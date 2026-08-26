Phe vé hét giá ở sân Mỹ Đình, CĐV quay xe ra quán bia xem Việt Nam đấu Thái Lan

Anh Huy Tưởng (ở Hải Phòng) cho biết anh dự định chi khoảng 1 triệu đồng cho mỗi vé để được trực tiếp theo dõi trận chung kết tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu giá sang nhượng, anh không khỏi cân nhắc. “Giá vé bị đẩy lên khá cao nên nếu mua một cặp ở vị trí tốt thì số tiền phải bỏ ra vượt xa dự tính. Tôi vẫn muốn ra Mỹ Đình tìm thêm, nếu không mua được thì có lẽ sẽ cùng bạn bè ra quán ăn hoặc quán cà phê xem trận”, anh Tưởng nói.