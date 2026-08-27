“Cánh tay nối dài” của ngành y tế trong dự phòng, quản lý đột quỵ tại cộng đồng

Đó là hành trình bền bỉ từ chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ nhận diện sớm nguy cơ, đến mở rộng các chương trình tầm soát đột quỵ, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân trên quy mô toàn quốc.

Hội nghị Đột quỵ TP.HCM do Hội Đột quỵ TP.HCM phối hợp với Hội Y học TP.HCM tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 15/8 - 16/8. Sự kiện quy tụ gần 900 chuyên gia y tế, bác sĩ trong và ngoài nước tham dự, báo cáo. Đây được đánh giá là một trong những diễn đàn khoa học quy mô và quan trọng trong lĩnh vực thần kinh - mạch máu não. Tại hội nghị, các chuyên gia đã cập nhật các xu hướng mới và tiến bộ khoa học trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và phục hồi sau đột quỵ cho bệnh nhân.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân Dân 115, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân Dân 115, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM đã chia sẻ những thực trạng đáng lưu ý về đột quỵ tại Việt Nam và tầm quan trọng của việc chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Chuyên gia cho biết, theo ước tính của Bộ Y tế, nước ta ghi nhận hơn 200.000 ca đột quỵ mỗi năm. Con số này cho thấy đột quỵ không chỉ để lại gánh nặng đối với người bệnh và gia đình, mà còn gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và xã hội.

Trước bối cảnh số ca đột quỵ có xu hướng gia tăng và trẻ hoá, việc tăng cường quản lý, phòng bệnh từ tuyến y tế cơ sở và cộng đồng mang ý nghĩa then chốt trong giảm gánh nặng bệnh tật. Trong bài báo cáo về "Mô hình dự phòng đột quỵ trong cộng đồng", ThS.BS. Lê Thanh Khôi - Phó giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và cách tiếp cận chủ động của đơn vị y tế trong phòng ngừa đột quỵ.

ThS.BS. Lê Thanh Khôi - Phó giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ về mô hình dự phòng đột quỵ trong cộng đồng

Bác sĩ nhấn mạnh, các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rung nhĩ diễn biến âm thầm và khó phát hiện sớm không tầm soát, kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Bên cạnh đó, "khoảng trống" về nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ khiến nhiều người bệnh bỏ lỡ "giờ vàng" trong điều trị. Từ thực tế này, việc tận dụng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng như những "điểm chạm y tế tuyến đầu" mở ra hướng tiếp cận thiết thực. Điều này sẽ giúp người dân thuận tiện cập nhật thông tin y khoa, tư vấn y tế, được hỗ trợ tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh chủ động.

Long Châu chung tay cùng ngành y tế mở rộng các hoạt động tầm soát đột quỵ, quản lý các yếu tố nguy cơ trong cộng đồng, nâng cao nhận thức người dân về chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Từ đầu năm nay, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đẩy mạnh hợp tác công - tư, phối hợp chặt chẽ với ban ngành y tế trong chương trình tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam. Chương trình được triển khai với tầm nhìn dài hạn, liên tục và có hệ thống, thể hiện cam kết đồng hành bền vững trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường phòng bệnh và ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu gánh nặng do đột quỵ trong cộng đồng.

Trong đó, Long Châu đóng vai trò là điểm tựa sức khỏe "gần dân, sát dân", mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch. Đơn vị kỳ vọng, mọi người dân được tiếp cận thông tin khoa học nhanh chóng và chính xác, sàng lọc kịp thời, quản lý tốt các yếu tố nguy cơ đột quỵ ngay từ những bước chăm sóc ban đầu; qua đó giảm thiểu số ca bệnh nặng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Long Châu phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở y tế mở rộng chuỗi chương trình tầm soát đột quỵ, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân ba miền.

Bên cạnh đó, trên tinh thần lấy người dân làm động lực, lấy dự phòng là trung tâm, Long Châu không ngừng mở rộng mạng lưới kết nối chuyên môn với các tổ chức, cơ quan, đơn vị y tế hàng đầu như: Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Urgo Foundation, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM... Nỗ lực hướng đến chuẩn hóa chuyên môn cho đội ngũ y tế, đồng thời gia tăng nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung và dự phòng đột quỵ nói riêng.

Với sự đồng hành xuyên suốt của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, hơn 23.000 chuyên viên y tế Long Châu đã được đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng về nhận diện F.A.S.T, sơ cứu ban đầu đột quỵ, cũng như sơ cấp cứu trong các trường hợp khẩn cấp khác. Hàng trăm chương trình tập huấn nâng cao được triển khai định kỳ, góp phần củng cố năng lực ứng phó và kỹ năng thực hành cho đội ngũ y tế tuyến đầu.

Với hơn 22.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống, Long Châu nỗ lực xây dựng mạng lưới hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng, giúp người dân tiếp cận y tế kịp thời ngay gần nơi sinh sống.

ThS.BS. Lê Thanh Khôi cho biết, trong thực tế, những kỹ năng được đào tạo đã phát huy hiệu quả. Các chuyên viên y tế Long Châu đã nhiều lần sơ cấp cứu và hỗ trợ chuyển viện thành công cho người nghi bị đột quỵ trong "thời gian vàng". Nhiều trường hợp gặp nạn đột ngột cũng được phát hiện nhanh và xử trí "thần tốc".

Đồng thời, với mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng phủ rộng 34 tỉnh thành cùng nền tảng số hiện đại, Long Châu ngày càng phát huy vai trò "cánh tay nối dài" của ngành y tế, trực tiếp tham gia và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Tiêu biểu là tầm soát rung nhĩ miễn phí tại các nhà thuốc trên toàn quốc; tổ chức các lớp tập huấn định kỳ, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về nhận diện đột quỵ và xử trí ban đầu…

Dược sĩ hỗ trợ người dân kiểm tra huyết áp, phát hiện cảnh báo rung nhĩ ngay tại nhà thuốc.

Theo chuyên gia y tế, phòng bệnh là giải pháp quan trọng hàng đầu để có thể giảm tần suất bị đột quỵ trong cộng đồng. Các bệnh lý nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid và thói quen sống không lành mạnh: dùng chất kích thích, nghiện bia rượu, thuốc lá… chính là những "thủ phạm" gây ra đột quỵ. Do đó, người dân và ngành y tế cần quan tâm, chủ động phòng ngừa các bệnh lý nền, việc phát hiện sớm và quản lý các yếu tố nguy cơ trong cộng đồng vô cùng cấp thiết .

Thông qua chuỗi chương trình "Hành trình sức khoẻ", phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị y tế, Long Châu tổ chức các buổi khám lưu động, tầm soát đột quỵ và phát thuốc miễn phí cho người dân khắp mọi miền đất nước. Chương trình ưu tiên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo, giúp người dân được chăm sóc sức khoẻ, phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ và can thiệp kịp thời, xây dựng lối sống khoa học, lành mạnh hơn.

Tại Hội nghị Đột quỵ TP.HCM 2026, Long Châu giới thiệu công nghệ mới trong kiểm tra sức khoẻ tại nhà, hỗ trợ khách tham dự hội nghị đo huyết áp, tầm soát rung nhĩ.

Những nỗ lực này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đơn vị trong xây dựng mạng lưới y tế cơ sở vì dân, phụng sự thiết thực cho cộng đồng, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng ngành y tế đẩy lùi gánh nặng đột quỵ, Long Châu thể hiện quyết tâm cao trong chung tay giải quyết các vấn đề sức khỏe thời đại. Mục tiêu lâu dài là góp phần giảm thiểu tử vong và tàn phế do đột quỵ và các bệnh mạn tính, xây dựng nền tảng sống khỏe bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.