MG ZS giảm giá kỷ lục tại đại lý: Thực tế còn từ 395 triệu đồng, cạnh tranh Seltos, Creta bằng giá rẻ hơn cả Morning, i10

Giá MG ZS "dò đáy" mới

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, MG ZS đang được giảm giá mạnh. Bản ZS STD giảm còn từ 395 triệu đồng. Bản ZS LUX giảm còn từ 475 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với giá niêm yết tương ứng là 518 triệu và 588 triệu đồng.

MG ZS có giá thấp kỷ lục tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Như vậy, giá bán thực tế của ZS hiện rẻ hơn nhiều mẫu xe cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Trong khi đó, MG ZS thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ B, cạnh tranh cùng Kia Seltos và Hyundai Creta. Hiện tại, phân khúc B chưa có mẫu xe nào có giá bán thực tế dưới 400 triệu đồng như ZS.

Lý do MG ZS giảm giá sâu?

Động thái giảm giá sâu này có thể nhằm mục đích dọn kho chờ mẫu mới. Các đại lý cho biết thế hệ ZS mới có thể ra mắt ngay trong tháng sau, giá tạm tính từ dưới 600 triệu đồng.

Đầu tháng này, xe cũng đã xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải. Thế hệ mới sẽ thay đổi hoàn toàn về thiết kế, bổ sung động cơ hybrid và hệ thống an toàn ADAS.

MG ZS đời mới đã xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

MG ZS hiện tại có gì?

So với thế hệ mới, MG ZS bản đang bán có trang bị đơn giản hơn. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan, giữ nguyên thiết kế và trang bị từ lần nâng cấp tháng 1/2021.

MG ZS đã hơn 5 năm chưa được nâng cấp. Ảnh: Đại lý

Xe sở hữu cụm đèn LED trước và sau thiết kế mảnh. Phiên bản cao cấp nhất dùng mâm 17 inch phay hai tông màu, còn hai bản thấp hơn dùng mâm 16 inch đa chấu. Ngoài ra, bản cao cấp có thêm gạt mưa tự động, đèn tự động.

Thiết kế ZS hiện tại đơn giản hơn so với đời mới sắp ra mắt. Ảnh: MG

Khoang nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình đa thông tin hiển thị màu. Một số tiện nghi đáng chú ý khác gồm khởi động nút bấm, điều hòa tự động có lọc bụi mịn, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động. Bản cao cấp nhất sở hữu cửa sổ trời panorama, hệ thống 6 loa âm thanh 3D và ghế lái chỉnh điện.

Tiện nghi bên trong vẫn đầy đủ và hiện đại. Ảnh: MG

MG ZS hiện được trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Sức mạnh đi qua hộp số tự động vô cấp CVT giả lập 8 cấp số đến hệ dẫn động cầu trước. Xe sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn.

Danh sách công nghệ an toàn gồm camera 360 độ trên bản cao nhất, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát phanh khi vào cua và cảm biến áp suất lốp. Mẫu xe này chưa có ADAS.