất ít chất béo, chỉ khoảng 3g và phần lớn là chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch.

Cá rô phi còn cung cấp phong phú các vitamin cùng khoáng chất thiết yếu cho cơ thể bao gồm:

- Niacin (Vitamin B3): Đáp ứng 24% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày (RDI).

- Vitamin B12: Đáp ứng 31% RDI.

- Phốt pho: Đáp ứng 20% RDI.

- Kali: Đáp ứng 20% RDI.

- Selen: Đáp ứng tới 78% RDI.

Ảnh minh họa

Nhờ có hệ dưỡng chất phong phú, giới chuyên môn đánh giá cá rô phi mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe vượt trội cho người sử dụng. Nổi bật như 8 lợi ích dưới đây:

1. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Lượng calo thấp kết hợp với đạm dồi dào giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn hiệu quả cho người giảm cân.

2. Bảo vệ hệ tim mạch

Axit béo không bão hòa trong cá giúp hạ cholesterol xấu, hỗ trợ lưu thông máu và điều hòa huyết áp ổn định.

3. Tăng cường sức khỏe xương

Sự kết hợp giữa canxi, phốt pho và vitamin D giúp duy trì mật độ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương.

4. Cải thiện chức năng não bộ

Hàm lượng vitamin B12 và choline dồi dào hỗ trợ bảo vệ hệ thần kinh, tăng cường trí nhớ và sự tập trung.

5. Tăng cường hệ miễn dịch

Lượng selen phong phú đóng vai trò như chất chống oxy hóa, kích thích sản sinh tế bào đề kháng bảo vệ cơ thể.

Ảnh minh họa

6. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Selen cùng các vi chất giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

7. Tốt cho sức khỏe thị giác

Hàm lượng vitamin A cùng omega 3 giúp nuôi dưỡng tế bào nhãn cầu, làm giảm tình trạng khô mắt và nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

8. Thúc đẩy phục hồi tổn thương

Nguồn đạm chất lượng cao giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo mô tế bào, hỗ trợ vết thương mau lành và duy trì khối cơ săn chắc.

Một số lưu ý khi ăn cá rô phi

Dù giàu dinh dưỡng, bạn vẫn cần nắm rõ các nguyên tắc quan trọng từ lượng ăn, đối tượng cẩn trọng đến cách sơ chế để bảo vệ sức khỏe:

- Lượng ăn chuẩn và phân bổ thực đơn: Hạn mức thủy hải sản tối đa cho người trưởng thành là khoảng 340g mỗi tuần theo FDA. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn cá rô phi từ 1 đến 2 bữa mỗi tuần (khoảng 100g đến 150g mỗi bữa) và cần luân phiên kết hợp các loại cá biển khác để cân bằng dưỡng chất.

- Đối tượng cần cẩn trọng: Người mắc bệnh gút hoặc nồng độ axit uric cao nên tiết chế do cá chứa lượng purin trung bình. Bệnh nhân suy thận nặng cần kiểm soát đạm hoặc người có tiền sử dị ứng thủy sản cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ảnh minh họa

- Chọn cá tươi, rõ nguồn gốc: Do đặc tính ăn tạp, cá dễ nhiễm kim loại nặng nếu sống ở nguồn nước bẩn. Bạn nên chọn cá bơi khỏe, mắt trong, mang đỏ tươi, vảy bám chặt và tránh mua cá thịt mềm nhũn, có mùi lạ.

- Sơ chế sạch màng đen, nấu chín kỹ: Bắt buộc cạo sạch màng đen trong bụng cá để loại bỏ vi khuẩn và mùi tanh. Tuyệt đối không ăn gỏi hay cá tái để phòng tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột.