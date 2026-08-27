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6 vật dụng cần lưu ý và thay mới thường xuyên ở nhà vệ sinh

| | Sống

Nhà vệ sinh là nơi được làm sạch thường xuyên, nhưng không phải vật dụng bên trong cũng được chú ý đúng mức. Một số món tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, thường xuyên ẩm ướt hoặc tiếp xúc với chất bẩn có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, nấm mốc nếu sử dụng quá lâu.

Nhiều dụng cụ nhà vệ sinh cần được thay thường xuyên. Ảnh: Pexels.

Bàn chải đánh răng

Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, nên thay bàn chải đánh răng khoảng 3-4 tháng/lần, hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải bị tòe, xơ hoặc mất hình dạng. Bàn chải đã mòn không chỉ kém hiệu quả làm sạch mà còn có thể lưu giữ nhiều vi khuẩn hơn.

Bông tắm, xơ mướp

Bông tắm và xơ mướp thường xuyên giữ nước, tế bào da chết và các chất bẩn sau khi sử dụng. Nếu không được làm sạch và làm khô đúng cách, chúng có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển.

Chuyên gia khuyến nghị xơ mướp tự nhiên nên thay sau 3-4 tuần, trong khi loại bằng nhựa có thể dùng khoảng 2 tháng. Nếu xuất hiện nấm mốc hoặc mùi ẩm mốc, cần bỏ ngay.

Khăn tắm

Khăn tắm nên được giặt 1 lần/tuần. Ảnh: Pexels

Khăn tắm hấp thụ nước, tế bào da chết và các vi sinh vật trên cơ thể. Khi khăn bị giữ ẩm lâu, vi khuẩn và nấm có thể phát triển.

Khăn tắm nên được giặt ít nhất một lần mỗi tuần và thay mới 6 tháng/lần. Đồng thời bạn nên treo trải rộng để khô hoàn toàn giữa các lần sử dụng. Nếu nhà có độ ẩm cao, tần suất giặt nên tăng lên.

Chổi cọ bồn cầu

Chổi cọ bồn cầu tiếp xúc trực tiếp với chất thải nên dễ mang theo vi khuẩn. Sai lầm thường gặp là dùng xong rồi đặt ngay chiếc chổi còn ướt vào hộp kín.

Sau khi sử dụng, nên rửa sạch chổi và để khô trước khi cất. Khi lông chổi bị tòe, đổi màu, có mùi hoặc không thể làm sạch hoàn toàn, nên thay mới.

Thảm nhà tắm

Thảm nhà tắm liên tục hứng nước từ chân người vừa tắm. Nếu không được giặt và làm khô thường xuyên, thảm có thể xuất hiện mùi ẩm, nấm mốc.

Không có một mốc thời gian thay mới cố định cho mọi loại thảm. Tuy nhiên, nếu thảm liên tục có mùi, xuất hiện nấm mốc, bị mục hoặc không còn khả năng khô nhanh, đã đến lúc nên thay.

Ảnh: Pexels

Thùng rác

Thùng rác trong nhà tắm thường chứa các loại rác thải ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng. Việc vệ sinh thùng rác định kỳ là cần thiết và nên thay mới sau khoảng 1 - 2 năm sử dụng nhằm duy trì môi trường thật khô thoáng.

Các bạn cũng nên lưu ý đến tình trạng của mỗi vật dụng nhằm đảm bảo phòng tắm luôn ở trong tình trạng bảo đảm tốt nhất, từ không gian thoáng mát và đồ dùng thật sạch sẽ.

Tổng hợp

Lâm An

Phụ Nữ Mới

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