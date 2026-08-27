Tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận thưởng nóng 100 triệu + một xế hộp trị giá 600 triệu

Nguyễn Xuân Son nhận thưởng nóng. Ảnh: Facebook Xuân Son.

Trong một trận chung kết, dấu ấn của cầu thủ không chỉ được thể hiện qua những bàn thắng. Những pha xử lý tạo đột biến, khả năng mở ra cơ hội cho đồng đội hay tinh thần chiến đấu đến những phút cuối cũng góp phần tạo nên màn trình diễn của một cầu thủ.

Tại chung kết ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn với lối chơi kỹ thuật, mạnh mẽ và quyết tâm. Dù không trực tiếp ghi bàn, tiền đạo này có những tình huống xử lý đáng chú ý và góp công vào bàn thắng của Đội tuyển Việt Nam.

Cùng các đồng đội, Xuân Son đã chiến đấu hết mình để đưa đội tuyển đến chiến thắng cuối cùng và nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

Để ghi nhận màn trình diễn cũng như những đóng góp của Nguyễn Xuân Son trong hành trình chinh phục chức vô địch, Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đã quyết định trao tặng anh 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship .

Theo đại diện Geleximco và thương hiệu O&J, đây cũng là phần thưởng dành cho Đại sứ thương hiệu Nguyễn Xuân Son, đồng thời ghi nhận tinh thần thi đấu mạnh mẽ, quyết tâm và khát khao chinh phục của tiền đạo này.

JAECOO J5 EV Flagship là mẫu SUV thuần điện được lựa chọn làm phần thưởng cho Nguyễn Xuân Son. Mẫu xe này mới ra mắt tại thị trường Việt Nam cách đây chưa lâu, sở hữu mô-tơ điện công suất 208 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,7 giây.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin dung lượng 58,9 kWh, với phạm vi di chuyển tối đa khoảng 461 km sau mỗi lần sạc đầy.

Bên cạnh khả năng vận hành, JAECOO J5 EV Flagship được trang bị hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, cùng 18 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS, 6 túi khí và camera toàn cảnh 540 HD.

Mẫu xe cũng được trang bị một loạt tiện nghi và công nghệ nhằm hướng tới trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn trong điều kiện vận hành hàng ngày.

Việc trao JAECOO J5 EV Flagship cho Nguyễn Xuân Son cũng được Omoda & Jaecoo Việt Nam xem là sự đồng điệu giữa hình ảnh của mẫu SUV điện và tinh thần thi đấu của tiền đạo này: mạnh mẽ, quyết liệt và luôn hướng tới những cột mốc mới.

Từ sân cỏ đến những hành trình phía trước, chiếc xe được kỳ vọng trở thành phần thưởng ghi dấu màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son trong hành trình cùng Đội tuyển Việt Nam chinh phục ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.