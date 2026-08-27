Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chọn cách ăn mừng đặc biệt, ai thấy cũng gật gù khen
Theo Linh Đan |
27-08-2026 - 11:13 AM |
Lifestyle
HLV Kim Sang-sik đã làm được điều mà chưa một chiến lược gia nào chạm tới cùng bóng đá Việt Nam.
- 27-08-2026
- 27-08-2026
- 27-08-2026
Theo Linh Đan
Đời sống & pháp luật
Theo Đời sống & pháp luật
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