Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chọn cách ăn mừng đặc biệt, ai thấy cũng gật gù khen

Thậm chí, HLV Kim Sang-sik còn bảo Văn Vĩ tạo dáng số 2 theo cách khác để có một bức ảnh thú vị hơn. Bản thân Văn Vĩ cũng là trụ cột tuyển Việt Nam trong hành trình lên ngôi tại AFF Cup 2024 và 2026.