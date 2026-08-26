Gọi điện quảng cáo sai khung giờ có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Vấn nạn người dùng di động liên tục bị làm phiền bởi các cuộc gọi, tin nhắn chào mời bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm... vào giờ nghỉ ngơi đã diễn ra trong thời gian dài. Nhằm chấn chỉnh hoạt động tiếp thị qua mạng viễn thông, Nghị định 330/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/8/2026) đã đưa ra các quy định cụ thể về thời gian, tần suất liên hệ và các chế tài tài chính tương ứng với từng mức độ vi phạm.

Quy định khung giờ, tần suất và chế tài xử phạt quảng cáo trái phép

Tại Điều 37 của Nghị định, đơn vị quảng cáo chỉ được phép thực hiện cuộc gọi quảng cáo trong khoảng thời gian từ 8h đến 17h và gửi tin nhắn quảng cáo từ 7h đến 22h hằng ngày, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người sử dụng.

Trong vòng 24 giờ, mỗi thuê bao chỉ được nhận tối đa 1 cuộc gọi quảng cáo và 3 tin nhắn quảng cáo (hoặc 03 thư điện tử quảng cáo đến một địa chỉ email) nếu không có sự đồng thuận từ trước.

Hành vi gọi điện, nhắn tin ngoài khung giờ cho phép, vượt quá tần suất quy định hoặc che giấu thông tin người gửi bị áp dụng mức phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với cá nhân. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 7 về nguyên tắc xử phạt, mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm sẽ gấp đôi cá nhân, tương đương từ 60 đến 100 triệu đồng.

Tin nhắn rác, lừa đảo vẫn làm phiền người dùng. (Ảnh: Thụy Phương)

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi gửi tin nhắn, email hoặc gọi điện quảng cáo khi chưa được sự đồng ý của người nhận, hoặc tiếp tục gửi sau khi người dùng đã từ chối. Mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng cho hành vi không gắn nhãn quảng cáo hoặc không lưu trữ thông tin đăng ký, từ chối nhận quảng cáo tối thiểu 1 năm.

Đặc biệt, hành vi gửi tin nhắn hoặc gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo bị áp dụng mức phạt tiền từ 80 đến 90 triệu đồng đối với cá nhân và từ 160 đến 180 triệu đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, tùy vào loại hành vi vi phạm cụ thể, tổ chức và cá nhân còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ quyền sử dụng tên định danh từ 1 đến 3 tháng, đình chỉ việc cung cấp dịch vụ đối với khách hàng mới từ 1 đến 3 tháng; hoặc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi số điện thoại vi phạm (chỉ áp dụng đối với các vi phạm tại khoản 1 Điều 37)

Siết trách nhiệm hạ tầng của doanh nghiệp viễn thông

Điểm mới quan trọng trong Nghị định 330/2026/NĐ-CP là việc quy định trách nhiệm pháp lý trực tiếp của các nhà mạng trong chuỗi phát tán cuộc gọi và tin nhắn rác.

Theo Khoản 7 Điều 37, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không thực hiện ngăn chặn hoặc không thu hồi số thuê bao được sử dụng để phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác sẽ bị xử phạt từ 90 đến 100 triệu đồng.

Đối với các dịch vụ thoại qua Internet (VoIP) và trung kế thoại SIP Trunk, Điều 38 yêu cầu các nhà mạng phải triển khai cơ chế kỹ thuật tự động chặn toàn bộ lưu lượng gọi ra mạng viễn thông công cộng nếu không gắn tên định danh (Voice Brandname) hợp lệ.

Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm giám sát, phân tích lưu lượng bất thường để cảnh báo, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ với khách hàng có dấu hiệu phát sinh cuộc gọi rác, lừa đảo hoặc mạo danh. Không tuân thủ các quy định kỹ thuật này, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng và bị đình chỉ cung cấp dịch vụ VoIP, SIP Trunk từ 1 đến 3 tháng.

Các quy định mới tăng phạt đối với cả bên thực hiện hành vi lẫn doanh nghiệp viễn thông.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải cung cấp công cụ, ứng dụng để người sử dụng phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người dùng chủ động ngăn chặn các nội dung này. Nếu không trang bị công cụ cho khách hàng, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ cung cấp công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận đăng ký, từ chối quảng cáo nhằm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý khiếu nại.

Khung phạt đối với hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân

Song song với việc quản lý cuộc gọi và tin nhắn tiếp thị, Nghị định 330/2026/NĐ-CP còn đưa ra các chế tài đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép.

Hành vi xử lý dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý hợp lệ của người dùng bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Trường hợp cố ý tiếp tục xử lý dữ liệu sau khi người dùng đã yêu cầu dừng hoặc mặc nhiên coi sự im lặng của khách hàng là đồng ý, mức phạt tiền được nâng lên từ 50 đến 70 triệu đồng.

Các quy định mới tại Nghị định 330/2026/NĐ-CP đã mở rộng phạm vi xử lý vi phạm, buộc cả đơn vị thực hiện quảng cáo, bên khai thác dữ liệu và nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông phải cùng chịu trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra tình trạng làm phiền người dùng hoặc sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân.