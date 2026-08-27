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Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chọn cách ăn mừng đặc biệt, ai thấy cũng gật gù khen

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HLV Kim Sang-sik đã làm được điều mà chưa một chiến lược gia nào chạm tới cùng bóng đá Việt Nam.

Với việc cùng các học trò vượt qua tuyển Thái Lan, ông Kim Sang-sik đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Và để ghi lại dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, thầy Kim đã đề nghị các học trò cùng tạo dáng tay ăn mừng với số 2, tương ứng với 2 chức vô địch AFF Cup.

Thậm chí, HLV Kim Sang-sik còn bảo Văn Vĩ tạo dáng số 2 theo cách khác để có một bức ảnh thú vị hơn. Bản thân Văn Vĩ cũng là trụ cột tuyển Việt Nam trong hành trình lên ngôi tại AFF Cup 2024 và 2026.

Xuân Mạnh là cái tên tiếp theo trong đội hình 2 lần vô địch AFF Cup liên tiếp.

HLV Kim Sang-sik chỉ đổi vị trí đứng và giữ nguyên dáng ăn mừng khi chụp ảnh cùng các học trò.

Chỉ đến khi chụp ảnh cùng Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, người giữ trọng trách Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026, thầy Kim mới đổi dáng ăn mừng nghiêm túc hơn.

Sau đó, đến khi tập thể ban huấn luyện tuyển Việt Nam chụp ảnh, ông lại yêu cầu tất cả tạo dáng hình tay số 2. HLV thủ môn Lee Won-jae lúc này đang phổ biến lại thông tin cho các cộng sự.

Và rồi tất cả đã có một bức ảnh tập thể đáng nhớ.

Trước đó, tuyển Việt Nam có có một kiểu ảnh tập thể với cách ăn mừng tương tự.

HLV Kim Sang-sik và bí mật về hai ngón đòn khiến tuyển Thái Lan gục ngã tại Rajamangala

Theo Linh Đan

Đời sống & pháp luật

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