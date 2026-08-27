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Được Tổng thống Hàn Quốc đặt biệt danh, HLV Kim Sang-sik xin làm 'vua' 1 ngày

| | Thị trường

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiết lộ biệt danh mà Tổng thống Hàn Quốc đặt cho ông, so sánh niềm vui vô địch như cảm giác được làm vua.

Tối 26/8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục là “vua” của bóng đá Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ niềm vui bằng cách ví von chức vô địch như cảm giác được làm “vua”.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik tiết lộ: “Hồi đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sang thăm Việt Nam và nói rằng bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua, còn Kim Sang-sik chính là vua trong môn thể thao này. Thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành “vua” như lời ngài Tổng thống.

Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm “vua” này trong ngày hôm nay thôi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 sau 90 phút trận chung kết lượt về. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-2 và giành chức vô địch Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik

Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. HLV Kim Sang-sik cũng tiếp tục nối dài chuỗi danh hiệu cùng bóng đá Việt Nam với 2 chức vô địch Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia (2024, 2026) và 2 lần đăng quang cùng đội tuyển trẻ (tại SEA Games 33 và U23 Đông Nam Á cùng trong năm 2025).

“Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đã gục xuống, có lẽ tôi không còn sức lực nào. Tôi đã giải tỏa được hết khó khăn trong trận đấu vừa qua. Cuộc sống và bóng đá rất khó khăn nhưng chúng tôi đã đứng dậy và đã làm được, đó là điều quan trọng nhất.

Tôi không có ước mơ gì lúc này. Hai năm vừa qua, tôi đã giành 4 chức vô địch cùng các đội bóng Việt Nam. Đó là điều đáng tự hào không chỉ của tôi mà còn của bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ muốn hôm nay vui vẻ nhất cùng các cầu thủ ”, HLV Kim Sang-sik nói.

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Theo Mai Phương/VTC News

VTC News

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