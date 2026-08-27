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Quang Hải cười hớn hở, vẫy tay rối rít khi tìm thấy vợ trên khán đài, đeo huy chương vô địch ASEAN Cup cho bà xã xinh đẹp Chu Thanh Huyền

| | Lifestyle

Khoảnh khắc Quang Hải đang ăn mừng giữa sân bỗng nhận ra bà xã Chu Thanh Huyền trên khán đài khiến người hâm mộ thích thú. Nam cầu thủ cười tươi, vẫy tay rối rít rồi tìm đến trao tấm huy chương vàng cho vợ.

Sau khi cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Quang Hải có một khoảnh khắc đặc biệt đáng yêu bên bà xã Chu Thanh Huyền. Trong đoạn video được ghi lại sau trận chung kết, tiền vệ số 19 đang hòa mình vào màn ăn mừng cùng các đồng đội. Trên cổ anh là tấm huy chương vàng, gương mặt vẫn ngập tràn niềm vui sau một đêm lịch sử.

Thế rồi, giữa biển người trên sân Mỹ Đình, Quang Hải bất ngờ nhìn thấy Chu Thanh Huyền trên khán đài. Phản ứng của anh lập tức khiến người xem bật cười. Quang Hải nở nụ cười hớn hở, liên tục vẫy tay rối rít về phía bà xã. Ánh mắt đầy niềm vui của anh hướng thẳng lên khán đài, còn tay không ngừng vẫy, thể hiện rõ sự phấn khích khi nhìn thấy người vợ đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc anh cùng ĐT Việt Nam lên ngôi.

Quang Hải vẫy tay với vợ trên khán đài (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Sau đó, Quang Hải tiến lại gần khu vực của Chu Thanh Huyền. Đáng chú ý, bà xã của tiền vệ số 19 cũng cực kỳ nổi bật khi diện áo đấu mang số 19, đúng số áo của chồng. Chu Thanh Huyền xuất hiện với kiểu tóc cực "cháy", nụ cười rạng rỡ, cùng Quang Hải tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Và món quà Quang Hải dành cho vợ chính là tấm huy chương vàng ASEAN Cup mà anh vừa nhận được. Nam cầu thủ đeo huy chương cho bà xã, biến món kỷ niệm của chức vô địch thành một món quà đầy ý nghĩa dành cho người luôn đồng hành cùng anh.

Quang Hải đeo huy chương vàng Asean Cup 2026 cho bà xã Chu Thanh Huyền (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc ấy càng ngọt ngào khi Chu Thanh Huyền luôn đồng hành và cổ vũ Quang Hải cùng ĐT Việt Nam trong suốt giải đấu. Sau những phút giây căng thẳng dưới sân, hai vợ chồng cuối cùng có thể cùng nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Với Quang Hải, đây là một chức vô địch đặc biệt. Anh không chỉ cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á mà còn có dấu ấn quan trọng trong hành trình này. Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, chính Quang Hải là người ghi bàn thắng thứ hai giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Đến trận chung kết tại Mỹ Đình, Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và đăng quang với tổng tỷ số 4-2. Và khi mọi áp lực đã qua, Quang Hải lại có một màn ăn mừng rất đời thường: thấy vợ giữa biển người là cười tít mắt, vẫy tay rối rít rồi mang ngay huy chương vàng đến tặng bà xã.

Chu Thanh Huyền cũng chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ cần khoác chiếc áo số 19, đứng cạnh chồng và cầm trên tay tấm huy chương vàng, cô đã trở thành một phần trong khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ của Quang Hải.

Chu Thanh Huyền đưa con trai đến sân Mỹ Đình cổ vũ Quang Hải ngày vô địch (Ảnh: FBNV)

1 tỷ đồng trên người vợ Quang Hải

Theo Tú Tú

Đời sống & pháp luật

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