Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên, chúc mừng Hai Long

| | Sống

Khoảnh khắc tuyển Việt Nam hạnh phúc ngắm nhìn chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước xuống sân trao cúp cho tuyển Việt Nam

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 2.

Đình Bắc gây sốt với khoảnh khắc ngắm nhìn chiếc vô địch, đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2004 được tham dự một giải vô địch Đông Nam Á và đã giành chức vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 3.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam đều trân trọng, ngắm nhìn chiếc cúp vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 4.

Ai bước lên bục nhận huy chương cũng chạm tay vào chiếc cúp

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 5.

Khổng Minh Gia Bảo hạnh phúc chạm tay vào cúp vô địch ASEAN Cup

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 6.

Xuân Mạnh có lần thứ 2 được chạm tay vào cúp vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 7.

Hai Long cũng tận tay chạm vào chiếc cúp rất vất vả mới có được

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 8.

Hoàng Hên hôn cúp vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 9.

Quang Kiệt có lần đầu tiên trong sự nghiệp được thi đấu ở giải ASEAN Cup

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 10.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao huy chương và chúc mừng Hai Long

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 11.

Khoảnh khắc các lãnh đạo trao huy chương cho cầu thủ tuyển Việt Nam

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 12.

Hoàng Hên khoác cờ Việt Nam lên bục nhận huy chương

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 14.

Khoảnh khắc Quang Hải giơ tay số 3 vì đã 3 lần vô địch ASEAN Cup, còn HLV Kim Sang-sik đã 2 lần liên tiếp giành chức vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 15.

HLV Kim Snag-sik ăn mừng đáng yêu cùng các học trò

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 16.
Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 18.

Các cầu thủ công kênh HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 19.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được cầu thủ công kênh

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 20.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 21.

Ảnh: HĐ

Không ai sánh được Đình Bắc: Bộ sưu tập danh hiệu gây choáng ở tuổi 22, từ Vua phá lưới châu Á đến MVP ASEAN Cup

Theo Tiên Tiên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Siêu mái vòm' 60.000 chỗ của Việt Nam mà Chủ tịch FIFA vừa thăm: Do Vingroup xây dựng, tiến độ 'thần tốc'

'Siêu mái vòm' 60.000 chỗ của Việt Nam mà Chủ tịch FIFA vừa thăm: Do Vingroup xây dựng, tiến độ 'thần tốc' Nổi bật

Hoàng Hên đội mũ cối, khoác cờ Việt Nam ăn mừng: "Chúng tôi đã vô địch, món quà này xin dành tặng CĐV Việt Nam"

Hoàng Hên đội mũ cối, khoác cờ Việt Nam ăn mừng: "Chúng tôi đã vô địch, món quà này xin dành tặng CĐV Việt Nam" Nổi bật

Thủ phạm gây rụng tóc, hói đầu có đầy trên mâm cơm người Việt: Bác sĩ khuyên nên ăn 4 món sau để tóc chắc khỏe

Thủ phạm gây rụng tóc, hói đầu có đầy trên mâm cơm người Việt: Bác sĩ khuyên nên ăn 4 món sau để tóc chắc khỏe

14:45 , 27/08/2026
5 lý do vì sao nhiều gia đình đặt bát muối ở các góc nhà

5 lý do vì sao nhiều gia đình đặt bát muối ở các góc nhà

14:18 , 27/08/2026
Aptomat trong nhà liên tục bị nhảy nên làm gì đầu tiên?

Aptomat trong nhà liên tục bị nhảy nên làm gì đầu tiên?

14:02 , 27/08/2026
Công an xác minh số tiền 10.000.000 đồng nằm lăn lóc bên đường

Công an xác minh số tiền 10.000.000 đồng nằm lăn lóc bên đường

13:42 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên