Phe vé hét giá ở sân Mỹ Đình, CĐV quay xe ra quán bia xem Việt Nam đấu Thái Lan
Theo Viên Minh/VTC |
26-08-2026 - 18:30 PM |
Thị trường
Vé trận chung kết Việt Nam đấu Thái Lan vẫn được rao với giá cao đến hơn 10 triệu đồng sát giờ bóng lăn, khiến nhiều cổ động viên đến sân Mỹ Đình phải quay xe.
Theo Viên Minh/VTC
VTC News
Theo VTC News
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